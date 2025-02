Houve um tempo em que publicar mangá no Brasil era algo para poucas editoras. O Japão sempre foi exigente na hora de licenciar seus títulos e costumava exigir um histórico prévio de publicação de mangás às empresas que desejavam licenciar quadrinhos japoneses (algo parecido com exigir experiência de um jovem aprendiz). Mas isso parece ter ficado pra trás, e novas editoras de mangás estão chegando, oferecendo mais diversidade ao mercado.

Nos últimos dias, editoras menores como a Taverna do Rei e a Baú revelaram mangás que pretendem lançar no Brasil em breve. Em uma live realizada no canal Fora do Plástico, a Taverna do Rei confirmou a vinda de 'Kimi no Yokogao wo Miteita', de Rumi Ichinohe, um shoujo bem recente. Já a Baú divulgou em vídeo no canal 2Quadrinhos a vinda de 'As Viajantes do Fim', de Tsukumizu. Além das novatas, editoras como Pipoca & Nanquim, MPEG, Comix Zone e Conrad também andaram divulgando novidades e firmando espaço no mercado de mangás.

Os bastidores de negociação revelam as dificuldades das novas editoras. Os profissionais da Taverna do Rei contaram na live do Fora do Plástico sobre o conturbado processo de aproximação da editora Kodansha, que envolveu até o editor brasileiro passando mal ao receber o cartão corporativo da licenciante japonesa. Já Diogo Prado, da Baú, expôs as dificuldades no canal 2Quadrinhos: 'O primeiro título da sua editora ser um mangá é difícil pra caramba. E ainda um mangá que já teve anime!'.

A variedade está excelente, mas o preço ainda é um impeditivo. O maior desafio de todas essas editoras será conquistar o bolso do leitor, ainda assustado com os valores em ascensão para comprar quadrinhos no Brasil. Preços estes causados, entre outros motivos, pelo aumento de dólar, distribuição complicada e monopólio de venda de papel. Uma conta difícil de fechar, mas desejamos sorte.