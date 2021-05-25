|
|Terça-feira, 07/10/2025
|
Legenda nova da Crunchyroll no anime Lets Play
Reprodução/Crunchyroll
Fina e difícil de ver: Fãs reclamam de novas legendas da Crunchyroll
|
Fabio Garcia
Se você ligou o aplicativo da Crunchyroll e deu play em algum anime novo da temporada é possível que tenha notado algumas mudanças na plataforma. As legendas, antes feitas com fonte legível e um traçado bem definido, foram substituídas por textos com uma letra mais fina, sem muito destaque, dificultando a leitura.
O assunto tomou as redes sociais, e mobilizou otakus do mundo inteiro. Um dos diferenciais da Crunchyroll sempre foi ter uma legenda bem flexível, que podia ser utilizada para traduzir placas, menus e letras de música com cores diferentes. Com a nova legenda, todo o texto tem a mesma estrutura, cor e formato.
De acordo com o perfil SugoiLITE no X, especializado em vazamentos de futuros animes, isso teria se dado por uma mudança no programa utilizado pelas legendas. A Crunchyroll usava o Aegisub, tradicional na comunidade otaku, mas teria trocado para o programa israelense OOONA, também utilizado por Netflix e outros grandes streamings. Alguns motivos foram especulados para justificar a troca: a nova legenda seria mais fácil de ser usada em outros streamings, o programa funciona pela nuvem e há quem acredite que isso sinaliza um risco de que futuramente podem tentar utilizar Inteligência Artificial nas traduções.
A newsletter Universo dos Animes vivenciou na pele o drama dos otakus. Ao assistir ao primeiro episódio de 'Let's Play' (ótima comédia romântica, aliás), percebe-se que a leitura está dificultada pela nova fonte diminuta (telas à esquerda na imagem abaixo). Em uma cena simulando um telejornal de TV paga a fonte chega a se misturar com o fundo, impossibilitando a leitura. Já animes lançados alguns dias depois, como 'My Hero Academia' e 'Digimon Beatbreak', apresentaram uma versão bem maior da mesma fonte (as telas da direita na imagem).
|
|
Confira como ficaram as novas legendas da Crunchyroll:
|
Exemplos das novas legendas da Crunchyroll nos animes 'Let's Play' (à direita) e 'Digimon Beatbreak' (à esquerda).
Reprodução/Crunchyroll
Legendas antigas da Crunchyroll: fonte legível, tradução de placas e menus
Reprodução/Crunchyroll
O que diz a Crunchyroll sobre as legendas?
Entramos em contato com a Crunchyroll para perguntar o motivo da mudança das legendas e se havia alguma possibilidade de reconsiderar essa decisão. Até o momento de fechamento desta edição da newsletter ainda não havíamos obtido uma resposta, mas a incluiremos na próxima edição caso o streaming se manifeste.
De qualquer forma, nos últimos dias os fãs perceberam que a Crunchyroll tem trocado a legenda de alguns dos animes estreantes dessa temporada. Segundo o balanço feito pelo usuário YuriCN_ no X, a nova temporada de 'Kakuriyo' já ganhou legendas em português no estilo antigo, e até o já citado 'Let's Play' recebeu novas legendas no idioma inglês.
A voz do povo é a voz de Kami-sama: o público otaku é conhecido por ser exigente, e uma prova dessa força é ver como uma reclamação em conjunto tem força nessa comunidade.
|
|
Notícias Rapidinhas
Nico vai voltar!
Nico vai voltar!
'Witch Watch' é um dos animes de comédia mais interessantes do ano e na mais recente edição da 'Shonen Jump' foi confirmado que ele ganhará uma segunda temporada. Já estamos ansiosos para mais maluquices envolvendo a bruxinha Nico e seus amigos bizarros.
Divulgação/Toei Company
Besouro dublado
Os fãs de tokusatsu podem comemorar: não só os episódios de 'Kamen Rider Zeztz' (a série atual) estão saindo no canal TokuSato no Youtube junto com a exibição japonesa como agora o perfil está disponibilizando o capítulo com dublagem simultânea! Confira no link.
Besouro dublado
Animais falantes
Novos episódios dublados de 'One Piece' chegaram à Netflix. Foram disponibilizados do 751 ao 771, equivalente a uma parte do arco de Zou. Em novembro devem chegar mais episódios, começando o arco de Whole Cake e avançando cada vez mais o maior anime da atualidade.
Serviço de streaming Anime Onegai se despede do Brasil em outubro de 2025
Reprodução
Anime Onegai se despede do Brasil e 'abre relacionamento' com outros streamings
No último dia 31 de outubro, o streaming Anime Onegai publicou um comunicado em suas redes sociais informando o fim do serviço no Brasil e na América Latina. De acordo com a mensagem, o streaming será encerrado 'devido a circunstâncias de força maior', e que 'esta decisão foi amplamente analisada e é de caráter definitivo, sem previsão de reativação dos negócios'.
Fãs lamentaram nas redes sociais, recordando que o serviço de streaming bancou a dublagem de vários animes mais antigos como 'Katekyo Hitman Reborn!', 'Kuroko' s Basketball' e 'Eyeshield 21', ou mesmo até o anime hentai 'Overflow'. O Anime Onegai também lançava alguns animes de temporadas recentes, como 'Minha Amiga Nokotan é um Cervo', 'Your Forma' e 'Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube'. Entretanto, muitos fãs já sentiam que o fim do serviço estava vindo porque vários animes foram se despedindo do catálogo nos últimos meses.
Em nome da newsletter Universo dos Animes entrei em contato com a equipe do Anime Onegai para entender um pouco sobre o cancelamento, e fui informado que 'o encerramento do serviço Anime Onegai faz parte da reestruturação da estratégia de negócios de todo o grupo. Apesar dessa mudança, manteremos nossa atuação no mercado brasileiro e em toda a região da América Latina'.
Perguntei também sobre o destino dos animes dublados, e se havia chance de continuarem com a localização de animes que ficaram incompletos como 'Kuroko' e 'Reborn', porém não obtive resposta. Foi dito apenas que continuarão negociando com serviços de streaming interessados em produções japonesas.
Com o fim do Anime Onegai previsto para 31 de outubro, alguns dos animes da plataforma continuarão disponíveis no Mercado Play, Bandplay, +SBT e It's Anime (canal da REMOW no Youtube). Isso sem falar os canais FAST dos televisores LG e TCL, além de canais de televisão como TV Cultura e Play TV e de streamings como Netflix, Amazon Prime e Crunchyroll.
É triste o final de um serviço de streaming que tinha a proposta interessante de trazer boas produções que eram mais esquecidas por outras plataformas, e algumas com dublagem (ainda que algumas feitas em estúdios com pouco histórico e com trabalhos mais questionáveis). É também uma pena que 'Kuroko's Basketball' e 'Katekyo Hitman Reborn!' tenham ficado com dublagens incompletas, pois são dois dos animes antigos que mais pedem um cuidado desses com os fãs brasileiros. Torcendo para que a maior quantidade desses animes vá mesmo para outros streamings.
Evento Mangá Festa 2025
Splash UOL
O mangá está consolidado no Brasil: Mangá Festa comemora os 25 anos de quadrinhos japoneses no país
Acostumado a receber um público ávido por apresentações musicais de MPB e peças de teatro com grandes estrelas no elenco, a unidade 14 Bis do Sesc São Paulo foi invadida no último final de semana (04 e 05) por uma multidão de otakus ávidos para curtir a primeira edição da Mangá Festa, evento organizado pela editora JBC e Companhia das Letras. Estive por lá nos dois dias e o resultado é muito promissor para os fãs de anime e mangá.
Para começar, o próprio local chama a atenção: o Sesc já é um espaço comumente relacionado a eventos culturais gratuitos, contrastando com os demais eventos de animes realizados em espaços fechados e mediante um ingresso pago. Isso fez com que o Mangá Festa fosse frequentado por um público bem distinto: muitas pessoas mais novas, curiosos e interessados pela cultura otaku que não colocavam os pés num evento de anime há muito tempo.
O tema do evento foi a comemoração dos 25 anos de publicação de mangás no formato original aqui no Brasil, que começou com 'Dragon Ball' e 'Os Cavaleiros do Zodíaco' em 2000 e segue firme e forte com inúmeras editoras e títulos. Alguns painéis inclusive foram dedicados a celebrar esse legado, um sobre o impacto de 'Akira' no Brasil (afinal este foi um dos primeiros mangás publicados no começo dos anos 1990) e outro sobre o começo das publicações de mangá no Brasil. Este teve a presença de Rogério de Campos, responsável pelos títulos lançados lá atrás pela editora Conrad. Durante o bate papo, ficou claro que o mercado de mangás está consolidado no país, e agora parte em busca do desafio de angariar ainda mais leitores.
Mas o evento não foi apenas painéis. Havia brincadeiras, lojinha (alguns mangás vendidos a preço promocional de 5 reais), distribuição de brindes e até uma bem vinda área de convivência para as pessoas apenas sentarem e conversarem com os amigos (algo que faz muita falta em eventos em geral). Foi revelado que o plano é manter o Mangá Festa como um evento anual, então vamos torcer para o bom nível se manter nas próximas edições.
|
|
|
Anime 'WANDANCE'
Divulgação/MadHouse
Agenda de Animes da Semana: Novo 'Digimon' e hip hop do estúdio de 'Frieren'
A nova temporada de animes continua e estamos aqui para mostrar quais são as séries estreando na próxima semana. Colocamos também os animes anunciados de última hora pelos streamings e que acabaram não entrando na lista da newsletter anterior. Vamos às novidades:
Animes que já estrearam e não falamos semana passada:
- 'Digimon Beatbreak' (Crunchyroll)
- 'GINTAMA - Mr.Ginpachi's Zany Class' (Crunchyroll)
- 'Chitose Is in the Ramune Bottle' (Crunchyroll)
- 'Hands off: Sawaranaide Kotesashi-kun' (Crunchyroll)
- 'Kingdom', 6ª Temporada (Crunchyroll)
8 de outubro
- 'Ninja vs. Gokudo' (Prime Video)
- 'The Dark History of the Reincarnated Villainess' (Crunchyroll)
- 'WANDANCE' (Disney+)
11 de outubro
12 de outubro
- 'Li'l Miss Vampire Can't Suck Right' (Crunchyroll)
13 de outubro
- 'Isekai Quartet3' (Crunchyroll)
14 de outubro
- 'With You, Our Love Will Make It Through' (Crunchyroll)
A temporada de outubro está mais fria que o habitual, mas não quer dizer que faltam animes interessantes. Na leva dessa semana precisamos destacar 'GNOSIA', uma aposta da Crunchyroll para receber dublagem, 'Ninja vs Gokudo' baseado numa obra famosa e também 'WANDANCE' que foi feito pelo estúdio MAPPA, o mesmo de 'Frieren'. Isso sem falar da chegada de 'Digimon Beatbreak', a nova série dos monstrinhos digitais.
Os próximos animes da temporada devem estrear agora só no final de outubro, e tem ainda coisa prevista para sair em dezembro (você mesmo, 'Record of Ragnarok' temporada 3!), então fiquem de olho aqui na newsletter para não se perder.
Até a próxima semana, otakus!