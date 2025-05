A diretora Chiaki Kon, de 'You and Idol Precure', já é bastante conhecida no meio otaku, mas Yoichi Kato não é um nome tão conhecido e merece ser exaltado nesse nosso quadro. Nascido em 1979, o roteirista começou a trabalhar no meio otaku em 2004, no anime 'Harukanaru Yoki No Naka de: Hachiyoushou'.

Logo, Kato foi se enveredando pelo mundo dos animes infantis, escrevendo episódios de 'Yu-Gi-Oh GX' (2005), 'Kekkaishi' (2006), 'Detetive Conan' (2008) e 'Yatterman' (2008). Seu trabalho mais importante, no entanto, veio em 2013, quando se tornou o responsável pela redação do anime 'Yo-Kai Watch', uma grande aposta na época.

A partir daí, Kato se firmou no mundo dos roteiros. Além de ficar responsável por filmes e sequências de 'Yo-Kai Watch', o roteirista cuidou de 'Space Brothers' (2012) e dos animes de idol 'Aikatsu!' (2014) e 'Dream Festival' (2016). Com essa experiência em produções infantis de humor e no mundo dos idols, ele foi convidado para desenvolver 'You and Idol Precure' após trabalhar no roteiro do filme de 'Wonderful Precure!'.

Uma marca nos seus roteiros é o humor bem absurdo e a forma doce com que trata um universo tão cruel quanto o do showbiz japonês. Ele pode ainda não ter colocado em 'You and Idol' toda a habilidade que conhecemos de 'Yo-Kai Watch', mas nós, fãs de 'Precure', estamos aguardando.

Até a próxima semana, otakus!