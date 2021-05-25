Terça-feira, 16/09/2025 Mangá nacional 'Betiger' Reprodução 'Betiger', um mangá brasileiro sobre apostas e 'tigrinho' Fabio Garcia Uma reclamação frequente sobre mangás brasileiros é a utilização de temas pouco nacionais. Algumas tramas são ambientadas em fantasias medievais europeias, escolas japonesas, mas pouco vemos nosso país e nossa realidade nos quadrinhos produzidos por aqui. Felizmente temos ideias como 'Betiger' para trazer ao formato mangá algumas discussões bem brasileiras, como o vício em 'jogo do tigrinho' e bets. A história é protagonizada por Caio, um garoto com muita sorte. Isso chama a atenção de Clara, uma colega de escola que passa a stalkeá-lo para descobrir o segredo do adolescente. Ao confrontá-lo Clara descobre que, embora sortudo, Caio tem aversão a jogos de apostas por problemas familiares. 'Betiger' então começa a trazer reflexões sobre jogos de apostas virtuais, lucros fáceis e como as pessoas estão perdendo a vida com isso. Mesmo com a reflexão, 'Betiger' não esconde o desejo de ser um autêntico shonen de lutinha, com combates empolgantes, poderes e todos os clichês do gênero. Após um pacto misterioso, Caio recebe a ajuda de um tigrinho e ganha uma forma felina que o ajuda a lutar. Os combates, claro, continuam brincando com o conceito de sorte e azar de forma muito interessante. Acompanho o mercado de quadrinhos há muito tempo e afirmo sem exagero que Hataoh é um dos mais talentosos autores que temos no Brasil. Seu estilo único de enquadramento e traço se mesclam perfeitamente com histórias que transbordam uma brasilidade. Os quadrinhos do autor não devem em nada a grandes mangás japoneses, e posso apostar que ele ainda vai crescer muito por aqui. 'Bet?ger - Sorte no azar'

Recomendação: Mangás Nacionais Reprodução 'Sense Life' Aqui temos um campeão de vendas. 'Sense Life', de Glitch Tellend, já vendeu mais de 20 mil cópias no Brasil, um número superior a muito título aí famoso lançado no Japão. A história mostra Noah, um garoto que encontra um usuário de drogas que mudará sua vida para sempre. Reprodução 'Ping Pong & Drama' Lucas Kano é um garoto de 8 anos de idade muito talentoso em pingue-pongue, e utiliza sua habilidade para conquistar espaço em sua escola. Foi nesse mangá que conheci o Hataoh e vale muito dar uma lida por ter uma trama fofa e cheia de personagens carismáticos. Reprodução/JBC 'Quack' Revelado em uma coletânea de novos autores da editora JBC, o autor Kaji Pato continua publicando o maravilhoso 'Quack' e nos encantando com um traço bem único e uma trama divertida. O mangá mostra as aventuras do aviador Baltazar e do irreverente pato Colombo, seu co-piloto. Filme Castelo Infinito Montagem: Reprodução 'Demon Slayer' consegue bilheteria impressionante mesmo com classificação 18+ Os dois principais assuntos na comunidade otaku nos últimos dias é a estreia do filme 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito' e a classificação indicativa de 18 anos dada pelo Ministério da Justiça para o longa. A grande questão é que o anime tem um público adolescente imenso, e a classificação de 18 anos impede que menores de 16 anos compareçam às sessões, mesmo com a presença dos responsáveis ou apresentando autorização. A rede Cinemark até lançou em suas redes sociais uma postagem lamentando a determinação do Ministério da Justiça. 'Sabemos o quanto vocês estavam ansiosos para embarcar nessa nova jornada com Tanjiro, e entendemos a frustração de quem não vai poder assistir ao filme agora', informa o comunicado. A postagem também informa o procedimento para otakus de 16 e 17 anos conseguirem assistir ao filme. Entretanto, a classificação de 18 anos parece não ter afetado tanto o filme. De acordo com o FilmeB, só no primeiro dia de exibição de 'Castelo Infinito' foram vendidos 320 mil ingressos. Com isso, o longa de 'Demon Slayer' já é a terceira melhor estreia no Brasil em 2025, um número impressionante para um anime com classificação restrita. Até o fechamento dessa newsletter ainda não havia dados sobre o primeiro fim de semana, mas já adianto que iremos nos surpreender ainda mais. Mas, voltando ao assunto da classificação, o Ministério da Justiça não está tão equivocado. O filme é realmente pesado, com cenas de extrema violência e abordando momentos bastante sensíveis. Porém, 'Castelo Infinito' não apresenta nada de muito diferente do que estava no filme 'Mugen Train' (classificação de 14 anos dada pelo Ministério da Justiça) e do anime (classificação de 16 anos dada pela própria Crunchyroll), ou seja, talvez falte um pouco de consistência na análise. Filme Meu Amigo Totoro Divulgação/Ghibli Ghibli Fest chega aos cinemas com filmes bons e álbum de figurinhas Uma das poucas unanimidades entre os otakus são os filmes do estúdio Ghibli. Especializados em animações grandiosas, com roteiros reflexivos e exuberância visual há décadas, eles conseguiram criar algumas das histórias mais belas dos animes, conquistando gerações. E agora o Brasil terá a chance de celebrar o legado do estúdio durante o Ghibli Fest, uma exibição especial de 14 filmes do estúdio nos cinemas brasileiros. A convite da Sato Company, organizadora do evento, estive na pré-estreia do festival no último final de semana para uma sessão de 'Meu Amigo Totoro'. Conheci o longa durante a adolescência, e assisti a ele trocentas vezes durante a vida. Mesmo assim, reassistir ao filme no cinema não deixou de ser uma experiência inesquecível. Algo muito agradável do festival é você ter a chance de assistir na telona um filme especial para você, assim como poder experimentar algum outro que você deixou passar. Para tornar a maratona cinematográfica ainda mais interessante, a Sato está distribuindo um álbum de figurinhas com todos os filmes do festival, e a cada longa você ganha um cromo autocolante para tentar completar essa coleção de clássicos. Uma ideia muito criativa e que serve como lembrança do festival. O Ghibli Fest acontecerá em duas partes, e ano que vem retorna com outros filmes consagrados do estúdio. São muitos filmes bons disponíveis, então é inviável sugerir alguns aos leitores desta newsletter, mas saiba que estou muito animado para assistir meus queridinhos 'Porco Rosso: O Último Herói Romântico' e 'Sussurros do Coração' na tela grande pela primeira vez. Ghibli Fest - Parte 1

Quando? 18 de setembro até 1º de outubro

Quais filmes? 'A Viagem de Chihiro', 'Da Colina Kokuriko', 'Eu Posso Ouvir o Oceano', 'Memórias de Ontem', 'Meu Amigo Totoro', 'Meus Vizinhos, os Yamada', 'Nausicaa do Vale do Vento', 'O Castelo Animado', 'Pom Poko: A Grande Batalha dos Guaxinins', 'Ponyo: Uma Amizade que veio do Mar', 'Porco Rosso: O Último Herói Romântico', 'O Serviço de Entregas da Kiki', 'Sussurros do Coração', 'Vidas ao Vento' Conteúdo otaku em Splash UOL Divulgação/ufotable Crítica: Castelo Infinito Se você está acostumado a me ler por aqui, recomendo ir no link abaixo conferir uma review em vídeo sobre 'Demon Slayer: Castelo Infinito'. Divulgação O sucesso de 'Demon Slayer' Aproveitando o assunto do momento, a Moo-chan gravou um vídeo para falar sobre o fenômeno deste anime. Confira no link abaixo. Fábio garcia/Splash UOL Pré-estreia no México Quem leu a newsletter da semana passada leu sobre o lançamento de 'Castelo Infinito' no México, e agora temos também um vídeo deste evento. Cena do anime A Cozinha de Fermat Reprodução/Prime Video 'A Cozinha de Fermat' é baixo orçamento, mas envolvente Normalmente os animes da temporada são lançados simultaneamente com o Japão, mas alguns casos podem chegar aqui com atraso. 'A Cozinha de Fermat', por exemplo, estreou em julho no seu país de origem, mas chegou só agora em setembro no Brasil através do Prime Video. Felizmente já colocaram de uma vez vários episódios, então estamos quase alcançando o Japão. Baseado num mangá de Yuugo Kobayashi (de 'Ao Ashi: Craques da Bola'), 'A Cozinha de Fermat' conta a história de Gaku Kitada, um adolescente habilidoso com números. Mesmo ótimo em exatas, ele evita participar de Olimpíadas de Matemática e com isso acaba ficando em maus lençóis com a diretoria da escola. Mas a vida de Gaku muda para sempre quando conhece Kai Asakura, um jovem chef de cozinha que percebe uma habilidade incomum em Gaku na culinária. Aqui o anime vai seguir todo o clichê sobre uma pessoa descobrindo uma paixão. Gaku tem um talento inato de utilizar conhecimentos matemáticos para a culinária, enxergando preparos como se fossem equações a serem desvendadas. E tudo isso acaba prendendo o espectador, que fica ansioso para descobrir qual foi o truque genial da vez. Inclusive é muito difícil assistir ao primeiro episódio sem ir direto para o segundo, tudo porque ficamos curiosos sobre a estratégia utilizada por ele para fazer um macarrão napolitano. Mas, por mais envolvente que seja a trama, o anime de 'A Cozinha de Fermat' sofre um pouco com uma animação bem pouco inspirada. Produzida pelo estúdio domerica (de 'Romantic Killer'), a animação se escora completamente no talento dos atores de voz e no roteiro para esconder um pouco a animação pouco limitada. Não que todo anime precise ser um 'Demon Slayer', mas às vezes os personagens podem se mexer um pouco mais, não é verdade? Talvez seja melhor acompanhar pelo dorama homônimo disponível na Netflix? 'A Cozinha de Fermat'

Onde ver? Prime Video

