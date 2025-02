Colaborações entre artistas asiáticos e ocidentais não são nenhuma novidade. Na história do K-pop, temos diversos artistas que já se aventuraram em feats de peso como G-Dragon e Missy Elliott, BTS e Coldplay (Halsey, Nicki Minaj, Megan Thee Stallion), Blackpink e Lady Gaga (Dua Lipa, Selena Gomez), entre tantos outros.

No entanto, nos últimos tempos, o número de colaborações parece ter triplicado e não apenas entre grupos, mas, principalmente, nos projetos de artistas solos. Splash fez um levantamento dos mais recentes.

Rosé fez um dos grandes hits dos últimos tempos, 'APT', em parceria com Bruno Mars. Lisa lançou, ano passado, música com Rosalía (New Woman) e, mais recentemente, trouxe Doja Cat e Raye na faixa 'Born Again'. Na última sexta-feira (21), Jennie lançou 'Extra L' com Doechii, a rapper do momento.

O último single do Twice, 'Strategy', foi em parceria com Megan Thee Stallion, que claramente ama K-pop, pois esteve em 'Butter', do BTS, e vai estar no disco novo de Lisa, 'Alter Ego', que sai no próximo dia 28.

Stray Kids lançou em 2024 seu primeiro single, todo em inglês, 'Lose My Breath', em parceria com o cantor e compositor Charlie Puth. O cantor já havia trabalhado em 2022 com Jungkook no single 'Left and Right'.

J-Hope, na última semana, apareceu no single 'LV Bag' em parceria com Dom Toliver e Pharrell Williams. A música tocou no desfile da Louis Vuitton, marca em que ele é embaixador.