'Demon Slayer' é um dos maiores acontecimentos dos animes da última década, e a produção vem acumulando sucessivos recordes por onde passa. Tanto que decidiram transformar o arco final da história em uma trilogia para cinema (afinal é mais chance de lucrar) e como imaginado 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castelo Infinito' tem feito bonito no Japão. Com um mês de exibição, o novo filme de 'Demon Slayer' acumulou cerca de US$ 175 milhões de dólares de arrecadação. Número impressionante, ainda que abaixo do valor alcançado pelo primeiro mês do 'Trem Infinito' (US$ 223 milhões), primeiro longa do anime lançado no meio da pandemia no Japão. Com os números atualizados do novo longa, a lista de filmes mais assistidos nos cinemas japoneses atualmente é essa: 1. 'Demon Slayer - Mugen Train: O Filme' (2020)

(2020) 2. 'A Viagem de Chihiro' (2001)

3. 'Titanic' (1997)

4. 'Demon Slayer: Castelo Infinito' (2025)

(2025) 5. 'Frozen' (2014)

6. 'Your Name' (2016)

7. 'One Piece Film: Red' (2022)

8. 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' (2001)

9. 'Princesa Mononoke' (1997)

10. 'O Castelo Animado' (2004) Considerando que o filme segue em cartaz no Japão, podemos até imaginar que há chances de continuar subindo na lista e quem sabe afundar também o 'Titanic' (com o perdão do trocadilho). E vale lembrar que a bilheteria de 'Demon Slayer' ainda deve aumentar bastante num cenário global, afinal o filme ainda não estreou fora do Japão e promete causar uma corrida aos cinemas quando chegar. 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castelo Infinito'

Quando estreia no Brasil? 11 de setembro

Bons animes com ótimas bilheterias no Japão

'The First Slam Dunk' Este longa está em 13º na lista de mais vistos nos cinemas japoneses e é uma adaptação do arco final do mangá de basquete "Slam Dunk". Só que o diretor Takehiko Inoue (que também é o autor da obra) produziu o filme de forma que ele seja entendido até por quem nunca viu "Slam Dunk" na vida. Excelente pedida para se divertir e o filme está disponível na Netflix (mas não por muito tempo, corra!).

'Jujutsu Kaisen 0' O longa-metragem de "Jujutsu Kaisen" está em 23º na lista de filmes mais vistos nos cinemas japoneses e é, na verdade, uma prequela do anime original. Lá conhecemos um outro grupo de alunos da escola jujutsu em um caso ambientado antes de Itadori se matricular por lá. Vale tanto para quem ama ?Jujutsu Kaisen? como para quem nunca viu a obra. Disponível na Crunchyroll e Netflix.

Mais 'Demon Slayer'?

Maratone o anime de graça A Crunchyroll realizou no último sábado (16) uma maratona com todos os episódios do anime de "Demon Slayer", ideal para quem quer relembrar a trama ou ficar em dia até a chegada do filme mês que vem. E o melhor? Foi feito no YouTube e está disponível de graça, mas vai ficar apenas uma semana na plataforma. Assista aqui!

Ingressos para o castelo Já começou a venda dos ingressos para o filme de "Demon Slayer: Castelo Infinito", então vários cinemas já estão oferecendo a possibilidade de garantir a chance de ver o filme na estreia. Algumas redes também estão divulgando seus baldes de pipoca temáticos também, para quem quer beliscar alguma coisa durante o longa.

O trem infinito voltou! Lembra do primeiro filme de "Demon Slayer", aquele da batalha no trem? Pois é, ele está de volta aos cinemas brasileiros a partir de quinta-feira (21)! A Cinecolor aproveitou a comoção dos fãs e trouxe de volta o filme de 2020 aos cinemas brasileiros, então é uma ótima oportunidade para rever essa aventura na telona.

Show da cantora Ado em São Paulo

Cada um no seu quadrado! Curiosidades sobre o show da Ado Rolou no último dia 13 de agosto o show da cantora Ado em São Paulo. Estive presente para prestigiar a artista que não mostra o próprio rosto e foi uma experiência muito interessante estar um show no qual é proibida a utilização de celulares e câmeras. Reuni algumas curiosidades do evento e compartilho com vocês, leitores da newsletter: A fila estava gigantesca e dava voltas e voltas pelos arredores da rua Tagipuru, na região da Barra Funda. As barracas de salgados e hot-dogs da região improvisaram caixas de som tocando canções da Ado.

Ao redor havia muitos vendedores clandestinos oferecendo camisetas, light sticks e até pelúcias da cantora. Já na loja oficial, os preços chamaram a atenção (negativamente): um light stick oficial da turnê, aqueles bastões luminosos, custava R$ 400,00.

O público brasileiro vibrava a cada vez que o telão era desligado por acharem que a cantora já ia começar a apresentação. E, como de praxe, a plateia gritava sempre ao ouvir a Ado pronunciar 'Brasil'.

Ado se apresenta em uma caixa mais elevada, parecida com uma gaiola, que também tem projeções próprias casadas com o telão do fundo. Muito tecnológico e impressionante.

Ado fez poucas interações com o público, mas conversou bastante no terço final da apresentação. Confessou ter amado açaí e a temperatura do inverno brasileiro, além de contar sobre seus dramas da juventude. Só faltou um tradutor ali para a gente entender tudo.

Houve quem duvidasse, mas não rolou problema com a proibição de celular. O staff da cantora avisou que se rolasse muito caso de gente descumprindo as regras eles iriam desligar a caixa da Ado, mas isso não aconteceu no show brasileiro. Conteúdo otaku em Splash UOL Reprodução/ADO Conheça mais sobre Ado Se você leu o bloco anterior e ficou super confuso com a ideia de uma cantora que não aparece, preparei um post especial para apresentar a cantora Ado. Lá inclusive dá para ouvir trechos das músicas mais famosas, então confira. Leia mais Divulgação/MAPPA É filme inédito ou requentado? Aproveitando a estreia do filme de ?Jujutsu Kaisen? também rolou um post para mostrar alguns filmes que são episódios exibidos nos cinemas. Tem gente que acha ruim, mas o projeto tem uma proposta bem definida. Confira a matéria. Leia mais Divulgação Boliche e anime Vocês estão assistindo ao surpreendente anime ?Turkey?, aquele das garotas jogadoras de boliche que viajam no tempo? A Moo-chan preparou um vídeo especialíssimo para comentar sobre esse anime da atual temporada, então confira aí. Leia mais Credenciais da CCXP 25 Divulgação/Crunchyroll CCXP (novamente) aposta em credenciais otakus para evento Divulgamos em primeira mão no canal de transmissão do WhatsApp "UOL l Mundo dos Animes" que teremos mais uma vez animes nas credenciais da CCXP. A parceria com a Crunchyroll acontece pelo segundo ano consecutivo, com ilustrações de artistas brasileiros. Teremos ilustrações de dois animes já clássicos animes, 'Solo Leveling' e 'Hell's Paradise', e também de duas apostas que chegam em janeiro de 2026, 'You and I Are Polar Opposites' e 'Sentenced to be a Hero'. As ilustrações foram feitas por artistas brasileiros, como SANTTOS (responsável pelas artes de 'Solo Leveling'), Caio Yo ('You and I Are Polar Opposites'), Pedro Cobiaco ('Hell's Paradise') e Talessak ('Setenced to be a Hero'). O que isso mostra? Que mais uma vez o evento quer apostar na força dos otakus. Na edição de 2024 rolaram painéis com produtores de 'Solo Leveling' e atores de voz japoneses de 'Demon Slayer' e a comoção da plateia foi digna de um painel com artista de Hollywood. A CCXP está ciente que o público otaku engaja e podemos esperar que ainda mais atrações interessantes sejam escaladas para o evento de 2025. A CCXP 25 vai rolar entre 4 e 7 de dezembro de 2025 em São Paulo/SP e estaremos lá para cobrir tudo que rolar sobre o mundo otaku! Publicidade Cena do anime "Nana" Reprodução/Madhouse Quem vem primeiro, o fim de 'Nana' ou o de 'One Piece'? Atualmente 'One Piece' é um dos maiorais do mundo otaku, não só pelas vendas mas também pela capacidade que seus fãs no mundo todo têm de engajar com a obra. Mas se engana quem pensa que 'One Piece' sempre foi esse campeão de vendas, pois em um pequeno período ali nos anos 2000 ele foi derrubado por 'Nana', mangá de Ai Yazawa. A obra sobre duas jovens adultas de mesmo nome dividindo um apartamento na cidade grande é um dos mangás shoujo mais influentes do Japão, mas infelizmente a obra nunca teve um final porque a autora Ai Yazawa teve problemas de saúde. Interrompida desde 2009, os fãs seguem ávidos por novas informações, até que nessa última semana tivemos novidades. Em um guia recente lançado no Japão, Ai Yazawa declarou que a obra está em sua reta final e que planeja um dia terminá-la. Isso foi o bastante para os fãs voltarem a sorrir e torcer para a autora estar bem para continuar a obra em algum dia no futuro. Apenas para medir a expectativa, revivemos a antiga rivalidade entre as Nanas e o Luffy e perguntamos ao pessoal do nosso canal de transmissão no WhatsApp o que eles acham que viria primeiro, confira o resultado: O que vem primeiro? Final de 'One Piece' (15.888 votos)

