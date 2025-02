Cantor sul-coreano Kino fez show no Brasil com banda ao vivo Camila Monteiro/UOL Banda ao vivo, maturidade e promessa cumprida: como foi Kino no Brasil Camila Monteiro Há pouco mais de uma semana, Kino fez seu primeiro show solo em terras brasileiras, e, assim como a conversa que teve com Splash dois dias antes do show, onde tempo e maturidade foram o foco da conversa, ele mostrou que evoluiu. Com 27 anos, Kino prometeu que voltaria ao Brasil depois da passagem em 2019 com seu grupo, Pentagon. 'Prometi que voltaria e me sinto muito mais preparado, maduro. A conexão com os fãs é muito maior', explica. O cantor não considera que a grande vantagem da carreira solo é ter mais liberdade. Para ele, o que realmente mudou foi o amadurecimento, a trajetória que ele construiu. 'Será que se eu tivesse a liberdade que tenho agora, lá atrás, eu realmente seria capaz de expressar o que eu sinto?', questiona. E toda essa evolução foi vista no palco do Carioca Club, onde Kino dominou o palco como o performer que sempre foi. Dançarino principal do seu grupo, aqui ele mostrou que é capaz de ocupar o palco de outras formas: tocando teclado, indo para o meio do público, pedindo aplausos para os músicos que trabalham com ele. O show é uma mistura de sentimentos e é exatamente esse o objetivo dele: 'Planejo lançar músicas diferentes, expressando emoções distintas para poder me conectar com um público ainda maior'. Publicidade Camila Monteiro/UOL Kino tocou teclado e teve banda ao vivo O grande destaque do show do Kino foi a presença de músicos tocando ao vivo --incluindo ele no teclado. Kino, inclusive, apresentou os dois artistas que estavam no palco com ele: o baterista Mario Conte e o guitarrista Tera Culpa. A troca entre músicos ao vivo já é algo interessante de se ver em um show de K-pop, pois não é algo comum, principalmente nas turnês brasileiras (logística, custo alto, distância dificultam a possibilidade). Camila Monteiro/UOL Fãs fazem muito barulho e dão bandeira ao cantor O show do Kino corrobora a máxima de que ter fãs dedicados é sobre qualidade e não apenas quantidade. O Carioca Club estava longe de sua lotação, mas isso pouco importou para os fãs que estavam presentes e cantaram todas as músicas do cantor, que ficou surpreso com a mobilização. "Vocês são incríveis", repetiu Kino diversas vezes. Rolou até bolo pelo aniversário do cantor, que fez 27 anos em 27 de janeiro. Grupo de K-pop One Pact @OnePact_/X Grupo da semana: ONE PACT Formado por seis integrantes, One Pact possui uma coisa em comum entre seus membros: todos participaram do survival show Boys Planet, que formou o grupo ZB1 —Jay, inclusive, ficou em décimo lugar. O grupo formado tem nove membros. Jongwoo também foi longe no programa, e o rapper TAG, que fazia parte do grupo Ciipher, se inscreveu, mas acabou saindo antes mesmo de Boys Planet ir ao ar. Ele foi o terceiro membro do grupo a ser apresentado pela empresa deles, a Armada Ent. Embora possua pouco tempo de carreira, com debut no fim de novembro de 2023, o grupo já lançou três mini álbuns. O último deles, 'Pink Crush', saiu semana passada e teve como single principal '100!'. O disco anterior do grupo, 'Fallin' foi muito elogiado por público e crítica e, apesar da ausência do Jay, que estava promovendo com o grupo temporário BDU, o álbum teve a faixa 'Deserved' como grande destaque. Momento Dramas Netflix/Divulgação K-drama: 'Um Amor de Cinema' Com elenco de peso, a nova comédia romântica da Netflix feita para o Dia dos Namorados é cheia de clichês e não tem nada muito inovador. É uma história sobre segundas chances, reencontros e tentativas. O drama conta com participações especiais e uma considerável dose de sofrimento para lembrar que estamos assistindo a um melodrama. São apenas 10 episódios. 'Melo Movie', 2025 | Criação - Netflix | Elenco - Choi Woo-shik e Park Bo-young | Onde - Netflix | País - Coreia do Sul NineStarStudios/Divulgação GL: 'Blank The Series' Blank é um dos dramas girls love que mais se destacou no último ano pela sensibilidade e bom roteiro ao contar a história de duas mulheres, com 16 anos de diferença: Nueng tem 37 anos e Anueng tem 21. A trama mostra a bela relação que elas constroem, as diferenças nos pensamentos e atitudes de ambas pela forma como foram criadas e acolhidas pela sociedade em suas respectivas épocas. 'Blank The Series', 2024 | Criação - Nine Star Studios | Elenco - Faye e Yoko | Onde - YouTube | País - Tailândia iQIYI/Divulgação BL: 'Clube de Futebol à Venda' Nesse BL esportivo, por vezes engraçado e fofo, temos um time de futebol que está em baixa e é comprado por uma agência. O problema? A agência não quer reformular o time com jogadores de verdade e, sim, com modelos bonitos que possam alavancar o sucesso do time com publicidade. O caos instaurado reúne jogadores e modelos em uma trama criativa e cheia de homens bonitos tentando reerguer o time. 'FC Soldout', 2025 | Criação - iQIYI | Elenco - Park Jong-hun e Ko Deok-won | Onde - iQIYI | País - Coreia do Sul Publicidade GERAÇÕES K-POP Miss A foi um grande sucesso para a JYPE JYP Entertainment/Divulgação Miss A: um dos grandes sucessos da JYPE Miss A foi um dos grupos femininos mais bem-sucedidos da segunda geração, formado em 2010 pela AQ Entertainment, subisidária da JYPE. Elas se destacaram já no debut, com 'Bad Girl Good Girl': a música ficou em #1 no chart GaOn Digital. O grupo foi o primeiro que debutou no topo dos charts e a música ganhou daesang. Formada por quatro integrantes, duas chinesas (Fei e Jia) e duas sul-coreanas (Min e Suzy), elas se apresentavam tanto na China quanto na Coreia. Inicialmente, elas eram trainees da JYPE e chamadas de 'wonder girls chinesas', pois apareciam em programas de variedades na China. Suzy, a integrante mais conhecida do grupo, debutou no Miss A com apenas 15 anos. O grupo ficou em atividade de 2010 até 2017, quando houve o disband oficial. No total, elas lançaram dois discos de estúdio, três EPs e nove MVs. O grupo possui uma discografia forte na indústria. Além do single de debut, ele tem outros clássicos, como 'I Don't Need a Man', 'Goodbye Baby', 'Hush' e 'Breathe'. Suzy se tornou extremamente popular e foco do grande público. Isso afetou a dinâmica do grupo e marcou a carreira delas, que é muito mais do que essa batalha de popularidade. Miss A tem, para sempre, um espaço importante no K-pop. Playlist Jisoo, Chung Ha, Jackson Wang, One Pact, Evnne. Ouça a seleção de Splash com os maiores destaques do ano do Universo K-Pop. Ouça as Músicas Publicidade PROGRAME-SE Suzy em foto promocional do seu novo single 'Come Back' @soop_ent/X Segunda Suzy - Lança 'Come Back' (single digital)

Pow - Lança 'Gimme Love' (single especial) Terça ONF - Lança 'ONF: My identity' (segundo álbum)

Xodiac - Lança ''Glowy Day' (terceiro single álbum) Quarta LUN8 - Lança 'Borboleta' (single álbum)