Com a chegada de novos episódios dublados de 'Reborn', esse é o melhor momento para celebrar o trabalho da dubladora Carol Valença, responsável por dar voz ao tutor que dá título ao anime.

Carol tem 40 anos e começou a trabalhar na dublagem em 2011. Tem papéis conhecidos no meio do entretenimento, como a Supergirl da série homônima e a Abby do game 'The Last of Us Part 2', porém é nos animes que ela se destaca.

Por sua habilidade de fazer vozes masculinas, Carol Valença conseguiu vencer o teste para fazer o Luffy na dublagem atual de 'One Piece'. Carol conseguiu dar ao personagem um tom bobo e debochado que encantou os fãs, e atualmente é presença constante em eventos e painéis de dublagem (sempre com uma roupa vermelha e um chapéu de palha, fazendo referência ao seu maior personagem).

Mas Carol tem outros grandes papéis nos animes. Ela também é a voz oficial do Doraemon no anime de mesmo nome, tendo dublado o personagem em episódios da série recente e em vários longas disponíveis nos streamings (como Netflix e Max). Ainda entre as vozes masculinas ela ficou marcada pelo Shogunyan de 'Yo-Kai Watch' (uma espécie de Jibanyan com roupa de samurai) e, claro, pelo Reborn de 'Katekyo Hitman Reborn'.

Mas se engana quem pensa que ela não fez personagens femininas em animes. Carol dublou a experiente Erza de 'Fairy Tail', que vem a ser a veterana no grupo protagonista liderado pelo Natsu, e também deu voz à vilã Luxúria na redublagem de 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood'. Infelizmente a dublagem deste anime é um tópico sensível para os fãs: as vozes brasileiras só podem ser ouvidas na Crunchyroll quando se acessa o serviço através do Prime Vídeo.

Até a próxima semana, otakus!