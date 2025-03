Terça-feira, 18/03/2025 Anime 'Record of Ragnarok' Divulgação/Netflix Criticado por otakus, 'Record of Ragnarok' ganha mais uma temporada na Netflix Fabio Garcia Foi revelado na última quinta-feira que o anime 'Record of Ragnarok' ganhará uma 3ª temporada na Netflix. O anúncio causou uma comoção no nosso canal de transmissão no WhatsApp, porém, nas redes sociais, os comentários foram um pouco duros. Fãs relembraram que o anime tinha um ritmo arrastado, a animação parecia uma apresentação de slides e que toda a produção foi feita com o orçamento de duas garrafas de guaraná. Infelizmente para os otakus mais fervorosos, o anime furou a bolha e é um sucesso. 'Record of Ragnarok' começa quando um júri de deuses das mais diversas crenças vota por extinguir o nosso mundo. Porém, a valquíria Brunhilde sempre joga com o regulamento embaixo do braço e sabe que os humanos podem se salvar caso participem de um torneio de humanos contra deuses. Brunhilde, agora, será um pouco Dorival Júnior, responsável por escalar humanos célebres de todas as eras para combater os deuses. Entre os famosos escolhidos estão Adão, Leônidas, Sasaki Kojiro, Jack Estripador e por aí vai. A boa ideia (e o bom mangá) não rendeu uma animação de tanta qualidade assim. 'Record of Ragnarok' tem um design simplório demais e a falta de orçamento impede que as cenas de ação tenham a excelência da versão em quadrinhos. Porém, a proposta absurda conquistou o público e os números atingidos pelo anime são impressionantes. Em 2023, ano do lançamento do final da 2ª temporada, 'Record of Ragnarok' foi o anime com a maior audiência da Netflix, segundo dados disponibilizados pelo site ComicBook. A guerra dos deuses ficou à frente de séries como 'Demon Slayer' (2º lugar), 'Oshi no Ko' (5º lugar) e 'Chainsaw Man' (8º lugar). Particularmente, acho o anime pra lá de moroso, e alguns combates beiram o tédio (como a interminável luta Buda vs Zerofuku), mas ainda assim estou curioso para ver o que a Brunhilde vai aprontar. 'Record of Ragnarok'

Onde ver? Netflix

Mangá lançado no Brasil pela NewPOP Editora Publicidade É tipo 'Record of Ragnarok', mas melhor? Reprodução 'Jojo's Bizarre Adventure' 'Record of Ragnarok' é aquele anime que cativa por criar lutas absurdas. E, por sorte, temos animes que fazem isso melhor, como 'Jojo's Bizarre Adventure'. Este aqui é ideal para você que gosta de ver estratégias mentais, homens excessivamente musculosos e porrada da melhor qualidade. Disponível na Crunchyroll, Netflix, Pluto TV e MAX. Divulgação 'Juni Taisen: Zodiac War' A cada 12 anos é realizado um torneio que reúne 12 guerreiros, cada um representando um signo do horóscopo chinês. Neste ano, o torneio terá a sua 12ª edição, então estamos prestes a descobrir qual guerreiro terá seu desejo realizado. Ótimas lutas e apenas 12 episódios. Disponível na Crunchyroll, infelizmente apenas com legendas. Animes 'Digimon Tamers' e 'Digimon Frontier' Divulgação/Toei Animation 'Tamers' ou 'Frontier'? A série 'Digimon' favorita dos otakus pode te surpreender Longe de querer promover rinha de animes de monstro de bolso, ainda mais em 2025, mas a série 'Digimon' nunca chegou perto do sucesso conquistado por 'Pokémon'. Mas isso não quer dizer que o anime dos monstros digitais da Toei Animation não tem méritos, pois ele ganha de lavada no quesito renovação, criatividade e na existência de um clipe da apresentadora Angélica dançando 'Digimons Digitais, Digimons são Campeões' vestida de Sora. Esses comentários não são para irritar fãs de 'Digimon' e, sim, para contar que a Crunchyroll disponibilizou em seu catálogo os animes 'Digimon Tamers' e 'Digimon Frontier', inclusive com dublagem. As duas anteriores já estavam no catálogo da Crunchyroll e também do Globoplay. 'Tamers' e 'Frontier' são, respectivamente, a terceira e a quarta séries da franquia, as primeiras a renovarem completamente o elenco e trama. Realizamos no nosso canal de transmissão no WhatsApp uma enquete pedindo para as pessoas marcarem suas séries/temporadas 'Digimon' favoritas. Ainda que sem peso científico, a enquete ao menos nos ajuda a descobrir qual série de 'Digimon' é a mais querida dessa nossa amostragem. Confira o resultado: 1. 'Digimon Adventure' (10.690 votos)

(10.690 votos) 2. 'Digimon Frontier' (2.194 votos)

(2.194 votos) 3. 'Digimon 02' (1.892 votos)

(1.892 votos) 4. 'Digimon Tamers' (1.870 votos)

(1.870 votos) 5. 'Digimon Data Squad' (1.781 votos) 'Digimon Adventure' ser a favorita de lavada não é novidade, a série foi lançada no Brasil no auge da Pokemania e contou com a publicidade de uma TV Globo. Mas o resto da lista pode surpreender: 'Digimon Tamers' ficou consideravelmente atrás de 'Digimon Frontier'. Ainda que 'Tamers' seja muito querida pelos otakus por conta de sua abertura (hit obrigatório em qualquer evento de anime ou vídeo de aberturas nostálgicas), 'Frontier' ganha por ter tido uma exibição mais duradoura, afinal, anos depois, foi reexibida na RedeTV, quando a emissora estava em alta com os animes. De qualquer forma, ambos são bons e merecem ser reassistidos. 'Digimon Tamers' e 'Digimon Frontier'

Onde assistir? Crunchyroll (dublado) Matérias da Semana em Splash UOL Divulgação/Toei Animation Quando 'One Piece' volta? O retorno de 'One Piece' está próximo, após meses de tortura psicológica com os fãs obrigados a ver uma reprise do arco da Ilha dos Homens-Peixe. Mas quando o anime volta? Teremos mudança de horário? O elenco estará completo? Respondemos a todas essas perguntas nessa matéria. Clique e confira. Leia mais Reprodução/Internet Ver anime bom sem pagar? O público otaku é jovem e diverso, e não é todo mundo que pode pagar por um serviço de streaming. Pensando nisso, separamos alguns animes famosos para você assistir de graça na internet --e tudo de forma oficial. Confira nossa seleção de animes que você nem sabia que dava para assistir sem gastar. Leia mais Roteiro do anime 'Good Bye, Dragon Life' Splash UOL Você sabe como é um roteiro de anime no Japão? Estamos acostumados a receber os animes prontos, mas temos pouco acesso aos bastidores de uma produção. Recentemente, recebi um presente bem legal da equipe da Crunchyroll, um roteiro da gravação das vozes japonesas do anime 'Good Bye, Dragon Life', e pude sentir em mãos como que é um script de um anime. Com leitura vertical e da direita para a esquerda (ou seja, do jeito asiático), o roteiro descreve as situações dos episódios, sem imagens. Nos quadrados superiores temos algumas descrições bem simples de cada corte de cena, e nos quadrados inferiores são descritos os diálogos daqueles personagens naquele respectivo corte. 'Good Bye, Dragon Life' veio de uma light novel e mostra um mundo no qual um dragão lendário foi morto por um humano. Porém, ele renasce como Dolan, um homem em uma vila pacífica. Ele se alia a Celina, uma mulher meio humana e meio cobra, e vive novas aventuras. Uma boa pedida para quem gosta de animes de fantasia. O roteiro que recebi da Crunchyroll, inclusive, tinha autógrafos dos seiyuus (nome dado aos atores de voz no Japão) dos personagens principais. Na capa está a assinatura da intérprete de Celina, a atriz Hitomi Sekine (que também fez a Mizue de 'Rukudo's Bad Girls'), e do Dolan, vivido por Shunshuke Takeuchi (o Aoi de 'Kaiju No.8'). 'Good Bye, Dragon Life'

(12 episódios)

Onde assistir? Crunchyroll Quadrinho francês 'Saint Seiya - Os Cavaleiros do Zodíaco: Odisseia do Tempo' Divulgação/NewPOP Editora 'Cavaleiros do Zodíaco' com gostinho de croissant e mais anúncios da semana O mundinho de mangás no Brasil teve mais uma semana com muitos anúncios. Para começar, na última sexta-feira, a editora NewPOP revelou ter licenciado o quadrinho francês 'Saint Seiya - Os Cavaleiros do Zodíaco: Odisseia do Tempo', da dupla Arnaud Dollen e Jérôme Alquié. Jérôme é conhecido no meio otaku por ter feito um teaser animado amador para a Saga de Hades no começo dos anos 2000. 'Odisseia do Tempo' é uma obra oficial, autorizada pelo autor Masami Kurumada e deve ter 5 volumes. Há muito tempo os fãs especulavam qual editora iria publicar isso, e acabou caindo nas mãos da NewPOP. E na mesma sexta-feira rolou uma live com o pessoal da editora JBC no canal Fora do Plástico, e foi anunciada a publicação de 'Yomi no Tsugai', o mais recente mangá de Hiromu Arakawa (a criadora de 'Fullmetal Alchemist'). Este ainda está em publicação no Japão e conta com 9 volumes até o momento. Para fechar, a editora Darkside anunciou a publicação de 'Gaia', de Asagi Yaenaga, mas o lançamento será só em maio. Então, fica o aviso para todos os leitores de mangás do Brasil: preparem os bolsos porque tem muita coisa boa vindo. Até a próxima semana, otakus!