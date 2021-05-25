Terça-feira, 14/10/2025 Cena do filme 'Detetive Conan: O Pentagrama de Milhões de Dólares' Divulgação Crítica: Filme de 'Detetive Conan' estreia no Brasil e desafia novatos Fabio Garcia O 'NHK Kouhaku Utagassen' é um festival de música que acontece todo dia 31 de dezembro no Japão, uma espécie de 'Show da Virada' no qual os artistas mais populares do ano se apresentam. O jurado especial da edição de 2024 foi Gosho Aoyama, autor de 'Detetive Conan' que estava em meio aos festejos de 30 anos de sua série. Um autor de mangá celebrado por um dos mais importantes programas de TV do país, esse é o poder de 'Conan' no Japão! Os 30 anos de 'Conan' foram celebrados também com um filme longa-metragem, 'O Pentagrama de Milhões de Dólares', que chega aos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira (16) pela primeira vez após alguns outros filmes lançados em serviços de streaming. A história de 'O Pentagrama de Milhões de Dólares' (que é o 27º filme da série!) começa em Hokkaido, província mais ao norte do Japão, onde Conan e seu colega detetive Hattori investigam o roubo de umas espadas relacionadas a um tesouro escondido da época em que a força policial Shinsegumi estava na ativa. O ladrão genial Kaito Kid também está atrás destes artefatos, e acabará se unindo ao grupo de Conan para descobrir a localização do tesouro antes dos inimigos. Essa trama básica logo evolui para a clássica correria e investigação de filmes de 'Detetive Conan', reunindo também outros personagens queridos nesses 30 anos da franquia. Ainda que os filmes de 'Detetive Conan' tenham sempre um trecho introdutório apresentando os personagens do longa para quem nunca viu a série, isso ainda é insuficiente para compreender 'O Pentagrama de Milhões de Dólares'. Como o longa é basicamente uma aventura do Hattori, um novato terá dificuldade de entender todo o universo que circula este personagem em especial. Outro ponto que dificulta ao espectador mais casual é a exigência de um certo conhecimento sobre eventos japoneses, como o Shinsegumi e o começo da Era Meiji. E como o longa ainda se presta a homenagear os 30 anos de 'Conan', ele faz referência a personagens icônicos, episódios passados e até insere personagens de outras obras de Gosho Aoyama (um pessoal de 'Yaiba: Samurai Legend' dá as caras, por exemplo). Isso tudo não torna o filme inassistível, mas o deixa menos legal para otakus alheios à franquia. E se o lançamento dele nos cinemas brasileiros tem a ver com o plano recente da Shogakukan de levar 'Conan' ao ocidente, a estratégia foi mal pensada. Os episódios disponíveis na Crunchyroll mal abordam a tensão entre Hattori e Kaito, enquanto os lançados pela Netflix são apenas uma dúzia de tramas sobre a organização que persegue o Conan. Esse filme é claramente pensado para os fãs mais dedicados da obra, mesmo que a obra em si não esteja oficialmente disponível de forma decente no país. Como fã de 'Conan' eu até me diverti com o filme, mas queria que a série chegasse de forma mais acessível ao público brasileiro. 'Detetive Conan: O Pentagrama de Milhões de Dólares'

Notícias Rapidinhas Divulgação/Crunchyroll Execução Quem diria que teríamos dois filmes de 'Jujutsu Kaisen' chegando nos cinemas brasileiros num mesmo ano? 'Jujutsu Kaisen: Execução' teve lançamento no Brasil confirmado pela Crunchyroll e Sony Pictures. O longa é na verdade uma exibição especial do fim da temporada passada e uma prévia da próxima. Reprodução Tutor Lembram que semana passada contamos do fim do Anime Onegai e da torcida dos fãs para que os animes dublados chegassem a outros streamings? Pois bem, ainda este mês teremos 'Katekyo Hitman Reborn' na Netflix. Agora é rezar para que continuem dublando mais episódios das aventuras do garoto de cueca. Reprodução/Shogakukan Hiato Após alguns hiatos pontuais, o mangá 'Frieren e a Jornada para o Além' entrou em uma pausa maior no Japão. O motivo alegado é uma questão de saúde envolvendo os autores Kanehito Yamada e Tsukasa Anbe. De qualquer forma, a segunda temporada do anime ainda está prevista para janeiro de 2026. De qualquer forma, a segunda temporada do anime ainda está prevista para janeiro de 2026. Cena do anime 'Yano-kun' com a nova legenda atualizada da Crunchyroll Reprodução Crunchyroll se pronuncia após críticas às legendas da temporada Um dos temas da última edição desta newsletter foi a polêmica referente às legendas utilizadas pela Crunchyroll nos animes estreados em outubro. Fãs estavam reclamando sobre a nova fonte ser às vezes pequena e difícil de ler e, em outras produções, grande demais. O streaming foi questionado por vários jornalistas (inclusive este que vos escreve), e nessa última semana mandou alguns esclarecimentos para o site Anime News Network. Confira o comunicado, traduzido para o português: 'Nos últimos dias alguns usuários sofreram com atrasos ao acessar o conteúdo e alguns problemas de legendas em algumas séries. Eles foram causados por problemas de sistema internos, e não por mudanças em como legendamos, fornecedores ou uso de IA. Estes problemas foram resolvidos'. E o comunicado continua: 'Legendas de qualidade é a parte mais importante do ato de assistir animes pela Crunchyroll. Elas conectam os fãs do mundo todo ao coração de cada história, e nós nos responsabilizamos seriamente por isso. Agradecemos sua paciência e estamos comprometidos a entregar a autenticidade, qualidade e cuidado que os fãs merecem'. O site Anime News Network também deixou claro ter perguntado sobre a afirmação de que a Crunchyroll havia trocado o programa Aegisub para o OOONA para os animes da temporada, mas isso não foi respondido pela plataforma. Mas tivemos atualizações sobre as reclamações. Nesta última semana podemos perceber que as legendas foram modificadas e agora estão mais próximas do que eram antes (veja na imagem acima), com um contorno mais legível e um tamanho próximo ao antigo. Agora a crítica restante é sobre a falta de legendas em placas e menus, vamos acompanhar como a plataforma vai lidar com isso, mas a mudança já é um sinal de que a reclamação dos otakus chegou aos ouvidos do streaming. Conteúdo otaku em Splash UOL Reprodução/J.C.Staff Polêmica do Homem Socão A terceira temporada de 'One-Punch Man' estreou no último domingo (12) e os fãs já estavam cientes de que não dava para esperar grandes coisas após todas as polêmicas de produção. E falei sobre elas nessa matéria. Leia mais Divulgação/Shueisha/Wit Studio/CloverWorks/Sony Pictures/Crunchyroll Crianças Amáveis (e terríveis) Aproveitando o Dia das Crianças fiz uma lista reunindo algumas das crianças mais adoráveis dos animes, mas também juntei alguns nomes que estão entre os mais endemoniados do mundinho otaku. Confira: Leia mais Reprodução Protagonistas inusitados E mais uma vez a Moo-chan aparece com um vídeo super legal mostrando alguns dos protagonistas mais inusitados dos animes. Acredita que até uma máquina de vendas pode ser estrela de uma série? Pois conheça no vídeo. Leia mais Cena do anime 'Uma Estrela Mais Radiante que o Sol' Reprodução/Prime Video Crítica: 'Uma Estrela Mais Radiante' que o Sol é um bom shoujo com produção de shonen Uma justa reclamação entre os fãs de demografias femininas (shoujo e josei) é a falta de investimento dos estúdios nesses animes. Para cada 'A Sign of Affection' a gente encontra uns cinco 'A Condition Called Love', produções com orçamento de uma peça de teatro escolar. Felizmente não é isso o que encontramos em 'Uma Estrela Mais Radiante que o Sol', uma estreia desta temporada que aliou uma boa premissa, uma direção pra lá de inspirada e um orçamento digno de um anime baseado em shonen. Sae Iwata é uma adolescente alta (para os padrões japoneses) cujo coração bate mais forte pelo colega Koki Kamishiro, um dos mais desejados jovens da escola. Acontece que Sae o conhece desde a infância, quando ele era baixinho, mirrado e precisava da proteção da amiga. Agora Sae tenta se reaproximar de Kamishiro enquanto se adapta à rotina da vida em um novo colégio do Ensino Médio. Ainda que pessoalmente seja difícil me atrair por histórias de romance escolar, ora pelos clichês batidos e ora pelas tramas sem conflitos amorosos, 'Uma Estrela Mais Radiante que o Sol' conseguiu me conquistar com personagens muito gostáveis e uma tensão interessante entre os personagens. A insegurança da protagonista faz sentido pela forma como as pessoas a enxergam como grandona e turrona, e Kamishiro também tem questões interessantes. Com dois episódios já exibidos, percebo que a história já me cativou. Destaque para a direção de Aya Kobayashi, que brinca com vários estilos de animação quando precisa mostrar um flashback ou abordar um momento mais reflexivo dos personagens. No primeiro episódio, Sae aparece sentada numa sala de cinema enquanto relembra algumas memórias, numa vibe meio documentário. Continuarei acompanhando esse anime e torcendo para o bom nível se manter até o final. 'Uma Estrela Mais Radiante que o Sol' (2 episódios até o momento)

Onde ver? Prime Video Mangá 'A Sala Secreta do Lago' Divulgação/Novo Verso Editora 'A Sala Secreta do Lago': nova editora resgata o mangá mais antigo já publicado no Brasil Uma nova editora, a piauiense Novo Verso Editora, surpreendeu ao lançar no Brasil o mangá 'A Sala Secreta do Lago', de Kennosuke Niizeki. O título foi publicado no Japão em 1944, fazendo com que ele seja o mangá mais antigo já publicado no Brasil (derrotando 'A Nova Ilha do Tesouro', feito por Osamu Tezuka em 1947 e lançado pela NewPOP). O site JBox entrou em contato com o responsável pela Novo Verso, que contou ter publicado essa obra por ela estar em domínio público. Ainda segundo o site, o mangá passou por uma remasterização e a editora já pensa em mais títulos do autor, além de cogitar um lançamento em formato físico. Incrível a iniciativa da editora Novo Verso, e ela também dá o pontapé na publicação de títulos em domínio público. Isso inclusive pode ser uma alternativa para editoras que querem entrar no mercado de mangás, mas esbarram nas estranhas exigências das editoras japonesas. Para quem não sabe, é comum editoras japonesas só licenciarem suas obras para editora que já publicaram um mangá antes, tornando a busca por um quadrinho japonês num caso de empresa procurando menor aprendiz com experiência. E não somente mangás antigos entram em domínio público. A obra 'Black Jack ni Yoroshiku' (2002), de Syuho Sato, está com os direitos disponíveis após umas confusões entre o autor e sua editora. Desejamos sorte à editora Novo Verso e a nossa torcida para termos mais mangás históricos saindo no Brasil. 'A Sala Secreta do Lago'

Autor: Kennosuke Niizeki

