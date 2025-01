Terça-feira, 07/01/2025 Doutora Ameku e Doutor House Montagem: Reprodução/Project No.9/Fox 'Ameku M.D', o anime que mistura 'House' com 'Sherlock' Fabio Garcia Um paciente idoso está numa cama de hospital sofrendo fortes dores abdominais. A equipe médica não faz ideia do que pode ter causado aquele desconforto, até que surge alguém de jaleco. Essa pessoa repara em um pequeno machucado na mão e consegue identificar a rara doença causada por um hobby daquele humilde senhor. Tudo isso parece a sinopse de algum episódio da série 'House', mas é o início do primeiro episódio do anime 'Ameku M.D.: Doctor Detective', que estreou na temporada de janeiro. Baseado em uma série de livros escrita por Mikito Chinen e ilustrada por Noizi Ito, o anime 'Ameku M.D.: Doctor Detective' conta a história de um hospital conhecido por ter como funcionária a doutora Ameku, especialista em casos médicos que ninguém mais sabe responder. Ameku é muito mais do que um nome engraçado de se pronunciar em português, é também uma gênia das conexões e investigações, comparada muitas vezes ao Sherlock Holmes (ou ao Detetive Conan do famoso anime infantil). Já no primeiro episódio (que é duplo) a doutora Ameku precisa investigar um caso envolvendo um paciente que teve a perna decepada por um animal gigante. E o pior? Esse falecido está com o sangue azul. Como podemos esperar de uma série ao melhor estilo 'House', todos os casos aqui têm um pé na realidade, ainda que pareçam completamente absurdos. Sempre há algum embasamento, e a doutora Ameku transita com perfeição entre o lado médico e o lado criminal dos casos. Analisando como anime, 'Ameku M.D.: Doctor Detective' está longe de ser uma produção exuberante. A animação às vezes é econômica, repetindo frames, principalmente quando Ameku está reiterando fatos, mas a série arrasa nos pontos importantes para esse tipo de história, que são os mistérios e as interpretações dos atores de voz nos personagens. 'Ameku M.D.: Doctor Detective' prova que a mídia anime é muito ampla, capaz de criar uma série com todas as características de uma produção live-action ocidental de investigação ou de casos médicos. Ele tem toda a estrutura e clichês de uma boa produção no estilo 'Sherlock', em que o espectador também se pega em meio ao fluxo de pensamento da protagonista. 'Ameku M.D.: Doctor Detective'

Onde ver: Crunchyroll (episódios semanais)

*Legendas em português Publicidade Animes para fãs de investigações Divulgação/TMS 'Detective Conan' Clássico absoluto do Japão, o anime 'Detective Conan' conta a história de um adolescente gênio que é transformado em criança por bandidos de uma organização perigosa. Agora, como criança, ele resolve mistérios de assassinatos e roubos enquanto tenta descobrir a cura para sua condição. (Anime disponível na Crunchyroll, filmes disponíveis no Prime Video e Max) Reprodução/Diosmedea 'Ron Kamonohashi: Deranged Detective' Criado por Akira Amano (de 'Reborn!!'), o anime 'Ron Kamonohashi: Deranged Detective' é basicamente uma história ao estilo Sherlock Holmes, com um detetive genial resolvendo mistérios e crimes. Ele, inclusive, conta com uma dupla, o detetive Totomaru Ishiki, que o ajuda a refletir sobre os acontecimentos. (Disponível na Crunchyroll) Franky em 'One Piece' Reprodução/Toei Animation Dublagem de 'One Piece' corrige termo transfóbico de Punk Hazard A versão dublada de 'One Piece' tem sido um sucesso, e parte vem do ótimo trabalho de interpretação e escalação de dubladores para os personagens do anime. Porém, uma escolha de adaptação acabou chamando a atenção de forma negativa nos últimos meses. Durante o arco de Punk Hazard acontece uma troca de corpos entre alguns personagens do bando do Chapéu de Palha, e a alma da Nami é inserida no corpo gigante de Franky. Em uma cena, o marceneiro está imobilizado e tem um pequeno surto, que é visto de longe por dois inimigos. Enquanto na versão original o personagem usa o termo 'okama' (palavra usada para homens homossexuais, praticantes de crossdressing ou pessoas afeminadas), na versão brasileira o inimigo se refere a Franky como 'traveco'. Esta palavra é bastante ofensiva e inadequada. Como explica esta matéria de Splash escrita em 2022 quando foi utilizado o termo 'traveco' durante o BBB 22, a própria construção da palavra já indica algo pejorativo por conter o sufixo 'eco'. O Brasil é um país extremamente preconceituoso com pessoas trans, e o uso desse termo em uma dublagem de anime para o público infantil-juvenil é bem controverso. A cena com a palavra inadequada repercutiu entre os fãs. Alguns não viram qualquer problema na palavra, argumentando se tratar de uma expressão utilizada por um vilão e, por isso, não haveria a necessidade de ser politicamente correto. Já quem criticou o uso aponta que havia outras formas de passar a mesma mensagem sem utilizar uma palavra de carga tão pejorativa. Isso sem falar que a palavra nem ao menos tinha essa conotação na versão original do anime! No começo de 2025, no entanto, fãs perceberam que a cena foi regravada. O termo foi trocado para "uma travesti", inclusive utilizando o gênero correto da palavra. Em um anime tão inclusivo como 'One Piece', que traz inúmeros personagens LGBTQIAPN+ em seu elenco, é bom saber que a dublagem consertou um equívoco que não respeitou a obra de Eiichiro Oda. Diversidade em 'One Piece' Reprodução/Toei Animation Bon Clay, o gay de mil faces Um dos personagens gays mais queridos dos animes é o Bon Clay, de 'One Piece', que fazia parte da organização criminosa Baroque Works, antes de se torna um amigo do nosso querido protagonista. Bon Clay ainda tem uma participação fundamental no arco de Impel Down, quando Luffy invade uma prisão submarina para resgatar seu irmão Ace. Reprodução/Toei Animation Okiku, a poderosa samurai Ainda que recente na história, Okiku é uma das principais representantes trans de 'One Piece'. Ela se identifica com o gênero feminino e é tratada de tal forma por todos os personagens do país de Wano. Além disso, Okiku é uma das melhores espadachins daquela ilha, sendo imprescindível para o plano de derrota de Kaido em Onigashima. Personagens do anime 'Sakamoto Days' Divulgação/TMS Agenda de lançamentos da semana 'Medaka Kuroiwa is Impervious to My Charms' (6 de janeiro na Crunchyroll, temos crítica aqui em Splash)

(6 de janeiro na Crunchyroll, temos crítica aqui em Splash) 'Promise of Wizard' (6 de janeiro na Crunchyroll)

(6 de janeiro na Crunchyroll) 'I'm a Noble on the Brink of Ruin, So I Might as Well Try Mastering Magic' (6 de janeiro na Crunchyroll)

(6 de janeiro na Crunchyroll) 'Ishura' 2ª temporada (8 de janeiro no Disney+)

2ª temporada (8 de janeiro no Disney+) ' Magic Maker: How to Make Magic in Another World' (8 de janeiro na Crunchyroll)

(8 de janeiro na Crunchyroll) 'Honey Lemon Soda' (8 de janeiro na Crunchyroll,temos crítica)

(8 de janeiro na Crunchyroll,temos crítica) 'Hotel Tasokare' (8 de janeiro no Anime Onegai)

(8 de janeiro no Anime Onegai) 'The Daily Life of a Middle-Aged Online Shopper in Another World' (9 de janeiro na Crunchyroll)

(9 de janeiro na Crunchyroll) 'Dr. Stone' 1ª parte da temporada final (9 de janeiro na Crunchyroll, temos crítica)

1ª parte da temporada final (9 de janeiro na Crunchyroll, temos crítica) 'Diários de uma Apotecária' 2ª Temporada (10 de janeiro na Crunchyroll)

2ª Temporada (10 de janeiro na Crunchyroll) 'I May Be a Guild Receptionist, but I'll Solo Any Boss to Clock Out on Time' (10 de janeiro na Crunchyroll)

(10 de janeiro na Crunchyroll) 'Welcome to Japan, Ms. Elf!' (10 de janeiro na Crunchyroll)

(10 de janeiro na Crunchyroll) 'Sakamoto Days' (11 de janeiro na Netflix)

(11 de janeiro na Netflix) 'I Left My A-Rank Party to Help My Former Students Reach the Dungeon Depths!' (11 de janeiro na Crunchyroll)

(11 de janeiro na Crunchyroll) 'Hanako-kun e os Mistérios do Colégio Kamome' 2ª temporada (11 de janeiro na Crunchyroll)

2ª temporada (11 de janeiro na Crunchyroll) 'UniteUp! -Uni:Birth-' (11 de janeiro na Crunchyroll)

(11 de janeiro na Crunchyroll) 'Babanbabanban Vampire' (11 de janeiro na Netflix)

(11 de janeiro na Netflix) 'The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another World' (12 de janeiro na Crunchyroll) Compartilhar essa edição