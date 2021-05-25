Terça-feira, 23/09/2025 Animes 'Shaman King Flowers', 'Captain Tsubasa' e 'Minha Amiga Nokotan é um Cervo' Montagem/Divulgação Xamãs, futebolistas e bullying de cervo: os novos animes da TV Cultura Fabio Garcia Desde a última segunda-feira (22), a TV Cultura estreou uma nova programação de animes em sua tradicional faixa das 18h30. O anúncio das atrações e do novo esquema de exibição foi feito em um evento para imprensa e convidados na última semana. Confira a agenda informada pela emissora: Segunda-feira: 'Shaman King Flowers'

'Shaman King Flowers' Terça-feira: 'Captain Tsubasa' (2ª temporada)

'Captain Tsubasa' (2ª temporada) Quarta-feira: 'Captain Tsubasa' (2ª temporada)

'Captain Tsubasa' (2ª temporada) Quinta-feira: 'Captain Tsubasa' (2ª temporada)

'Captain Tsubasa' (2ª temporada) Sexta-feira: 'Minha Amiga Nokotan é um Cervo'

'Minha Amiga Nokotan é um Cervo' Sábado: Reprise de 'Card Captor Sakura' 'Shaman King Flowers' é a sequência direta do anime 'Shaman King', cujo remake recente adaptou todo o mangá de Hiroyuki Takei. É praticamente um 'Boruto de Shaman King', e o que mais chama a atenção é o fato da história anterior não ter sido exibida na TV aberta por completo. Mas até aí, vamos lembrar que vimos 'Dragon Ball Z' antes de assistir à íntegra da série original. Já 'Captain Tsubasa' se trata da versão de 2018 do anime de futebol mais conhecido como 'Super Campeões' por aqui. Esse novo remake da história reapresenta todo o rol de personagens como o artilheiro Ozora, o goleiro Wakabayashi e Kojiro Ryuga, tudo com uma animação atualizada e respeitando o traço do autor original. Já é a terceira série do Tsubasa a ser exibida na TV aberta no Brasil, um fenômeno. Mas o anime mais inusitado da grade é 'Minha Amiga Nokotan é um Cervo', um surto delicioso no qual uma garota-cervo começa a atormentar psicologicamente sua colega de classe que tem medo de ter seu passado exposto. Se aceita um conselho deste jornalista, assista a este anime de comédia porque é fantástico. Publicidade Novo cenário do programa 'Antimatéria' da TV Cultura Nadja Kouchi/Acervo TV Cultura Programa Antimatéria é oásis nerd na TV aberta, mas encara desafios A convite da emissora, estive no último dia 17 na sede da TV Cultura para acompanhar a apresentação da nova fase do programa 'Antimatéria: Energia Geek'. Quem conheceu os apresentadores Anderson Abraços, Clayton Ferreira e Jeff Kayo na TV Cultura pode não saber, mas o 'Antimatéria' é uma continuidade de um trabalho feito há quase dez anos sob outros nomes, como 'Mais Geek' e 'Senpai TV'. Um dos motivos para a mudança de nome do programa foi a dificuldade de vender para o mercado publicitário. 'Na época do Senpai TV os brasileiros faziam muita piada com órfãos', revelou Anderson durante a apresentação. Também estiveram presentes Maria Angela de Jesus e Beth Carmona, respectivamente presidente da TV Cultura e a vice-presidente de produção e programação. Foi até revelado um passado nerd delas, com Maria Angela tendo trabalhado como relações públicas no lançamento do filme 'Akira' na década de 1990. Além das discussões acaloradas sobre a cultura pop, o programa apresenta também animes. E aproveitando toda a discussão recente sobre o filme de 'Demon Slayer', perguntei à direção como que driblavam a Classificação Indicativa e os próprios valores da TV Cultura. 'Os animes vêm pela equipe do Anderson e eles passam por um setor aqui na TV, um setor de controle de qualidade, (...) e eles estão acostumados com os valores e os critérios da TV. E quando acende uma luz vermelha, eles trazem para cima e a gente toma uma decisão', explicou Beth. Essa nova fase marcará também uma guinada na grade da TV Cultura, que mudará alguns horários e produzirá mais conteúdo ao vivo. Ao menos toda a apresentação do 'Antimatéria' já serviu para indicar que os animes continuam com um espaço garantido na TV aberta. Recomendações: Animes que são a CARA da TV Cultura Divulgação/TMS 'Dr Stone' A humanidade ficou petrificada por 3 mil anos e agora um cientista adolescente precisa usar seus conhecimentos científicos para trazer os humanos de volta à modernidade. Aventura, emoção e muito conhecimento científico, um deleite para uma programação educativa como a da TV Cultura. O anime está disponível na Netflix e Crunchyroll. Divulgação/Madhouse 'Orbe - Sobre os Movimentos da Terra' Falando em anime educativo, não podemos deixar de citar 'Orbe'. Ambientado em um mundo fictício, aqui vamos acompanhar a evolução do pensamento científico de exatas, debates sobre astronomia e como o conhecimento sempre foi perseguido por aqueles que o temem. Ótimo anime e está disponível atualmente na Netflix. Reprodução/David Production 'Cells At Work!' O anime é ambientado no corpo humano, e os personagens são versões antropomórficas de células brancas e vermelhas. Além de uma comédia deliciosa, a série passa alguns conhecimentos sobre biologia e como nossos mecanismos de defesas combatem ameaças externas. O anime está disponível na Netflix e Crunchyroll. Mangá 'Ichi, o Bruxo' Reprodução/Shueisha Tsugi ni Awards: 'Ichi, o Bruxo' é o mangá que vocês precisam ficar de olho Foram divulgados na última semana os vencedores do prêmio Tsugi ni Kuru Manga Taisho, também conhecido como Next Manga Awards. Organizado pela revista Da Vinci em colaboração com o serviço de streaming Niconico, a seleção visa premiar mangás novatos considerados promissores. Até aí beleza, o Japão tem diversas premiações de mangá relevantes, mas o Tsugi ni Kuru tem um ponto muito curioso: quem ganha realmente acaba se destacando. Quer ver uma listinha de novatos promissores que ganharam em anos anteriores? 'My Hero Academia' (2015), 'Diários de uma Apotecária' (2019), 'Spy x Family' (2019) e por aí vai. Ou seja, a premiação tem muito respaldo para dizer o que pode fazer muito sucesso no futuro. São duas categorias principais, uma para mangás impressos e outra para mangás publicados na internet. Ano passado os vencedores foram, respectivamente, 'Kagurabachi' e 'Girl Meets Rock!', dois sucessos de vendas atuais. Agora, em 2025, o grande vencedor da categoria impressa foi 'Ichi, o Bruxo'. Além dele, 'Strikeout Pitch', um mangá de baseball da 'Jump+', foi o vencedor da categoria web. É preciso exaltar principalmente 'Ichi, o Bruxo', o mangá da 'Shonen Jump' escrito por Osamu Nishi (de 'Welcome to Demon School! Iruma-kun') e desenhado por Shiro Usazaki (de 'Act Age'). O mangá é uma das maiores apostas atuais da revista e coleciona boas colocações no ranking de popularidade, ainda mais em um período de crise após o término de obras como 'My Hero Academia' e 'Jujutsu Kaisen'. A história do bruxinho homem em um mundo onde só mulheres podem ser bruxas provavelmente será um sucesso futuro dos animes e vale a pena dar uma lida. 'Ichi, o Bruxo' e 'Strikeout Pitch'

Onde ler? Site/app Mangaplus ('Ichi' está em português, o outro em inglês) Notícias Rapidinhas Reprodução/Sony Pictures Sucesso de 'Castelo Infinito' Toda semana vamos trazer uma nova informação sobre recordes de 'Demon Slayer'. A última informação é que ele ultrapassou meio bilhão de dólares de bilheteria mundial e já é o nono filme mais visto de 2025, tendo superado a arrecadação de 'Quarteto Fantástico'. Reprodução Mais 'Máquina de Vendas' O anime da pessoa que morreu e ressuscitou em um mundo de fantasia como uma máquina de vendas ganhará uma terceira temporada. Sim, a premissa do anime é essa coisa um pouco absurda, mas ele faz um sucesso considerável e retorna em breve. Reprodução/Science Saru 'Dan Da Dan' também voltará logo mais Não que isso seja uma surpresa, mas 'Dan da Dan' voltará em uma terceira temporada. O anime produzido pelo estúdio Science Saru continuou mantendo a base de fãs engajada nesta última temporada, então faz sentido que ele volte em breve. Vamos aguardar. Cena do mangá 'Dano Cerebral' da editora Comix Zone Divulgação/Comix Zone Crítica: 'Dano Cerebral' mistura nonsense, grotesco e uns desfechos medianos O mangá 'Dano Cerebral' de Shintaro Kago é, na verdade, uma coletânea de quatro histórias curtas do autor especializado em nonsense. Tem história de garotas idênticas acordando num quarto, uma moça presenciando acontecimentos sobrenaturais em sua casa, desaparecimentos numa vizinhança e, fechando a edição, um mistério com aparecimento de cadáveres dentro de carros. O ponto em comum nessas histórias (e nas obras de Kago num geral) é o desfecho totalmente imprevisível, além do traço detalhado mostrando cadáveres, cabeças decepadas e ocasionalmente um pouco gore com tripas e afins. São histórias que envolvem e, acima de tudo, deixam o leitor curioso com a explicação de tudo aquilo. Não gosto de histórias de horror, então as histórias de 'Dano Cerebral' me causaram reações mistas. A melhor trama acabou sendo a última, sobre os corpos nos carros, ainda que o autor tenha declarado ser a sua história menos favorita. Já o capítulo 3, sobre os desaparecimentos, parte de uma ideia muito criativa por parte do autor, mas com um desenvolvimento que me causou desconforto. Embora não tenha funcionado comigo, reconheço aqui os elementos que podem atrair fãs do gênero. E, ao contrário de outras histórias de horror que acabam sendo bem previsíveis, as obras de Shintaro Kago ao menos encantam com reviravoltas para o leitor (embora nem toda surpresa seja boa). 'Dano Cerebral' (Volume único)

Editora: Comix Zone Publicidade Conteúdo otaku em Splash UOL Montagem: Reprodução/Splash Conversamos o Tanjiro japonês? Durante minha viagem ao México conversei com o ator de voz Natsuki Hanae para descobrir alguns segredinhos sobre como foi dar vida ao Tanjiro de 'Demon Slayer'. Confira o papo completo no link. Leia mais Reprodução ?e com o brasileiro também! E também tive entrevista com Daniel Figueira, o Tanjiro brasileiro. Além dele, conversei com Tati Keplmair, a dubladora da Shinobu, e ouvi histórias sobre os bastidores do filme e muito mais. Leia mais Divulgação Dubladores de 'Ne Zha 2' O longa chinês 'Ne Zha 2' se tornou o filme de animação mais visto da história e chegará agora ao Brasil com uma dublagem em português. E a Moo-chan foi entrevistar os dubladores desta animação asiática. Leia mais "My Hero Academia" temporada 7 Divulgação/Bones Crunchyroll revela (parte dos) seus animes da próxima temporada e algumas dublagens Estamos naquele período terrível no qual os serviços de streaming começam a anunciar os animes da próxima temporada e a gente se desespera porque está atrasado com os da season atual. É melhor se conformar, nunca ficaremos em dia com os animes que queremos assistir. Enfim, a Crunchyroll já divulgou os animes que disponibilizará no Brasil a partir de outubro, então vamos à lista: Animes continuando 'Gachiakuta'

'One Piece'

'Solo Camping for Two'

'TOUGEN ANKI'

'Watari-kun's ****** Is About to Collapse'

'You and Idol Precure' Novas temporadas 'Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill' (Temporada 2)

'Kakuriyo -Bed & Breakfast for Spirits' (Temporada 2)

'Let This Grieving Soul Retire' (Cour 2)

'My Hero Academia' (Temporada Final)

'One-Punch Man'* (Temporada 3)

'Spy x Family' (Temporada 3)

'Tales of Wedding Rings' (Temporada 2)

'To Your Eternity' (Temporada 3) Animes novos 'A Gatherer's Adventure in Isekai'

'A Mangaka's Weirdly Wonderful Workplace'

'A Wild Last Boss Appeared!'

'Alma-chan Wants to Be a Family!'

'Dad is a Hero, Mom is a Spirit, I'm a Reincarnator'

'GNOSIA'

'Inexpressive Kashiwada and Expressive Oota'

'Let's Play'

'Li'l Miss Vampire Can't Suck Right'

'May I Ask for One Final Thing?'

'Mechanical Marie'

'My Friend's Little Sister Has It In for Me!'

'My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero's'

'Pass the Monster Meat, Milady!'

'Plus-sized Misadventures in Love!'

'Shabake'

'SI-VIS: The Sound of Heroes'

'The Banished Court Magician Aims to Become the Strongest'

'The Dark History of the Reincarnated Villainess'

'The Fated Magical Princess: Who Made Me a Princess'

'This Monster Wants to Eat Me'

'Tojima Wants to Be a Kamen Rider'

'Touring After the Apocalypse'

'Yano-kun's Ordinary Days' Quanta coisa, não? Entre os destaques temos a temporada final de 'My Hero Academia', o retorno do dramático 'To Your Eternity' (sério, tente ver o primeiro episódio sem chorar e falhe) e novidades inusitadas como 'Tojima Wants to Be a Kamen Rider', sobre um homem com o sonho de ser um Kamen Rider. Ah, temos dois lembretes: 1- A lista ainda não está completa, pois o streaming promete anunciar mais séries nos próximos dias. 2- 'One-Punch Man' ainda não foi confirmado no Brasil, só em Portugal. A Crunchyroll também divulgou a lista de animes que terão dublagem. Essa listagem é importante porque descobrimos os títulos nos quais a plataforma mais aposta. Vamos a eles: Animes com dublagem 'Alma-chan Wants to Be a Family!'

'Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill' (Temporada 2)

'Gachiakuta'

'GNOSIA'

'Let's Play'

'May I Ask for One Final Thing?'

'My Hero Academia' (Temporada Final)

'Pass the Monster Meat, Milady!'

'Solo Camping for Two'

'Spy x Family' (Temporada 3)

'Tales of Wedding Rings' (Temporada 2)

'To Your Eternity' (Temporada 3)

'Tojima Wants to be a Kamen Rider'

