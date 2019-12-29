Terça-feira, 26/08/2025 Anime "Detetive Conan" Divulgação/TMS Opinião: É um crime o que estão fazendo com 'Detetive Conan' na Netflix Fabio Garcia A franquia 'Detective Conan' é um dos maiores pilares dos animes no Japão, mas deste lado do mundo o negócio é quase um ilustre desconhecido. O anime até chegou a ser exibido em alguns países da América Latina e nos EUA (com o nome de 'Case Closed'), mas nunca emplacou tanto. Atualmente o Japão está em meio às comemorações de 30 anos da franquia, e começou um plano para expandir globalmente a obra do garoto detetive. Um desses projetos envolve trazer episódios selecionados do anime para a Netflix, pois devem ter percebido internamente a dificuldade de se lançar um anime com mais de mil episódios. O problema é que os tais 'episódios selecionados' não são a parte divertida de 'Detetive Conan', e sim os poucos episódios que fazem a 'trama andar'. Eu explico: o protagonista é um detetive adolescente que sofre uma emboscada de uma organização criminosa e fica com corpo de criança. Para evitar ser capturado, assume a identidade de Conan Edogawa e passa a resolver crimes no decorrer dos episódios. Chuto que 95% dos episódios desse anime são apenas 'casos do dia' nos quais Conan vê algum assassinato e tenta descobrir o culpado. De tempos em tempos, a trama sobre a investigação avança lentamente e descobrimos mais sobre esse grupo criminoso. Acontece que a graça de 'Detective Conan' não é essa história canônica da investigação sobre a organização, e sim os casos do dia a dia. E essa própria história principal só tem graça porque acompanhamos o Conan em inúmeros casos 'filler' (com muitas aspas). Lançar apenas esses episódios selecionados não só mostra um desconhecimento do próprio material como é incapaz de mostrar a novato qual a diversão por trás desse anime. Então fica aqui a não-recomendação: em vez de ver essa seleção presente na Netflix, confira a série na Crunchyroll e prepare-se para se apaixonar pelo detetive mirim. 'Detective Conan'

Onde assistir? Crunchyroll (os primeiros 129 episódios) e Netflix (os tais episódios selecionados) Publicidade Novo filme de 'Jujutsu Kaisen' aborda juventude de Gojo e Geto Divulgação/MAPPA Crítica: Novo filme de 'Jujutsu' é experiência requentada, mas legal Com uma nova temporada de 'Jujutsu Kaisen' prevista só para 2026, os produtores devem ter pensado em algumas formas de manter a franquia viva na mente das pessoas (e, de quebra, ganhar um dinheirinho com isso). E assim nasceu 'Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death - The Movie' (com esse título em inglês mesmo), uma compilação para cinema de episódios exibidos originalmente na TV em 2023. Neste arco deixamos de lado Yuji Itadori e seus amigos para acompanhar uma aventura ocorrida quando o professor Gojo se aliou a Geto Suguru para uma missão perigosa que envolvia escoltar uma garota em segurança. Esse flashback durou 6 episódios do anime televisivo e agora foi agrupado como um longa-metragem com algumas mudanças pontuais, como uma versão mais lenta da ótima música de abertura. O que leva um fã de anime a sair de casa e ir rever no cinema episódios já vistos anos atrás é o fator 'evento'. Os produtores de anime não apostam em atrair o público com novidade, e sim na experiência de reassistir a uma experiência já conhecida com mais qualidade e ao lado de outros fãs da obra. E, sendo bem sincero, esse arco foi muito divertido no anime, então por que não reviver caso tenha a disponibilidade e gostar muito de 'Jujutsu Kaisen'? Os fãs gostam de ir ao cinema e ver seus animes na tela grande. Tive a chance de acompanhar o lançamento do especial de 'Demon Slayer' no cinema. Uma das coisas que as pessoas mais gostavam era ouvir a música de abertura e de encerramento com um som de cinema, era uma ótima experiência. (...) As pessoas amam encontrar pessoas com quem compartilham o gosto por anime. Assistir em casa é uma coisa, mas ver em grupo é diferente. Mitchel Berger Vice-presidente sênior da Crunchyroll em entrevista a Splash UOL durante a CCXP 2024 É requentado, mas por que não assistir? Reprodução 'Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth' Um filme clássico de compilação é o 'Death & Rebirth' de 'Evangelion', que nada mais é que um resumão dos 24 episódios do anime original lançado antes do filme 'The End of Evangelion'. Claro que ver a série é melhor, mas se quiser só dar uma relembrada no anime dá para ver o filme para reviver os momentos da série. Disponível na Netflix. Divulgação/Production I.G 'Kaiju No.8 - Missão de Reconhecimento' O filme de 'Kaiju No.8' na verdade é um resumão da primeira temporada do anime, enxugando algumas cenas e trazendo uma reedição mais dinâmica. Se você quer acompanhar a segunda temporada e não lembra muito bem o que rolou, esse especial disponível na Crunchyroll vai te deixar inteirado (e ainda tem extras). Guia 'Black Kamen Rider', que será lançado no Brasil Montagem: Divulgação/Toei Company Livro brasileiro de 'Black Kamen Rider' promete reviver a glória noventista do inseto motoqueiro Ricardo Cruz é um nome bastante conhecido no meio otaku, seja por sua presença em eventos de anime quanto por sua carreira musical no Brasil e Japão. Mas é bom lembrar que Ricardo é também um otaku de carteirinha e tem utilizado seus conhecimentos e contatos para trazer materiais incríveis para fãs de Tokusatsu (aquelas produções japonesas de heróis em live-action). Após lançar com sucesso os 'Guias Visuais Definitivos' de 'Jaspion' e 'Jiraiya', livros nascidos de financiamento coletivo compilando muitas informações sobre essas produções, a nova aposta é o guia de 'Black Kamen Rider'. A série foi originalmente exibida no Brasil no começo dos anos 1990 pela Manchete e até hoje tem uma fanbase muito dedicada. Os livros produzidos pelo Ricardo Cruz chamam a atenção pela qualidade e carinho pelo material original. Ele busca fazer guias como os que existem no Japão, mas no nosso idioma e com informações a mais sobre a exibição desses tokusatsu aqui no Brasil. A proposta do livro novo é que seja um material licenciado, com curiosidades e mais de 1700 imagens inéditas enviadas pela própria Toei Company. Isso sem falar das entrevistas exclusivas com atores japoneses e dubladores brasileiros. O projeto está em financiamento coletivo, e os fãs de tokusatsu podem apoiar neste link. 'Akane Banashi' tem anime anunciado, mas será que precisava? Uma notícia importante que rolou nas últimas semanas foi o anúncio do anime de 'Akane Banashi', obra publicada na 'Shonen Jump'. Embora seja a revista de 'One Piece' e 'Naruto', 'Akane Banashi' tem nada a ver com shonen de lutinha: a obra apresenta a protagonista Akane, cujo sonho é se tornar a melhor no 'rakugo'. E o que seria isso? Uma espécie de apresentação humorística tradicional do Japão, na qual o artista se apresenta sozinho no palco contando uma história e precisa interpretar a voz de todos os personagens. Ainda que não seja um dos meus favoritos (nesse gênero tenho mais carinho pelo recém-finalizado 'Show-Ha Shoten'), 'Akane Banashi' é uma série de muita qualidade e com vendas consistentes no Japão, então faz sentido ter um anime anunciado. A pergunta que me pergunto, na verdade, é se precisávamos de uma versão animada dessa história. A força de 'Akane Banashi' não está nas imagens que pode mostrar, e sim na interpretação dos personagens. Dessa forma, me parece um desperdício apostar em um formato como o anime e não em algum live-action com atores. Um típico 'dorama' poderia ser algo mais interessante de assistir, ou até em formato filme. E fico em dúvida se a direção de Ayumo Watanabe (de 'Ace Attorney') para o anime conseguirá ser inventiva o suficiente para fazer a história brilhar. Claro que posso estar redondamente enganado e daqui alguns meses voltar aqui com o rabo entre as pernas aclamando 'Akane Banashi' como um dos melhores animes do ano, mas vou deixar para o Fábio Garcia do futuro avaliar isso. No momento, prefiro acreditar que é uma obra possível ser adaptada em formatos melhores. E, sendo bem sinceros, não precisamos de anime de tudo, não é verdade? Até a próxima semana, otakus! Compartilhar essa edição



