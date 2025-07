Kabi Nagata, a autora do recém-lançado 'Minha Fuga Alcoólica da Realidade', se tornou um nome mais conhecido no Ocidente em 2018, quando seu mangá 'Minha Experiência Lésbica com a Solidão' ganhou como melhor mangá no Harvey Awards. Em seu primeiro mangá, Kabi conta sobre seus traumas e compartilha o desejo de experimentar o corpo feminino através de uma prostituta. Com o sucesso da obra, Nagata logo emendou dois volumes de 'Diário da Minha Experiência Comigo Mesma', trazendo reflexões sobre a vida adulta e mostrando como o mangá autobiográfico lhe trouxe problemas familiares.

Meu contato com Nagata se resumia a conhecer os memes de que era a mangaká que mais precisava de uma terapia. Porém, ao pegar seus mangás para ler, tive uma experiência transformadora. Nagata foge do estereótipo de 'livro de autoajuda' porque ela não tem qualquer intenção de oferecer respostas, apenas quer compartilhar sua vivência. E a forma na qual ela conseguiu é através de uma história de humor que não necessariamente vai te levar ao riso. No meu caso foi o contrário: como pessoa que convive há muitos anos com ansiedade e fobia social, as reflexões da autora me fizeram pensar na própria vida.

Nagata é genial na arte de tentar explicar com metáforas alguns sentimentos comuns, o que faz com que seu mangá ajude a 'traduzir' sensações que pessoas com questões psicológicas sentem. E suas reflexões sobre o que é felicidade, relações familiares e o que significa ser um adulto responsável são tão universais que mesmo pessoas com menos questões psicológicas vão se encantar.

Posso dizer que me tornei um grande fã da autora após ter lido todos os mangás e já estou curioso para ler os próximos volumes. Além da NewPOP já ter anunciado o próximo mangá dela, 'Minha Existência de Guerreira Errante' (sobre ela querer se casar), no Japão tem outros dois mangás inéditos sobre distúrbio alimentar e até sobre as experiências na pandemia de covid-19.

'Minha Experiência Lésbica com a Solidão', 'Diário da Minha Experiência Comigo Mesma' #1 e #2

Autora: Kabi Nagata

Editora: NewPOP