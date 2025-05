O mês de maio chegou e, com ele, a agenda de mangás que serão lançados no Brasil, segundo o levantamento sempre eficiente do blog Biblioteca Brasileira de Mangás. Vamos às publicações previstas para chegar ao Brasil neste mês:

Editora Panini

'Pokémon X & Y', de Hidenori Kusaka, Mato e Satoshi Yamamoto

'Meu Casamento Feliz', de Akumi Agitogi e Rito Kohsaka

'A Casa Estranha', de Uketsu e Kyo Ayano

'Honey Lemon Soda', de Mayu Murata

'Lycoris Recoil: Antologia Oficial Repeat'

'She is Beautiful', de Jun Esaka e Takahide Totsuno

'Re Cervin', de Kousuke Hamada

'Será que esse amor é irresistível?', de Mia Sorahana

'O Homem de Gelo e sua Fria Colega de Trabalho', de Miyuki Tomogata

'A Épica História de Sasuke: Os Descendentes de Uchiha e a Sacra Poeira Estelar', de Masashi Kishimoto e Jun Esaka (light novel)

Editora Baú

'As Viajantes do Fim', de Tsukumizu

Darkside Books

'Violência & Paz + O Jovem com uma Government .45', de Shinobu Kaze

'Gaia', de Asagi Yaenaga

Editora Excelsior

'Homem-Aranha: Guerreiro das Sombras', de Shogo Aoki

NewPOP Editora

'Saint Seiya: Os Cavaleiros do Zodíaco - A Odisseia do Tempo', de Jérôme Alquié e Arnaud Dollen

'Kaikisen: Retorno ao Mar', de Satoshi Kon

'Tocando a sua noite', de Moyori Mori

Editor MPEG

'O Fim das Minhas Noites de Solidão', de Yoh Matsumoto

'Reflexos do Futuro', de Blanca Mira

Editora Conrad

'Okinawa', de Susumu Higa

A editora Baú lançará seu primeiro mangá também neste mês, 'As Viajantes do Fim'. A NewPOP Editora também colocará nas lojas o primeiro volume do spin-off francês de 'Os Cavaleiros do Zodíaco', produzido pelo animador responsável pela animação não oficial da 'Saga de Hades', que fez tanto sucesso no começo dos anos 2000. A editora Excelsior também fará um feito inédito: o tal mangá do Homem-Aranha vai sair no Brasil antes mesmo do Japão e dos EUA!

Já a Panini, responsável pela maior quantidade de títulos do nosso mercado, vem com muita coisa boa. 'Pokémon X & Y' é a mais nova parte da saga dos monstrinhos de bolso, 'Meu Casamento Feliz' chega aproveitando o sucesso do anime da Netflix e 'Honey Lemon Soda' aparece para aumentar o catálogo de shoujos no Brasil. Por fim, mais uma light novel de 'Naruto' para mostrar que o rival dramático do ninja loiro continua com tudo.

Até a próxima semana, otakus!