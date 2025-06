Segunda-feira, 23/06/2025 Animes 'Ao Ashi' e 'Blue Lock' Montagem: Divulgação/Production IG/Eight Bit Por que 'Ao Ashi' não emplacou tanto no Brasil? Fabio Garcia O mangá 'Ao Ashi: Craques da Bola' está chegando ao final no Japão após 40 volumes. O título, publicado desde 2015, segue os clássicos clichês esportivos ao narrar a trajetória do jogador de futebol juvenil Ashito Aoi e tem alguns spin-offs: um anime inicialmente desenvolvido pelo estúdio Production I.G e até mesmo uma publicação no Brasil pela editora JBC. Mesmo assim, parece que falta uma coisa fundamental: a torcida. Publicamos no canal de transmissão UOL | Mundo dos Animes a notícia sobre o final do mangá de 'Ao Ashi' e uma enquete perguntando se o pessoal curte a obra. O resultado revelou que o engajamento da trama não está dos melhores, pelo menos na nossa amostragem: Vocês gostam de 'Ao Ashi'? Adoro, minha série de futebol favorita (594 votos)

Acho legalzinha, dá pra se divertir (1.408 votos)

Eu prefiro 'Blue Lock' (9.042 votos) Como futebol e anime são paixões nacionais, fiquei intrigado com a baixa repercussão da notícia do fim de 'Ao Ashi'. O anime é bem feito, os personagens são carismáticos e o esporte tem o coração do público. Foi então que realizamos uma outra enquete para tentar entender o gosto dos brasileiros: O melhor anime de futebol é... 'Blue Lock' (10.580 votos)

'Super Onze' (2.436 votos)

'Captain Tsubasa' (1.285 votos)

'Ao Ashi' (359 votos) O que podemos tirar dessa pequena pesquisa? Bem, o brasileiro pode até curtir anime de futebol, mas parece dar preferência para os de temática mais absurda. Ou seja, para fazer sucesso aqui tem que fazer battle royale esportivo, escalar crianças soltando poderes pelos pés e treinando chutes contra ondas no mar, o que (convenhamos) é divertido demais. 'Ao Ashi'

Onde? Crunchyroll (Anime) e editora JBC (mangá) Canal WhatsApp Publicidade Notícias rapidinhas com vídeos Divulgação/TMS Do nada, Lupin com dublagem! O estúdio japonês TMS tem investido em dublar conteúdo inédito para disponibilizar em seu canal no YouTube. A novidade é o filme 'LUPIN 3 - O Dragão da Perdição', lançado no Japão em 1994. E detalhe: foram mantidas as vozes brasileiras dos outros filmes. Assista aqui Divulgação/MAPPA Ranma está de volta à Netflix O remake de 'Ranma ½' foi uma grata surpresa no ano passado, arrebatando vários fãs novos para essa história clássica dos animes. E nesse último final de semana foi revelado o primeiro trailer da próxima temporada, que estreia em outubro na Netflix. Confira no link: Assista aqui Divulgação/Production I.G A metamorfose de Kafka continua Kafka Hibino, o trintão que ganhou poderes de kaiju, está de volta para mais porrada, monstros gigantes e uma animação belíssima. O trailer da nova temporada de 'Kaiju No.8' está ótimo e merece ser visto, até porque a série retorna já agora em julho. Confira: Assista aqui Mangás 'Beck' e 'Nodame Cantabile', lançados pela editora MPEG no Brasil Montagem/Reprodução/MPEG Editora MPEG agrada otakus mais velhos com 'Beck' e 'Nodame Cantabile' Durante a 5ª edição do evento Poc Con, feira de quadrinhos e artes gráficas focada em artistas e público LGBTQIA+, a editora MPEG esteve presente lançando algumas de suas novidades. Entre elas estavam as edições prontas de dois títulos que os fãs mais antiguinhos haviam perdido as esperanças, 'Beck' e 'Nodame Cantabile'. Mas por que esses mangás pareciam sonhos distantes? Ambos os títulos fazem parte de séries que se tornaram populares no começo dos anos 2000, porém que não eram tão explosivas quanto um 'Naruto' ou 'Nana'. Além disso, o alto número de volumes encadernados (34 para 'Beck' e 25 para 'Nodame Cantabile') desestimulava as editoras nacionais, que preferiam acreditar em obras mais 'consolidadas' em busca de um lucro mais certeiro. Em 2023 a editora MPEG deu um passo ousado ao licenciar a publicação no Brasil de 'Gash Bell', outro título com forte apelo nostálgico dos fãs mais velhos e que nunca havia saído no país, e o resultado aparentemente rendeu bons frutos. Desde então a editora tem feito bons anúncios e lançado títulos interessantes e com um bom acabamento gráfico. E, segundo a própria editora, os fãs podem esperar mais novidades. Durante o Anime Friends (que rola entre 3 e 6 de julho) haverá dois anúncios de mangás e no evento próprio MPEG Fest será revelado algo que vai 'parar o mercado'. Estamos curiosos com o que pode aparecer. Leia mais Mangá 'Fobia' da editora JBC Reprodução/Shogakukan 'Fobia', um mangá para te dar medo dos seus próprios medos O mercado brasileiro se abriu bastante aos mangás de terror, e não só porque Junji Ito é um best seller dos quadrinhos. O horror japonês é bem específico e costuma nos aterrorizar com histórias mais comuns, porém que causam aflição com questões do cotidiano. Um bom exemplo é o lançamento 'Fobia', título publicado recentemente pela editora JBC cujo tema é falar sobre medos. Cada capítulo do volume apresenta uma história diferente mostrando alguma fobia, das mais comuns às mais estranhas. Tem história sobre um personagem que adquiriu um pavor de altura, uma garota com aflição de estar cheirando mal e até algumas fobias mais inusitadas, como a personagem que se desespera com a existência de frestas. As histórias vão bem direto ao ponto e apresentam uma leitura rápida, mas o destaque está para a arte de Yuhiko Goto. Ao mostrar os personagens se desesperando com seus próprios medos, a arte reflete o pensamento torto das pessoas e cria imagens muito perturbadoras. O personagem com medo de altura pode começar a ver precipícios em todos os lugares ou sentir o chão desmanchando enquanto pisa. A qualidade das histórias em geral é bem boa. Nesse primeiro volume, as melhores são a das frestas e também a do rapaz com medo de lugares fechados, mas mesmo as histórias menos inspiradas ainda têm bons momentos. Fica só o aviso de que o conteúdo é para maiores de 18 anos, então em alguns capítulos vemos os personagens transando. 'Fobia', de Katsunori Hara e Yukiko Goto

