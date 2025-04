Terça-feira, 01/04/2025 Anime 'Your Lie in April' Divulgação/A-1 Pictures 'Your Lie in April': o maior anime sobre 'mentira' te fará chorar muito Fabio Garcia Como esta newsletter foi lançada coincidentemente no dia 1º de abril, o Dia Internacional da Mentira, é quase uma obrigação aproveitar essa data para recomendar o maior anime sobre o tema: 'Your Lie in April'. Só é importante deixar um aviso a quem está lendo isso: se prepare porque é uma história muito triste e não é uma mentira! A trama começa com Kousei Arima, um pianista jovem muito habilidoso, pressionado por sua mãe. A situação piora quando ela morre, deixando Kousei com um grande trauma do instrumento musical, a ponto de nem conseguir ouvi-lo. Após o falecimento, o adolescente passa a viver uma vida triste longe da música. Mas tudo muda quando ele conhece Kaori Miyazono, uma garota feliz que toca violino. Sua alegria de vida aproxima Kousei do piano novamente, e o adolescente fica apaixonado por Kaori. Infelizmente, ela revela estar apaixonada pelo amigo de Kousei, Ryota. Como o pobre pianista lidará com essa frustração? Explicar o porquê desse anime ser lembrado quando se fala de 'mentira' pode estragar a experiência para alguns fãs, apenas acredite que a obra dá uma guinada na metade, quando descobrimos que Kaori não está sendo tão sincera assim. E, se aceita um conselho, sugiro assistir a esse anime com um lencinho do lado. 'Your Lie in April'

Onde ver? Crunchyroll (legendado)

Mangá publicado no Brasil pela Panini em 11 volumes Publicidade Imagem gerada por IA ao lado de Hayao Miyazaki Montagem/Reprodução Provavelmente Hayao Miyazaki está detestando essa trend de 'estilo Ghibli' por IA Uma nova funcionalidade do ChatGPT tomou as redes sociais nos últimos dias. O último modelo da inteligência artificial generativa permitiu a criação de imagens, e ficou bem popular nas redes sociais transformar fotos conhecidas em desenhos no "estilo estúdio Ghibli". Mas sabe quem odiaria isso? O próprio Hayao Miyazaki, fundador do estúdio. Existe um vídeo de anos atrás mostrando um grupo de japoneses apresentando a Hayao Miyazaki uma amostra do que uma inteligência artificial poderia fazer numa animação, e o resultado é um climão sem limites. Os entusiastas de tecnologia exibiram um vídeo de um zumbi mexendo de uma forma estranha, se arrastando pelo chão, e explicando que a IA poderia ser usada para fazer esses movimentos mais complicados. Eles esperavam aclamação, mas veio o 'chapisco'. Miyazaki contou que ele tinha um amigo com problemas de mobilidade que se mexia de forma parecida, o que já baixou o clima da sala de reunião. O diretor vencedor do Oscar acabou com a empolgação dos presentes, que passaram a gaguejar nas demais respostas. A galera da IA explicou que criou a tecnologia para que ela pudesse replicar desenhos animados tal qual os humanos. Miyazaki apenas olhou para eles, sem responder nada. Depois é possível ouvir o diretor comentando "parece que estamos nos aproximando do fim dos tempos". Levando isso em conta, talvez ele não esteja tão feliz com tanta IA generativa tentando emular o traço característico de seus filmes. Se você quer fazer coisas assustadoras, vá em frente. Eu nunca incorporaria essa tecnologia no meu trabalho. Hayao Miyazaki Declaração do fundador do estúdio Ghibli, após exibição de amostra de animação feita por inteligência artificial Diretor Macoto Tezka ao lado de mangá Paidon, escrito por Inteligência Artificial simulando um roteiro de Osamu Tezuka Montagem/Reprodução Filho do Deus do Mangá abraçou a IA e não quer mais soltar Já do outro lado do ringue da IA generativa está Macoto Tezka, diretor de cinema e filho de Osamu Tezuka, o deus do Mangá. Recentemente, ele participou de um painel no festival internacional de cinema de Niigata e falou sobre os desafios de utilizar inteligência artificial em animação. Tezka acredita que um anime teria muito mais impacto se replicasse o traço do autor do mangá e citou como exemplo o filme 'The First Slam Dunk', que conseguiu captar a alma do traço de Takehiko Inoue (felizmente sem IA). Macoto também revelou ter feito alguns testes nos últimos 5 anos, alimentando uma IA com desenhos de seu pai para que fossem adaptados em anime, mas sem sucesso até o momento. Não é a primeira vez que o nepobaby do deus do Mangá demonstra esse affair pela inteligência artificial. Em 2020, foi publicado o mangá 'Paidon', escrito por uma IA e baseado no trabalho de seu pai. Em 2023, ele ameaçou (e lançou) uma história do personagem Black Jack com roteiro feito pela máquina. Já durante o lançamento do anime 'Twins HinaHima', em 2024, com 95% de produção feita por IA, Macoto comentou que, se Osamu Tezula tivesse essa possibilidade tecnológica, provavelmente, teria substituído todos os seus assistentes por IA. Muito se fala em uma crise na animação japonesa para defender a utilização de inteligência artificial. Um argumento clássico é sugerir que uma IA poderia fazer o trabalho tedioso enquanto os humanos ficariam com a parte criativa. Clicando em "leia mais" você pode ver os destaques deste mês em meio a dezenas de animes chegando nos streamings. Aproveite a curadoria! Leia mais Cena do anime "WIND BREAKER" Reprodução/CloverWorks Agenda: Animes chegando esta semana Começou agora a temporada de abril nos animes, também conhecida como temporada de primavera (lembre-se que o nome vem da estação do ano vigente no hemisfério norte). Para não ficar perdido, confira a agenda dos lançamentos desta semana. 30 de março 'The Unaware Atelier Meister' (Crunchyroll) 1º de abril 'Catch Me at the Ballpark!' (Crunchyroll)

'Once Upon a Witch's Death' (Crunchyroll) 2 de abril 'Your Forma' (Anime Onegai)*

'Please Put Them On, Takamine-san' (Crunchyroll)

'The Beginning After the End' (Crunchyroll)

'The Too-Perfect Saint: Tossed Aside by My Fiancé and Sold to Another Kingdom' (Crunchyroll) 3 de abril 'WIND BREAKER' (2ª Temporada, Crunchyroll)*

'The Brilliant Healer's New Life in the Shadows' (Crunchyroll) 4 de abril 'Fire Force' (3ª Temporada, Crunchyroll)*

'Bye Bye, Earth' (2ª Temporada, Crunchyroll)

'Can a Boy-Girl Friendship Survive?' (Crunchyroll) 5 de abril 'Yaiba: Samurai Legend' (Netflix)*

'Anne Shirley' (Crunchyroll)*

'Black Butler -Emerald Witch Arc-' (Crunchyroll)

'Classic Stars' (Crunchyroll)

'GUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS' (Crunchyroll)

'I'm the Evil Lord of an Intergalactic Empire!' (Crunchyroll)

'I've Been Killing Slimes For 300 Years And Maxed Out My Level' (2ª Temporada, Crunchyroll)

'SHOSHIMIN: How to become Ordinary' (2ª Temporada, Crunchyroll)

'To Be Hero X' (Crunchyroll)* 6 de abril 'Lazarus' (MAX)*

'WITCH WATCH' (Crunchyroll e Netflix)*

'The Gorilla God's Go-To Girl' (Crunchyroll) 7 de abril 'My Hero Academia: Vigilantes' (Crunchyroll)*

'#COMPASS2.0 ANIMATION PROJECT' (Crunchyroll)

'Summer Pockets' (Crunchyroll)

'ZatsuTabi -That's Journey-' (Crunchyroll) Como são mais de 30 animes chegando só nesta semana, deixamos os destaques marcados com uma estrelinha (*) depois do título. E para saber mais sobre os animes mais importantes da próxima temporada, é só clicar no 'leia mais' abaixo. Leia mais Publicidade Ilustração de capa do mangá "Mangaká de Favela", produção japonesa ambientada no Brasil Reprodução/Ichijinsha Guia: Lançamentos de mangá chegando no Brasil em abril Como fazemos todo começo de mês, vamos trazer a agenda de lançamentos de mangás do mês. De acordo com o levantamento do site Biblioteca Brasileira de Mangás, teremos um mês bastante agitado. Confira: Editora Panini 'Mangaká da Favela', de Sohachi Hagimoto e Minoru Taruro

'Meu Casamento Feliz', de Akumi Agitogi e Rito Kohsaka

'Strobe Edge', de Io Sakisaka

'Lycoris Recoil: Antologia Oficial Reload'

'She is Beautiful', de Jun Esaka e Takahide Totsuno

'A Épica História de Sasuke: Os Descendentes de Uchiha e a Sacra Poeira Estelar' (light novel)

'Lycoris Recoil: Ordinary Days' (light novel) Editora JBC 'Fullmetal Alchemist - O Alquimista Abduzido' (light novel) Editora MPEG 'Nodame Cantabile', de Tomoko Ninomiya

'O Fim das Minhas Noites de Solidão', de Yoh Matsumoto

'Nejishiki' de Yoshiharu Tsuge Editora Devir 'Sala de Aula à Deriva', de Kazuo Umezz Os destaques ficam para 'Mangaká da Favela', da Panini, que terá lançamento simultâneo com o Japão; o clássico 'Nodame Cantabile', chegando pela editora MPEG; e, claro, a estreia da Baú Editora com o mangá 'As Viajantes do Fim'. Ah, e não podemos esquecer da chegada do grande Kazuo Umezz e seu mangá 'Sala de Aula à Deriva'! Clique no 'leia mais' abaixo e saiba mais sobre mangás chegando em 2025 no Brasil. Até a próxima semana, otakus!