Kakfa Hibino na segunda temporada de 'Kaiju No.8' Reprodução/Crunchyroll Nova temporada de 'Kaiju No.8' estreia com o freio de mão puxado Fabio Garcia O anime 'Kaiju No.8' foi uma das apostas do ano passado, quando estreou com uma grande campanha de divulgação e distribuição, com direito a episódios sendo exibidos em transmissão mundial ao vivo e músicas de YUNGBLUD e OneRepublic. Passada a euforia, a poeira baixou e a série foi ofuscada nas discussões otaku por títulos de mais impacto, como 'Solo Leveling'. A dúvida era se o anime do homem-kaiju conseguiria retomar a força em sua segunda temporada. Passados dois episódios desse retorno (ou três, se considerar o especial das férias do Hoshina), podemos dizer que 'Kaiju No.8' está de volta como se estivesse com o freio de mão puxado. Ainda que muitos acontecimentos estejam pipocando nos episódios, como a apresentação do capitão Gen Narumi e um novo ataque arquitetado pelo Kaiju No.9, o anime caminha em um pequeno marasmo narrativo. Kafka Hibino, o protagonista da história, teve uma participação bem discreta nesses episódios, em contraste à reta final da temporada de estreia. Claro, uma história deixar de mostrar seu protagonista para focar em outras tramas não é um problema, mas no caso de 'Kaiju No.8' é sim. Não temos outros personagens com tanto carisma assim a ponto de outra pessoa carregar sozinha a trama nas costas. A própria Kikoru Shinomiya não funciona tanto quando não está em cena com seus colegas de organização, Hoshina também não desenvolve tão bem em formato solo e o Reno nem se fala. Ainda que devagar, 'Kaiju No.8' está longe de desagradar. Os dois primeiros episódios apresentaram lutas interessantes (inclusive contra um kaiju que parece homenagear o Godzilla), novas músicas tema (agora a abertura é mais lentinha e cantada por AURORA) e a promessa de apresentar um limitador para os poderes de Kafka. O jeito é torcer para que o anime solte esse freio de mão e apresente algo mais eletrizante, como foi a reta final da primeira temporada. 'Kaiju No.8' temporada 2

Onde ver? Crunchyroll (Dublado e legendado) Publicidade Mangás dando tchauzinho Reprodução/Shueisha 'Kaiju No.8' Rolou o final do mangá de 'Kaiju No.8' com a publicação do capítulo 129. O desfecho está longe de ser algo transgressor e surpreendeu um total de zero pessoas: o grande inimigo final é derrotado, os heróis são promovidos e fica tudo bem. Dá até para o autor continuar a história. Divulgação 'Vinland Saga' Outro mangá que se despediu este mês foi 'Vinland Saga', o clássico título sobre vikings. A série é mais conhecida pelo público do anime, já que teve uma primeira temporada muito aclamada, mas o público da versão em quadrinhos aguardava ansiosamente pelo final da trama, que finalmente chegou. Reprodução/Shueisha 'Sakamoto Days' E quem anunciou que está de saída é 'Sakamoto Days'. A editora confirmou que o mangá do tiozinho da 'combini' entrou em sua 'batalha final', ou seja, daqui alguns capítulos teremos o término desta obra nas páginas da 'Shonen Jump', fechando com pouco mais de 20 volumes encadernados. Mangá 'Beck' Montagem/Reprodução 'Beck' no Brasil é um sonho virando realidade (para os otakus mais velhos) Quando a editora MPEG anunciou a publicação de 'Beck' e 'Nodame Cantabile' foi uma surpresa porque eram obras que ninguém imaginava saindo no Brasil. São títulos de renome, mas mais 'antiguinhos', então acabavam ignorados por editoras que correm atrás dos mangás mais modernos. O primeiro volume foi lançado em julho e agora, com a edição em mãos, podemos dizer que 'Beck' no Brasil é praticamente um sonho. A obra conta a história do adolescente Yukio Tanaka, um típico jovem introspectivo sem muita presença. Ele não tem grandes habilidades, grandes amizades e muito menos muito carisma, mas acaba dando aquela sorte de esbarrar no músico Ryusuke, que lhe apresenta o mundo da música. Agora os personagens formarão uma banda de rock enquanto vivem as descobertas da adolescência. 'Beck' é o típico mangá de amadurecimento, quando vemos algum jovem descobrindo alguma afinidade e se dedicando com paixão. Harold Sakuishi apresenta música com muita emoção, então o leitor rapidamente é fisgado por aquele mundo. E, por mais que o protagonista esteja longe de ser o mais interessante da história, todo aquele universo de personagens músicos tem uma energia muito única e encantadora. Mas embora a obra seja muito conhecida por otakus mais velhos, que provavelmente no passado a leram por meios paralelos ou vibraram com os fansubs do anime, 'Beck' pode não ter muito o que dizer ao público mais novo. Não que 'Beck' tenha envelhecido mal, mas atualmente temos uma oferta grande de histórias nesse mesmo estilo, mas com vivências mais atuais abordando o mundo com internet e redes sociais. Mesmo assim, 'Beck' ainda tem força e pode até trazer uma onda de nostalgia aos otakus mais velhos que se identificam com uma típica trama de descoberta heterossexual jovem. 'Beck'

Autoria: Harold Sakuichi

Reprodução/Toho/OLM Dicas para transformar alguém em otaku Quer introduzir alguém no mundo dos animes e não sabe como? Fiz uma listinha com algumas recomendações mais 'palatáveis' para quem está por fora da animação japonesa, e quem sabe esse pode ser o primeiro passo para convencer aquela pessoa a ver um 'One Piece' contigo? Leia mais Reprodução/Twitch Conheça o mundo dos VTUBERS A Moo-chan gravou um vídeo super legal falando sobre essa onda dos VTUBERS, aqueles produtores de conteúdo que usam avatares virtuais em seus conteúdos e lives. Quer saber como surgiu essa tendência, os primeiros passos e tudo mais? Só conferir o vídeo que ela gravou e está muito legal. Cena de 'The Elusive Samurai', anime indicado ao Splash Awards Reprodução/Prime Video Anime de 'The Elusive Samurai' é ainda mais impressionante que mangá Pela quantidade crescente de animes a cada temporada, tenho o hábito de deixar algumas obras pelo caminho para retomar depois. E foi o que eu fiz com 'The Elusive Samurai', anime de julho de 2024 e que só agora eu tive a oportunidade de assistir até o fim. Eu já era fã do mangá há algum tempo (em parte por admirar o trabalho de Yusei Matsui, autor de 'Assassination Classroom'), e torcia muito para a obra ganhar um anime de qualidade. Terminada a temporada, posso dizer que estou muito impressionado e o negócio superou todas as minhas expectativas. 'The Elusive Samurai' começa em 1333, apresentando o príncipe mirim Tokiyuki Hojo, uma criança que tem a habilidade de fugir com muita facilidade. Sua vida de paz termina quando Takauji Ashikaga extermina todo o clã Hojo para dominar a região de Kamakura, mas Tokiyuki consegue fugir para um outro território. Lá ele será treinado pelo monge Yorishige, que tem poderes mediúnicos e sabe que em dois anos o herdeiro dos Hojo será um general de guerra e voltará para derrotar Ashikaga. Por ser um mangá mais denso em conteúdo, tive medo de como o estúdio CloverWorks iria adaptar a trama para anime. Se pegassem o mangá do Yusei Matsui e fizessem praticamente 'um para um' havia o risco grande de se tornar um anime enfadonho de assistir, mas não foi o que vi. A direção assinada por Yuta Yamazaki tomou algumas liberdades, tornando a obra original ainda mais tranquila de se acompanhar. Um dos pontos fortes do anime é ter entendido o tom da obra, que mistura a visão quase infantil do protagonista e com as cenas de extrema violência características das guerras daquela época. 'The Elusive Samurai' brinca com o contraste de mostrar crianças sorrindo e brincando segundos antes de cabeças de samurais serem cortadas de forma bem gráfica. O anime de 'The Elusive Samurai' é aquele tipo perfeito de adaptação, que ao terminarmos de assistir nos sentimos motivados de ir ao mangá e reler a trama já assistida. O único ponto negativo que consigo trazer é pelo trabalho da plataforma de streaming: assisti a versão dublada e, por algum motivo, a Crunchyroll não traduziu nenhuma das legendas dos inúmeros textos que aparecem na tela. Tirando isso, 'The Elusive Samurai' é um dos melhores animes que vi nos últimos anos. 'The Elusive Samurai' temporada 1

Onde ver? Crunchyroll (Dublado e legendado)