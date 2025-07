Terça-feira, 01/07/2025 Cena do anime 'O Pecado Original de Takopi' Reprodução/ENISHIYA Entenda por que 'O Pecado de Takopi' é o anime mais pesado da temporada Fabio Garcia O alienígena Takopi, do planeta Happy, é um polvo cor-de-rosa que chega ao planeta Terra com o objetivo de tornar as pessoas felizes. Só que a humana Shizuka, uma jovem estudante, não parece se alegrar mesmo com os vários itens mágicos trazidos de outro mundo. A sinopse de 'O Pecado Original de Takopi' até parece de uma série infantil tradicional ao estilo 'Doraemon' ou 'Os Padrinhos Mágicos', mas isso desaparece já na primeira tela alertando aos espectadores de que o anime traz 'suicídio' como um dos temas. 'O Pecado Original de Takopi', anime da nova temporada que começa agora em julho, é uma produção linda visualmente e pesada na narrativa. O começo da história acompanha a vida dramática de Shizuka, uma jovem com muitos problemas pessoais, escolares e familiares, sob os olhos inocentes de um alienígena. Mas, longe de ser uma trama de empoderamento de uma protagonista com a ajuda desse ser de fora, 'Takopi' tem uma virada um pouco mais triste e dramática. A história só começa a avançar e desenvolver quando Takopi toma as rédeas da situação e participa mais ativamente da vida de Shizuka, sentindo na pele todas as situações terríveis que a jovem passa. 'O Pecado Original de Takopi' é muito denso e, embora existam críticas sobre o desenvolvimento do mangá, o anime consegue servir de alerta para questões de saúde mental em ambiente escolar, principalmente sobre bullying. O primeiro episódio tem 37 minutos, e consigo entender o motivo, mesmo sendo uma pessoa contra episódios duplos em estreia de anime. Se 'Takopi' terminasse na duração de um episódio tradicional, a produção seria ainda mais desoladora do que já é. O fato de avançar um pouco mais dá um pequeno (mas bem pequeno mesmo) fio de esperança para a protagonista humana da trama, o que é um alívio em uma produção dessas. 'O Pecado Original de Takopi' ('Takopi's Original Sin')

Onde acompanhar? Anime (Crunchyroll) e mangá (Editora Panini)

[Alerta de Gatilho: anime aborda suicídio e bullying escolar] Conteúdo otaku em Splash UOL Reprodução Anime inédito bom chegando? Começamos a cobertura da nova temporada de animes, e já tem esse conteúdo especial no qual separei os animes inéditos mais importantes da temporada, aqueles que têm mais chance de bombar. Leia mais Reprodução E as novas temporadas? Nem só de estreia é feita uma temporada de animes, né? Pois também fiz esse especial com os principais retornos de animes, detalhando as novas temporadas que estão chegando. Confira no link. Leia mais Divulgação/Toei Animation Feliz dia do dublador! Anime e dublagem têm tudo a ver, e a Moo-chan preparou um vídeo especial com vários momentos inesquecíveis da dublagem brasileira. Se quiser relembrar esses instantes únicos e especiais, só clicar aí! Leia mais Show da cantora MindaRyn no Anime Friends 2024 Reprodução/Instagram/@mindaryn_ Anime Friends 2025 está chegando com diretor de Bebop e banda de Death Note Se você está lendo essa newsletter próximo à data de publicação, saiba que o Anime Friends está prestes a começar! O evento de anime, agora organizado pelo grupo Omelete Company (o mesmo da CCXP), é um dos mais tradicionais do Brasil e terá inúmeras atrações bem importantes. Entre os destaques da edição de 2025 teremos apresentações ao vivo do show de Ultraman (com a presença do novíssimo Ultraman Ômega em estreia mundial), painéis com Tetsuo Kurata (o Black Kamen Rider), os atores de Jiraya e a presença de Shinichiro Watanabe, o diretor de 'Cowboy Bebop' e 'Lazarus'. Além disso, como já vem acontecendo nos últimos anos, o Anime Friends se consagrou também como um festival de música asiática. Na edição de 2025 haverá shows de Scandal, Ash Da Hero, Flow, Nightmare (pela primeira vez no Brasil) e Do As Infinity. Ano passado até escrevi em Splash UOL uma matéria detalhando como funciona esse lado festival do evento, confira aqui. Além disso, tudo o que há de mais tradicional continua: concurso de cosplay, painel com dubladores, presença de editoras de mangá, Crunchyroll e muito mais. Caso não possa comparecer ao evento, não se preocupe: a próxima newsletter terá uma cobertura especial com tudo o que rolar de legal no Anime Friends. Anime Friends 2025

Quando: De 3 a 6 de julho

Onde: Distrito Anhembi, em São Paulo Quadrinho da cartunista japonesa Oran Reprodução/Instagram Oran: aventuras de cartunista japonesa no Brasil ganha publicação física Uma das coisas que o algoritmo do TikTok me presenteou foram as postagens em quadrinhos de uma moça chamada Oran. Ela, uma japonesa, precisou se mudar ao Brasil por conta do trabalho do marido e transformou esse choque cultural em uma história em quadrinhos muito divertida, com traço bastante peculiar. Acompanho assiduamente as postagens da Oran, sempre rindo das situações mais absurdas retratadas, e ficava pensando como alguma editora deveria publicar essas histórias em livro, até como forma de eternizar essa arte. Pois então foi uma surpresa que a editora Devir, Poesia e Prosa negociou a obra e lança, nesta semana, o livro 'Eu Sou ORAN: Um Diário da Vida no Brasil', com direito a lançamento presencial no dia 3 de julho, às 19h, na Livraria da Travessa, em Pinheiros, São Paulo. Ainda que não tenha um traço de mangá, sendo mais próximo de um cartum, há uma alma e um humor japonês muito identificável por quem acompanha obras asiáticas. Oran, que na verdade se chama Nancy Sekigahara, consegue rir das diferenças culturais e achar o ponto em comum que une as pessoas, mesmo as que nasceram em continentes diferentes. Desejo sucesso para a autora, e que venham mais livros! 'Eu Sou ORAN: Um Diário da Vida no Brasil'

Editora: Devir, Poesia e Prosa (128 páginas) Cena do anime 'O Verão em que Hikaru Morreu' Divulgação/Netflix Animes de julho de 2025: o que lança nesta semana? Começou a nova temporada de animes, e vamos trazer a lista de animes chegando essa semana nos streamings brasileiros. Lembrando que a lista pode variar, afinal algumas produções podem ser anunciadas de última hora. Ah, e colocamos um asterisco depois dos animes mais importantes, aqueles que você precisa ficar de olho porque vão repercutir no meio otaku. Vamos à agenda: 2 de julho 'Clevatess' (Crunchyroll)

'Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube' (Anime Onegai)*

(Anime Onegai)* 'New Saga' (Crunchyroll)

'Onmyo Kaiten Re:Birth Verse' (Crunchyroll)

'Reencarnado numa Máquina de Vendas, Agora Exploro a Masmorra' temporada 2 (Crunchyroll) 3 de julho 'Dan Da Dan' temporada 2 (Netflix e Crunchyroll)*

'KAMITSUBAKI CITY UNDER PRODUCTION' (Crunchyroll)

'The Water Magician' (Crunchyroll)

'Welcome to the Outcast's Restaurant!' (Crunchyroll) 4 de julho 'Arknights: RISE FROM EMBER' (Crunchyroll)

'Betrothed to My Sister's Ex' (Crunchyroll)

'Let's Go Karaoke!' (Crunchyroll)*

(Crunchyroll)* 'Secrets of the Silent Witch' (Crunchyroll)

'Watari-kun's XXX Is About to Collapse' (Crunchyroll) 5 de julho 'O Dia de Folga de Hoshina' , especial de 'Kaiju No.8' (Crunchyroll)*

, especial de 'Kaiju No.8' (Crunchyroll)* 'My Dress-Up Darling' temporada 2 (Crunchyroll)*

temporada 2 (Crunchyroll)* 'Rascal Does Not Dream of Santa Claus' (Crunchyroll)

'Scooped Up By an S-Ranked Adventurer' (Crunchyroll)

'The Shy Hero and the Assassin Princesses' (Crunchyroll)

'With You and the Rain' (Crunchyroll) 6 de julho 'Apocalypse Bringer Mynoghra: World Conquest Starts with the Civilization of Ruin' (Crunchyroll)

'Cultural Exchange with a Game Centre Girl' (Crunchyroll)

'Gachiakuta' (Crunchyroll)*

(Crunchyroll)* 'Hanako-kun e os Mistérios do Colégio Kamome' temporada 2, parte 2 (Crunchyroll)*

'Hotel Inhumans' (Crunchyroll)

'O Verão em que Hikaru Morreu' (Netflix)*

(Netflix)* 'Nyaight of the Living Cat' (Crunchyroll)*

(Crunchyroll)* 'Ruri Rocks' (Crunchyroll) 7 de julho 'City the Animation' (Prime Video)*

(Prime Video)* 'Dekin no Mogura: The Earthbound Mole' (Crunchyroll)

'Grand Blue Dreaming' temporada 2 (Crunchyroll)* 8 de julho 'A Couple of Cuckoos' temporada 2 (Crunchyroll)

'Turkey! Time to Strike' (Crunchyroll) Mangá 'Meu Casamento Feliz' Reprodução/Square Enix Casamento, incesto hipotético e cadeia: os mangás do mês de julho Como fazemos todo começo de mês, aqui vai uma agenda dos mangás inéditos que devem chegar às lojas brasileiras neste mês de julho (se não rolar atrasos, como tem acontecido com 'Meu Casamento Feliz'). Esse post é feito com a ajuda da cobertura do blog Biblioteca Brasileira de Mangás, o maior da categoria no Brasil. Vamos aos mangás: Editora Panini 'Meu Casamento Feliz' de Akumi Agitogi e Rito Kohsaka

de Akumi Agitogi e Rito Kohsaka 'ON/OFF: Entre o Profissional e o Pessoal' de Shinnosuke Kanazawa

'Os Filhos da Família Shiunji' de Reiji Miyajima

'Pokémon X & Y' de Hidenori Kusaka e Satoshi Yamamoto

'She Is Beautiful' de Jun Esaka e Takahide Totsuno Editora JBC 'A Prisão no Céu' de Marco Kohinata

'Sob a Luz da Luz' de Mika Yamamori NewPOP Editora 'Minha Fuga Alcoólica da Realidade' de Kabi Nagata

de Kabi Nagata 'My Little Monster' de Robico

'Suiiki: Território das Águas' de Yuki Urushibara Editora MPEG '10 Dance' de Satou Inoue

'Reflexos do Futuro' de Blanca Mira Editora Comix Zone 'Na Prisão' de Kazuichi Hanawa Editora Pipoca & Nanquim 'Ougishima Saijiki: Estações de Ougishima' de Kan Takahama

'Shigurui: Frenesi da Morte' de Norio Nanjo e Takayuki Yamaguchi Entre os destaques do mês temos o sucesso 'Meu Casamento Feliz', que, se tudo der certo, finalmente chegará às lojas; o terrível 'Os Filhos da Família Shiunji' (esse nem destacamos na lista porque é para você passar longe); mais um mangá autobiográfico (e trágico) de Kabi Nagata; e a republicação de 'Na Prisão', que havia ganhado uma versão nos anos 2000 pela editora Conrad.