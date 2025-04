Terça-feira, 22/04/2025 Eren chorando em 'Attack on Titan' Reprodução Após ameaça de produtor, vem a pergunta: precisamos de mais 'Attack on Titan'? Fabio Garcia Tetsuya Kinoshita, produtor de 'Attack on Titan', esteve recentemente nos EUA para um concerto da franquia e comentou ter interesse em trabalhar em mais filmes baseados na obra. Considerando que o estúdio MAPPA e os produtores tiraram leite até não poder mais dessa vaquinha titã, inclusive dividindo a temporada final em 4 partes, queremos saber: ainda sobrou algo para explorar de 'Attack on Titan'? Tirando o mangá e o anime para TV, 'Attack on Titan' já teve uma série de filmes que resumiam as temporadas e recentemente chegou aos cinemas naquele esquema que tem feito sucesso no mundo otaku, que é quando os produtores pegam episódios da televisão e jogam na telona. Em 'Attack on Titan' foi um filme juntando as partes 3 e 4 da temporada final. E nem estamos falando ainda dos dois filmes live-action da franquia que são uma experiência por si só. O ponto é que o meio de anime e mangá tem um elemento que o diferencia das demais áreas do audiovisual ocidental: os fãs são muito abertos ao novo. Se uma Disney parece andar escorada na nostalgia, remakes e continuações, o mundo dos animes consegue equilibrar novidades e releituras muito bem. E, ao mesmo tempo que algumas obras com mais tempo de estrada são aclamadas, há espaço para novas obras se tornarem fenômenos. Pense bem, 5 anos atrás nomes como 'Jujutsu Kaisen', 'Dan Da Dan' e 'Solo Leveling' não eram nada. Bem, se os produtores quiserem lançar mais produções de 'Attack on Titan', nada vai impedi-los e teremos fãs que irão assistir. Mas talvez seja a hora de deixar esse estrondo para trás e ir atrás de uma nova produção de sucesso. Tenha certeza que, se o projeto for bom, os fãs vão acompanhar. Publicidade Você não pode fechar essa newsletter sem antes saber que... Reprodução/MadHouse Filme de 'Attack on Titan' chegou na Crunchyroll Foi lançado na última quinta-feira o filme 'Attack on Titan: O Último Ataque' na Crunchyroll, com dublagem e tudo. Ainda que seja um filme de recapitulação, o longa apresentou alguns trechos novos para quem é muito fã da obra de Hajime Isayama. Fica aí a recomendação então. Reprodução/Production IG 'Haikyu!!' está inteiro dublado A gente pediu muito (inclusive clamamos isso na última live de anime de Splash UOL), mas finalmente toda a série 'Haikyu!!' está dublada. A terceira e a quarta temporada chegaram recentemente na Crunchyroll e agora os fãs podem já ficar em dia até sair o próximo filme no cinema. Vai, Hinatinha! Live de Haikyu!! Reprodução/Crunchyroll Haja atriz de voz: anime das 100 namoradas ganha dublagem E pegando todo mundo de surpresa, tivemos a Crunchyroll disponibilizando a primeira temporada de '100 Namoradas Que Te Amam Muuuuuito', também conhecido como 'anime do poliamor'. Se quiser saber mais sobre a obra é só clicar no 'Leia Mais', porque fiz uma matéria sobre ela um tempo atrás. Leia mais Protagonistas de 'Jojo's Bizarre Adventure' Divulgação/Viz Media DataOtaku: Quais as partes queridinhas dos fãs de 'Jojo's Bizarre Adventure'? Semana passada noticiamos aqui na newsletter o anúncio de 'Stell Ball Run', a sétima parte de 'Jojo's Bizarre Adventure'. Para quem está por fora do assunto, se trata de um mangá dos anos 1980 que ganhou um anime televisivo somente em 2012. A história começa quando Jonathan Joestar, um nepobaby vitoriano, precisa lidar com a presença do invejoso Dio Brando em sua mansão por ordens do patriarca dos Joestar. A história escala rápido e se transforma numa luta entre musculosos contra vampiros bissexuais. Cada parte de 'Jojo's Bizarre Adventure' funciona quase como uma série distinta, e em cada 'temporada' somos apresentados a novos personagens e ambientações, todos relacionados ao conflito de Jonathan e Dio no começo de tudo. Quer dizer, menos 'Steel Ball Run', pois este começa a narrativa em um mundo alternativo, com releituras dos personagens. Enfim, para descobrir quais temporadas são as queridinhas dos fãs, fizemos uma enquete sobre quais partes de 'Jojo's Bizarre Adventure' o pessoal do canal de transmissão do WhatsApp mais gosta. Confira o que deu: 1. Parte 3: 'Stardust Crusaders' (9.546 votos)

2. Parte 4: 'Diamond is Ubreakable' (4.243 votos)

3. Parte 5: 'Golden Wind' (3.877 votos)

4. Parte 2: 'Battle Tendency' (3.134 votos)

5. Parte 1: 'Phantom Blood' (2.983 votos)

6. Parte 6: 'Stone Ocean' (2.634 votos) O resultado não chega a ser uma surpresa. A Parte 3 é uma das que mais renderam memes, assim como a Parte 4. Entretanto, é um pouco injusta a péssima colocação da Parte 6. Se for porque tivemos a primeira Jojo mulher é apenas um preconceito bobo, porque a temporada foi excelente, mas, se foi porque a Netflix lançou de um modo ruim e porque a animação teve o orçamento de duas cozinhas, aí as críticas são válidas. Canal WhatsApp Todos os povos têm um gesto especial para dizer 'vai tomar no c*'. Jolyne Cujoh Grandes aspas da protagonista de 'Jojo?s Bizarre Adventure: Stone Ocean' durante uma luta. Dê uma chance para a diva e vá assistir a esta temporada na Netflix! Matérias da Semana em Splash UOL Divulgação/Madhouse Quiz para fãs de garotas mágicas Se um bichinho fofinho aparecer na tua frente oferecendo um contrato para se tornar uma guerreira você nega porque é golpe, mas se for a gente trazendo um quiz novinho você aceita, tá? Teste seus conhecimentos sobre animes de garotas mágicas clicando no 'Leia Mais'. Leia mais Divulgação/Sunrise Você sabe o que é um Gundam? Mesmo quem é mais novinho no mundo otaku já deve ter visto alguma imagem de um robozão gigante que montaram no Japão. Esse é um Gundam, robô de uma das séries de mecha mais longevas. Fiz uma matéria falando sobre a franquia e comentando a série nova, confira no 'Leia Mais'. Leia mais Reprodução Órfã da Netflix ganha nova chance em anime Lembra da série 'Anne with an E'? Aquela cancelada pela Netflix sem final? Então, ela é baseada num livro, e este romance ganhou uma versão em anime chamada 'Anne Shirley'. Nessa matéria que escrevi, contei a história e algumas curiosidades sobre a obra, clique em 'Leia Mais' para saber. Leia mais Anime 'One Piece' Divulgação/Toei Animation Convite para Live Mensal: O futuro de 'One Piece' Todos os meses acontece uma live sobre anime em Splash UOL. Nela recebo algum convidado para falar de um tema específico. Caso esteja lendo essa newsletter no dia de lançamento, você ainda pode participar da live de abril, porque será realizada às 19h do dia 22. O tema da vez é 'One Piece', que retornou à TV japonesa após alguns meses de hiato. E a série continua com tudo, bombando nos mangás e onde mais ela aparecer. Para conversar sobre o que podemos esperar do futuro da obra de Eiichiro Oda, vou receber o produtor de conteúdo Guto Barbosa, do canal Cronosfera. Conhecido por acertar muitas teorias (e errar algumas também, mas quem nunca?), o papo vai valer bastante a pena. Então, se quiser participar é só clicar no link abaixo para já ativar o sininho e não perder. E já deixe nos comentários sua dúvida para ser respondida ao vivo. Até a próxima semana, otakus! Link da live Publicidade Compartilhar essa edição