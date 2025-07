Terça-feira, 08/07/2025 Animes 'Gachiakuta' e 'Tougen Anki' Montagem/Divulgação 'Gachiakuta' e 'Tougen Anki' são as apostas da temporada Fabio Garcia Dependendo por onde você passasse no Anime Friends 2025, era capaz de achar que estava em meio ao lixão da Mãe Lucinda. Não, o evento não estava sujo, muito pelo contrário, mas pelo menos dois estandes (Panini e Crunchyroll) estavam com temática de lixão para promover 'Gachiakuta', novidade da temporada. Inclusive, o primeiro episódio foi exibido na última sexta-feira, alguns dias antes da exibição mundial do anime. Quem também marcou presença foi 'Tougen Anki', novidade do Anime Onegai que, não só ganhou uma pré-estreia, mas também foi um dos anúncios da editora Panini para 2025. Mas, se você não é assinante do Anime Onegai, não se preocupe: vai dar para acompanhar essa história de vingança e batalhas na Netflix. E também no Prime Video. Ah, na Crunchyroll também! E até no Bandplay(!?). O mundo dos animes tem uma vantagem em comparação às outras mídias de cultura pop que é o fato de o público ser muito aberto às histórias novas, então de tempos em tempos as empresas tentam emplacar os novos 'Demon Slayer' ou 'Solo Leveling'. E, a julgar pelo destaque dado no Anime Friends, as tentativas da vez são 'Gachiakuta' e 'Tougen Anki'. Bem, ambas atendem aos requisitos comuns aos sucessos: têm uma animação interessante, são histórias empolgantes e com bonecos com personalidades bem fortes. Resta saber se esses dois animes vão conseguir atrair o público e não morrer na praia, como outras apostas recentes do meio otaku. Sim, estamos falando de vocês, 'Kaiju No.8' e 'Tower of God'. 'Gachiakuta'

Onde ver? Crunchyroll 'Tougen Anki'

Onde ver? Anime Onegai, Netflix, Crunchyroll, Prime Video, Bandplay Publicidade Anime Friends 2025 Divulgação/Anime Friends Anime Friends passa longe do processo de 'CCXPzação' (e isso é ótimo!) Considerada a maior celebração da cultura pop da atualidade, a CCXP não é necessariamente o evento mais interessante para o público. Certo, ainda é legal ver atores das séries nos painéis megalomaníacos, mas o evento tem sido apenas uma sucessão de propagandas disfarçadas de ativações instagramáveis. E, sabendo disso, fiquei com receio do que poderia acontecer ao Anime Friends se seguisse por esse caminho. Para você que não sabe, um evento de anime é uma realidade paralela. Ainda que tenha a presença de estandes de empresas da área, anúncios de novidades e atrações internacionais, o foco de eventos como o Anime Friends sempre foi a socialização. Aquele espaço no qual você consegue encontrar seus amigos, fazer novas amizades e curtir alguns momentos em atividades variadas (e incluídas no valor da entrada). Nos últimos anos, o Anime Friends passou por um 'processo de CCXPzação' sob a gestão da Maru Division, mas foi um processo incompleto. A estrutura ficou muito mais séria, abandonando as faculdades e os galpões abandonados comuns na gestão da Yamato para alugar espaços profissionais de eventos, e as dezenas de estandes paralelos foram substituídos por empresas e produtos licenciados. Porém, a parte da socialização ficou intacta. O Anime Friends 2025 continua sendo um bom evento de anime, com estrutura profissional e atrações ótimas. E o lado 'festival asiático' segue firme e forte com atrações empolgantes como Nightmare, Flow e Do As Infinity. A qualquer momento era possível curtir atividades já inclusas no ingresso, como show ao vivo do Ultraman, workshop de artes e até uma Balada Otaku no fim da noite (sério, eles transformaram até a dramática abertura de 'Your Lie in April' numa farofa deliciosa). Torcendo para que a gestão Omelete, que comprou o evento da Maru Division, mantenha esse diferencial e não transforme o Anime Friends do próximo ano —já garantido de 2 a 5 de julho de 2026— em uma CCXP de produções asiáticas. Os números, pelo menos, estão a favor do evento: segundo a organização, houve um recorde de público, com 150 mil visitantes nos 4 dias de evento (incluindo o dia gratuito). A última edição da CCXP atraiu 287 mil visitantes, mas o foco era nas inúmeras áreas da cultura pop, de quadrinhos a cinema. Nota 10 e Nota 0 no Anime Friends Divulgação/Maru Division Nota 10 O espaço para shows no Palco Festival está cada vez mais profissional. Recordando que o primeiro show, no Anime Friends 2003, foi em uma quadra poliesportiva de um colégio católico, ver um showzaço com uma bela estrutura é coisa de outro nível. Splash UOL Nota 0 A ausência de um ar condicionado mais eficiente. Todos os dias, visitantes passavam calor dentro das dependências do Anhembi. Dava para encher garrafas de água, mas as filas eram enormes. Por sorte estamos no inverno, poderia ser pior. Diretor Shinichiro Watanabe em coletiva de imprensa Splash UOL Shinichiro Watanabe: bom humor, Bruce Lee e desconfiança com americanos Uma das principais atrações do Anime Friends foi a presença de Shinichiro Watanabe, simplesmente o diretor de 'Cowboy Bebop', 'Samurai Champloo' e do recente (e não tão aclamado) 'Lazarus'. O gênio participou de três painéis durante o evento e, em cada um deles, abordou assuntos diferentes sobre sua carreira e obra. E mesmo sendo uma pessoa de bastidores, Watanabe sabe entreter uma plateia. Ao falar de sua juventude, o autor foi revelando suas referências. Um mangá de humor escrachado chamado 'Bakabon' o inspirou a fazer 'Space Dandy', os filmes do Bruce Lee lhe deram a paixão por cenas de ação e a abertura do primeiro 'Lupin The Third' o fez perceber os macetes de animação. Mas foi com o longa 'Urusei Yatsura 2 - Beautiful Dreamer' que ele percebeu que queria ser um diretor de anime. A cada obra que aparecia no telão, Watanabe trazia algumas curiosidades. 'Cowboy Bebop' quase foi cancelado porque o primeiro patrocinador pediu para que ele produzisse um 'Star Wars' para vender brinquedos, 'Samurai Champloo' tem hip-hop na trilha sonora porque era a coisa mais oposta ao tema dos samurais, isso sem contar na história de que ele produziu simultaneamente 'Space Dandy' e 'Terror in Ressonance', o que fez com que um tivesse todo o seu senso de humor e o outro fosse apenas drama. Sem muitos filtros, Watanabe revelou sua relação conturbada com a indústria americana. Ao citar bastidores de seus curtas em 'Animatrix' ou em 'Blade Runner', ele contou ter recebido carta branca para fazer o que quisesse —porém, logo depois, os americanos pediram para ele mudar algumas coisinhas. E em todos os casos o diretor fugiu como o próprio Spike Spiegel fugia de seu passado. Como fã de Watanabe, a presença dele foi um deleite no Anime Friends 2025. Mesmo a conversa sobre sua vida nas montanhas de Kyoto não foi algo chato porque ali vimos a origem de muitas inspirações para suas obras. Que o evento continue trazendo grandes gênios do mundo otaku para painéis nesse estilo. Eu aprendi a não acreditar no que o pessoal de Hollywood fala Shinichiro Watanabe Diretor de 'Cowboy Bebop' e 'Lazarus' durante painel do Anime Friends Mangá de 'Tougen Anki' Reprodução Novos animes e mangás: o que foi anunciado no Anime Friends Assim como acontece numa CCXP, o Anime Friends se tornou palco de anúncios importantes para editoras de mangá e televisão aberta. Primeiramente, vamos fazer um apanhadão do que rolou de anúncio de mangá (e os destaques vamos deixar em negrito): NewPOP Editora 'Link Click' , de Li Haoling e Lan Studio*

, de Li Haoling e Lan Studio* 'Avant-Garde Yumeko', de Shuzo Oshimi

'Minha Existência de Guerreira Errante' , de Kabi Nagata*

, de Kabi Nagata* 'Fuja Comigo, Garota', de Battan

'A Hora da Seriedade', de Yukiko Seike

'Maldição!!!', de Cora Ronron

'Ouço os Raios de Luz: Teoria da Felicidade', de Yuki Fumino

'Lion Hearts', de Ori Mita

'Afterglow' , de Wagimoto Wagase*

, de Wagimoto Wagase* 'A Nossa Refeição', de Ori Mita

'A Canção de Yoru e Asa', de Harada

'One Room Angel', de Harada* Editora MPEG 'Otome game no Heroine de Saikyou Survival', de Biyori Harunohi e Kobato Wakasa

'Odayaka Kizoku no Kyuuka no Susume' , de Misaki, Momochi e Sand*

, de Misaki, Momochi e Sand* 'Kaoru Hana wa Rin to Saku', de Saka Mikami Editora JBC 'Medalist' , de Tsuruma Ikada*

, de Tsuruma Ikada* 'Tenkaichi', de Nakamaru Yosuke e Azuma Kyoutarou Editora Panini 'Galaxias', de Ao Hatezaka

'Salaryman Z', de Number 8 e Ten Ishida

'Tower Dungeon' , de Tsutomu Nihei*

, de Tsutomu Nihei* 'Super String', de Inwan Youn e Boichi

'Tougen Anki', de Yura Urushibara* Além disso, rolaram anúncios para televisão aberta. O programa 'Antimatéria' da TV Cultura apresentou os novos animes que serão exibidos no programa em breve. Confira as próximas estreias: 'Minha Amiga Nokotan é um Cervo' (substituirá 'Future Boy Conan')

'Captain Tsubasa' de 2018 (substituirá 'Card Captor Sakura') Publicidade O que bombou entre cosplayers no Anime Friends? Splash UOL Em alta As duas fantasias mais populares entre os fãs eram de Zoro, de 'One Piece', e Momo, de 'Dan Da Dan', até por serem fantasias mais 'fáceis'. Outra bastante popular era da elfa Frieren, do querido anime homônimo. Splash UOL Não tão em alta 'Demon Slayer' estava lá de forma bem discreta, assim como 'Jujutsu Kaisen' --mal víamos Itadoris e Nobaras (mas havia muitos Geto). 'My Hero Academia' teve participação consideravelmente tímida. Splash UOL Revividos Teve um aumento de cosplays de 'InuYasha' e 'Fullmetal Alchemist'. Tinha MUITO Edward Elric passeando pelo Anhembi. 'InuYasha' até entendo, o anime voltou aos streaming, mas e 'FMA'? Por dentro do Café Cardcaptor Sakura Foto/Splash UOL Mercado parece favorável aos produtos otakus --falta os japoneses ajudarem Andar pelo Anime Friends em 2025 é ver um cenário diferente do que existia décadas atrás. Ainda que produtos artesanais tenham espaço garantido, empresas oficiais marcam presença com seus produtos indo de itens de decoração a roupas estampadas com personagens. A explicação para tudo isso vem do interesse das marcas por esse mundo dos animes (e pelo dinheiro dos otakus). Em um painel realizado na última quinta-feira, os apresentadores do programa 'Antimatéria', da TV Cultura, compartilharam números do sucesso da exibição de animes na TV aberta. De acordo com informações das pesquisas de audiência, o horário era dominado por um público acima de 60 anos, mas passou a abraçar um público abaixo dos 40 com a exibição de 'Card Captor Sakura' (que até ganhou um café temático em São Paulo) e 'Future Boy Conan'. Os números parecem competitivos, com uma média de 0,8 pontos no Ibope e picos de 1,1 (cada ponto equivale a 77.488 domicílios só na Grande São Paulo). 'Já batia o Datena Pai', brincaram. Anderson Abraços, apresentador do 'Antimatéria', contou que representantes de empresas de licenciamento de animes vieram recentemente ao Brasil para entender como nosso mercado funciona, porém acabaram confrontados com uma realidade: se eles não disponibilizarem os produtos oficiais, o público ávido pelas novidades vai consumir de forma paralela. Um exemplo dado foi com o sucesso do filme de 'Haikyu' nos cinemas brasileiros e uma ausência de produtos do Hinata e seus amigos nas lojas. Há uma burocracia a mais para licenciar produtos de animes e mangás, e as empresas brasileiras sofrem com isso. Um exemplo clássico foi a editora JBC, que anunciou a edição de luxo de 'Sailor Moon' no Anime Friends de 2019 e conseguiu lançar a primeira edição só na CCXP de 2024 (!!!), tudo porque a autora transformou o processo de aprovação em um inferno. Durante o Anime Friends, representantes da editora afirmaram que, agora, está tudo normalizado e que o mangá terá seus volumes saindo de forma mais frequente. Mesmo com dificuldades de licenciamento, algumas empresas parecem interessadas em aproveitar esse interesse do público brasileiro. A Team Liquid, que não só esteve no Anime Friends como também foi patrocinadora do evento, tem feito algumas parcerias com franquias famosas, como 'Naruto', 'Demon Slayer' e 'Death Note'. Em conversa com Splash, Adenauer 'Silence' Alvarenga (coordenador de Eventos da Team Liquid Brasil) contou que há uma intersecção entre os otakus e quem joga os games. 'No Brasil, e no mundo afora, acho que anime e eSports combinam muito, os públicos têm gostos em comum, então juntar o útil ao agradável é uma win-win situation' revelou. O mercado, então, parece bem aquecido. Conteúdo otaku em Splash UOL Divulgação/Anime Friends Quais as diferenças de um evento de anime? Muita gente não faz ideia do que acontece num evento de anime, então temos um especialzinho com atrações que encontramos apenas em eventos de anime. Confira no link. Leia mais UOL O que dá para comprar num Anime Friends? O Anime Friends é um lugar onde podemos comprar desde um adorno de passarinho até uma figure que custa a entrada de um automóvel. Confira no link algumas coisas que garimpamos lá. Leia mais UOL Você conhece cosplay de armário? A Moo-chan esteve também no Anime Friends e conversou com os cosplayers para pegar algumas dicas de como é possível fazer fantasias sem utilizar materiais caríssimos. Confira no link o vídeo! Leia mais O anime Sakamoto Days Reprodução Animes de Julho de 2025: o que lança nesta semana? E vamos para mais uma semana de estreias da temporada de verão (que para a gente está acontecendo no inverno por estarmos em outro hemisfério). Confira a nossa agenda para não se perder, mas saiba que algumas datas podem mudar e alguns animes podem também aparecer do nada. Ah, e deixamos em destaque os títulos mais importantes, aqueles que você precisa ficar de olho. Vamos à agenda! 9 de julho 'Dealing with Mikadono Sisters Is a Breeze' (Crunchyroll)

'I Was Reincarnated as the 7th Prince So I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability' temporada 2 (Crunchyroll)

'The Rising of the Shield Hero' temporada 4 (Crunchyroll)* 10 de julho ' DR. STONE SCIENCE FUTURE ' parte 2 (Crunchyroll)*

' parte 2 (Crunchyroll)* ' Leviathan ' (Netflix)*

' (Netflix)* ' New Panty & Stocking with Garterbelt ' (Prime Video)*

' (Prime Video)* 'Solo Camping for Two' 11 de julho 'TOUGEN ANKI' (Netflix, Anime Onegai Crunchyroll, Prime Video, Bandplay)* 13 de julho 'Theatre of Darkness: Yamishibai 15' (Crunchyroll) 15 de julho 'Sakamoto Days' parte 2 (Netflix)* Ufa, essa edição da newsletter estava recheada, heim? Até a próxima semana, otakus! Compartilhar essa edição