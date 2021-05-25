KATSEYE é o primeiro grupo global da HYBE e está mais em alta do que nunca Camila Monteiro/Arte UOL Afinal, KATSEYE é K-pop? Camila Monteiro Seja por conta do viral da propaganda da marca americana GAP com as integrantes dançando 'Milkshake' da Kelis, ou pelo sucesso inesperado de 'Gnarly' e 'Gabriella', o grupo KATSEYE se tornou uma força crescente na indústria fonográfica mundial. Com mais de 27 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a participação do grupo em festivais tem feito o número de fãs dobrarem, graças ao talento das seis integrantes, que são excelentes no palco e foram escolhidas através do reality show 'Dream Academy' em 2023. O objetivo do programa, que foi um projeto bem megalomaníaco da HYBE em parceria com a Geffen Records era audacioso: criar um girl group global do zero, com talentos do mundo todo, mas pensado no sistema de treinamento de elite da indústria do K-pop. O plano nunca foi criar 'mais um grupo de K-pop', e sim usar a fórmula K-pop com o treinamento intensivo, a sincronia coreográfica, a produção de conteúdo incessante para lançar um grupo no mercado ocidental. E deu muito certo. Desde o debut oficial com 'Debut', Sofia, Lara, Yoonchae, Manon, Megan e Daniela têm trabalhado para provar que não são um 'projeto de reality show'. A carreira delas é um ato de equilíbrio constante: cantar primariamente em inglês para o mercado americano, usando as táticas de marketing do K-pop para cativar a base de fãs global que já consome a cultura Hallyu e ao mesmo tempo com uma energia mais solta, sem amarras nas lives, falando abertamente sobre sexualidade, algo que idols sul-coreanos pouco ou nunca fazem. E a resposta se elas são K-pop é mais complicada do que um simples não ou sim. Elas não cantam em coreano, portanto a princípio elas não são k-pop, mas o método, o sistema, é o mesmo da indústria. Portanto elas são um híbrido. São o resultado da exportação não da música K-pop em si, mas do sistema de criação de ídolos do K-pop. O DNA é k-pop: Elas nasceram do sistema k-pop. O treinamento, a filosofia de performance, a estratégia de conteúdo, a produção musical supervisionada pela HYBE. Tudo isso grita k-pop. A fábrica é coreana. O produto é global: No entanto, o produto final é desenhado para o mercado global. A base de operações é em Los Angeles. A gravadora principal é americana. O idioma primário é o inglês. A maioria das integrantes não é coreana. K-pop, em sua essência, significa 'Korean Pop', ou seja, música pop da Coreia. KATSEYE quebra essa regra geográfica e cultural fundamental. Publicidade Jungkook faz live de aniversário e dá bronca em stalkers Weverse/Divulgação Se você entrar aqui, não tem como sair se eu não abrir para você. Tem câmera de segurança e eu vejo tudo. Se você não quer lidar com a polícia, não venha aqui! Jungkook vocalista do BTS fez live de aniversário e falou sobre segundo caso de invasão na sua casa desde que saiu do Exército 'Naruse vai dominar o mundo' é best-seller da autora Mina Miyajima Camila Monteiro/Arte UOL Livro da semana: 'Naruse vai dominar o mundo' Sabe quando a gente acompanha uma personagem com um carisma que beira o absurdo? Pois essa é a sensação de ler 'Naruse vai dominar o mundo' da japonesa Mina Miyajima. A protagonista, Naruse é o tipo de personagem que a gente vira fã e defende com unhas e dentes, pois ela não tem medo algum de ser excêntrica e grandiosa. Lançado no Japão em 2023, a obra foi um sucesso enorme com mais de 1.5 milhão de exemplares vendidos. No Brasil, o livro foi lançado no início de agosto de 2025 pela Editora Intrínseca e tem menos de 200 páginas. É daqueles livros que lemos de uma vez só e com um sorriso no rosto. Enquanto os adolescentes com a idade de Naruse estão vivendo suas vidas normalmente, indo pra escola e fazendo atividades mundanas, ela e sua fiel amiga Shimazaki, que narra a história no início, vivem aventuras peculiares e a dinâmica das duas é leve, engraçada, e pura. As duas se complementam de uma forma muito bonita. Uma loja famosa de departamentos da cidade em que moram vai fechar, e Naruse decide ficar parada na frente do local, que sempre foi um ponto de encontro e de muitas histórias dos moradores. Com sua presença peculiar, ela começa a ser gravada pela emissora local e viraliza. Sua nova 'fama' faz a garota sonhar mais alto e desejar ser uma grande comediante. A narrativa é uma celebração hilária e tocante sobre abraçar sua própria estranheza e transformar o mundano em um palco para a sua performance. É uma história que muitos adolescentes precisam ler para acreditarem mais em suas ideias e pensarem fora da caixa. 'Naruse vai dominar o mundo' é indicado pra quem ama uma história com humor inteligente, uma protagonista inesquecível e aquela sensação quentinha no coração de que vale a pena ser exatamente quem você é. É um convite para a gente ser mais ousada, mais destemida e, por que não, um pouco mais Naruse. Prepare-se para virar fã de carteirinha da mini-diva. Momento Dramas Netflix/Divulgação 'Bon Appétit' O k-drama do momento mal começou e já é sucesso, no top #1 da Netflix. YoonA faz uma chef famosa, vencedora de um programa de culinária na França, que ao pegar o avião de volta para a Coreia, passa por um eclipse lunar e acaba voltando a Era Joseon. Lá ela acaba caindo nos encantos do rei, interpretado por Chaemin, que é uma pessoa cruel, mas acaba sendo conquistado pelo estômago. O drama arranca diversas risadas e a química deles é ótima! 'Bon Appetit, Your Majesty', 2025 | Criação - Netflix | Elenco - Lim YoonA e Lee Chaemin | Onde - Netflix | País - Coreia do Sul Hunan TV/Divulgação 'Flourished Peony' Na Dinastia Tang, He Wei Fang, uma talentosa cultivadora de peônias, escapa de um casamento horrível e conhece Jiang Chang Yang. Juntos, eles abrem uma floricultura, transformando o negócio numa marca de sucesso e empoderando mulheres com passados difíceis. Em meio a intrigas e superação, a parceria de negócios floresce para um romance, enquanto ambos buscam justiça e um novo começo, desafiando as convenções sociais da época! 'Flourished Peony', 2025 | Criação - Hunan TV | Elenco - Yang Zi e Li Xian | Onde - VIKI | País - China Domundi TV/Divulgação 'Khemjira' Depois de muita espera, o BL dos KengNamping finalmente está entre nós, é de terror (!!!) e não é pra quem tem coração fraco! Namping interpreta Khem, um jovem que nasceu com uma maldição e precisa de ajuda para tentar reverter o infortúnio. É aí que entra Keng, o nosso xamã favorito, Peem, que vai dar uma bela força para o nosso protagonista que enxerga mortos numa linha bem 'O sexto sentido'. Tem susto, tem boas atuações e a produção é ótima. Vale o play! 'Khemjira', 2025 | Criação - Domundi TV | Elenco - Keng e Namping | Onde - iQIYI | País - Tailândia Publicidade GERAÇÕES ÁSIA IU é uma das artistas mais importantes da Coreia do Sul Camila Monteiro/Arte UOL IU: uma das maiores artistas da história da Coreia do Sul Lee Ji-eun, ou IU como é conhecida, é uma verdadeira instituição da cultura sul-coreana. A artista debutou em 2008 de forma modesta com 'Lost Child', mas a chave da carreira musical dela virou mesmo com 'Good Day' em 2010. Aquela nota de três oitavas no final da música não foi só um high note, foi o grito de independência que a coroou como a 'Irmãzinha da Nação' e a colocou no topo dos charts, de onde ela nunca mais saiu. O verdadeiro poder de IU na indústria do entretenimento reside na sua transição para artista com total autonomia criativa. Em álbuns como CHAT-SHIRE e o icônico Palette, ela pegou a caneta e começou a escrever suas próprias músicas, falando sobre envelhecer, sobre as pressões da fama e sobre as complexidades de ser mulher. Ela se tornou uma letrista e produtora respeitadíssima, com um toque de Midas para colaborações, trazendo lendas como G-Dragon e SUGA do BTS para o seu universo em parcerias de muito sucesso. Foi um grande amadurecimento artístico que transformou sua discografia em um diário público impecável. E isso não foi o suficiente para ela, que decidiu que também seria uma atriz de primeira linha. Se em Dream High ela era a revelação carismática, foi em My Mister que ela calou qualquer crítico com uma performance visceral e de uma profundidade absurda. Ali, ela provou que não era uma 'idol que atua', mas uma atriz de verdade. Logo depois, veio Hotel Del Luna, onde ela serviu muitos looks icônicos, carisma e um timing cômico e dramático que transformou a personagem Jang Man-wol em uma referência. Essa dualidade entre a musicista sensível e a atriz versátil é o que a torna um talento tão raro. Com o tempo, IU se transformou de uma estrela em uma força da natureza. O nome dela virou sinônimo de 'all-kill' nos charts. Ela lança uma música à meia-noite sem aviso e, na manhã seguinte, o país inteiro está cantando. Ela não segue tendências, ela cria. E o poder de influência é tão massivo que ela é uma das figuras públicas mais amadas e respeitadas da Coreia, conhecida também por sua filantropia discreta e generosa. Manda pra gente! Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br. Playlist IVE, SUNMI, CHANYEOL, Heyoon e UNICODE. Ouça a seleção de Splash com os maiores destaques do Universo K-Pop. Ouça no link Ouça as músicas PROGRAME-SE ZB1 lança seu primeiro disco completo 'Never Say Never' Wakeone/Divulgação Segunda ZEROBASEONE - Lança 'Never Say Never' (primeiro full álbum)

Treasure - Lança 'LOVE PULSE' (terceiro miniálbum)

Monsta X - Lança 'THE X' (miniálbum)

ILLIT - Lança 'Toki Yo Tomare' (primeiro single japonês)

NCT WISH - Lança 'COLOR' (terceiro miniálbum)

JUN.K - Lança 'Dear My Muse' (quarto miniálbum) Terça Hyolyn - Lança 'SHOTTY' (single digital)

hanhee - Lança 'So Blue' (single digital) Quinta X:IN - Lança 'RRRUN' (primeiro álbum single) Sexta aespa - Lança 'Rich Man' (sexto miniálbum)

DAY6 - Lança 'The DECADE' (quarto full álbum) Publicidade Compartilhar essa edição



