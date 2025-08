Terça-feira, 05/08/2025 Anime 'Princesa Mononoke' Divulgação/Studio Ghibli Ghibli Fest faz justiça a 'Princesa Mononoke' nos cinemas Fabio Garcia Antigamente assistir a animes do estúdio Ghibli de forma oficial era complicado. Alguns eram lançados direto em VHS ('Meu Amigo Totoro'), poucos ganhavam versões para cinema ('A Viagem de Chihiro') e teve até o caso de 'Princesa Mononoke' que ganhou dublagem em 1999 e só foi ser disponibilizado para nós em 2014. Por sorte hoje é muito mais fácil e teremos até um mega evento para comemorar o aniversário do estúdio. Como parte das celebrações pelos 40 anos do estúdio de animação, ocorrerá no Brasil o 'Ghibli Fest', um festival com a exibição de 22 filmes do estúdio. A festa, organizada pela Sato Company, será dividida em duas etapas, a primeira começa em setembro de 2025 e terá 14 clássicos do estúdio, e em 2026 haverá a exibição de 8 filmes não tão populares (mas igualmente incríveis, como 'O Reino dos Gatos', um dos meus favoritos). Ok, eles estão disponíveis na Netflix, mas ir ao cinema tem um gostinho especial. A novidade é que agora em 21 de agosto haverá uma exibição especial de 'Princesa Mononoke' em cinemas IMAX. Foram confirmadas exibições em São Paulo (Cinesystem Bourbon do Shopping Pompéia), Campinas (Kinoplex Dom Pedro) e Belo Horizonte (Cineart Boulevard BH). Uma oportunidade única para ver esse filme que tanto sofreu na mão de distribuidoras no Brasil. Publicidade Dicas de animes para ver de graça no YouTube Reprodução/Studio Hibari 'Tougen Anki' Uma das apostas da temporada é ?Tougen Anki?, que inclusive falei sobre na edição do dia 15 de julho aqui da newsletter. O anime está sendo disponibilizado em trocentos streamings, de Netflix a Crunchyroll, e o perfil do Anime Onegai disponibilizou como amostra grátis o primeiro. Assista aqui Divulgação/Madhouse 'Card Captor Sakura' Após muita reclamação dos fãs, o perfil NAISU voltou a postar os episódios de ?Card Captor Sakura? no YouTube. Originalmente eles saíam junto da exibição na TV Cultura, mas a disponibilização foi interrompida em meio à inauguração do café da Sakura em São Paulo. Bora voltar a acompanhar! Assista aqui Divulgação/The Pokémon Company 'Pokémon - O Filme 2000' O canal oficial de ?Pokémon? tem lançado os filmes da franquia no YouTube, com dublagem em português e tudo. Durante alguns dias ficará disponibilizado ?Pokémon - O Filme 2000?, aquele com a história do Lugia. Confira no link porque logo mais ele sai do ar e colocam o filme seguinte, o do Entei. Assista aqui Mangá 'Na Prisão', da editora Comix Zone Reprodução/Comix Zone 'Na Prisão': Um diário inusitado do Japão carcerário Em meados dos anos 1990, o autor de mangás Kazuichi Hanawa foi pego pelas autoridades japonesas por porte ilegal de armas. Sua experiência de três anos encarcerado acabou rendendo o título 'Na Prisão', um mergulho bem-humorado de sua vida em uma prisão japonesa. Normalmente obras autobiográficas sobre prisão costumam trazer um tom dramático, reflexivo e transformador, mas em 'Na Prisão' o autor prefere longos relatos fascinantes sobre as trivialidades de sua experiência antropológica. Qual é a rotina dos presos? De que forma se dá a interação com os colegas de cela? Como se pede para usar o banheiro durante o trabalho na fábrica? Claro que há espaço para algumas reflexões mais profundas ali. Em meio a comentários sobre o cardápio é possível notar questionamentos sobre ressocialização, pensamentos sobre liberdade e críticas à burocracia japonesa. Entretanto, é bom ter em vista que o mote do autor parece ser produzir um 'documentário' menos denso sobre uma situação muito específica vivida por ele. Essa não é a primeira vez que 'Na Prisão' foi publicado no Brasil, o título foi originalmente lançado em 2005 pela Conrad e agora foi resgatado pela editora Comix Zone em uma edição linda com sobrecapa, nova tradução e uma qualidade gráfica ótima. E ainda que seja um relato de uma época muito específica, 'Na Prisão' ainda tem seu valor informativo e de entretenimento. 'Na Prisão'

Autor: Kazuichi Hanawa

Editora: Comix Zone O maior interesse lá dentro era descobrir o crime cometido, a duração da pena, a data prevista para libertação, as atitudes e personalidades dos quase cinquenta detentos que trabalhavam na fábrica Kazuichi Hanawa Autor do mangá autobiográfico 'Na Prisão' sobre o período no qual passou encarcerado Conteúdo otaku em Splash UOL Reprodução/Shueisha Crossovers famosos O encontro de ?Pokémon? com os mangás da ?Shonen Jump? me fez reunir uma lista com vários outros crossovers entre produções diferentes, algumas até fora do meio otaku. Confira no link essa galeria. Leia mais Divulgação Meu bff morreu, e agora? Se você não está vendo ?O Verão em que Hikaru Morreu? saiba que está perdendo um anime que todos estão falando. A sensação da Netflix mistura terror com tensão amorosa e tem post falando sobre o anime. Leia mais Final de "Jujutsu Kaisen" Reprodução/Shueisha/MangaPlus Casamento, feiticeiros jujutsu e Satoshi Kon: os mangás do mês de agosto Todo começo de mês trazemos a agenda dos mangás inéditos com previsão de lançamento nas lojas brasileiras. Essa listagem é feita com o auxílio da cobertura do blog Biblioteca Brasileira de Mangás, o maior da categoria no Brasil. Vamos aos mangás: Editora Panini 'Como Conheci Minha Alma Gêmea' de Anashin

'Meu Casamento Feliz', de Akumi Agitogi e Rito Kohsaka

'Jujutsu Kaisen: A Passagem do Verão e o Retorno do Outono' (light novel) Editora JBC 'A Prisão no Céu' de Marco Kohinata

'Sob a Luz da Lua' de Mika Yamamori

'Takemitsu Zamurai: O Samurai da Espada de Bambu' de Taiyo Matsumoto NewPOP Editora 'Ouço os Raios de Luz: Teoria da Felicidade', de Yuki Fumino Editora Pipoca & Nanquim 'Fóssil dos Sonhos: Todos os Contos de Satoshi Kon', de Satoshi Kon Editora Intrínseca 'Naruse Vai Dominar o Mundo', de Mina Miyajima (livro) Nesse mês o destaque é a eterna promessa de 'Meu Casamento Feliz', que a Panini vem adiando por vários meses consecutivos e já apareceu por aqui em vááárias edições da newsletter. Teremos também a chegada de uma coletânea de contos de Satoshi Kon lançada pela Pipoca & Nanquim e a chegada de 'Naruse Vai Dominar o Mundo', livro publicado por uma editora sem experiência no meio otaku, a Intrínseca. Ainda sobre o mundinho dos mangás, a JBC recentemente encerrou o mangá de 'Card Captor Sakura: Clear Card' e ainda reimprimirá volumes de 'Hellsing'. Outra novidade é que eles encerraram a votação popular sobre o formato da reimpressão de 'Ranma ½', e ganhou a opção de republicar a obra em formato 'wideban', uma edição mais luxuosa. Até a próxima semana, otakus! Publicidade Compartilhar essa edição