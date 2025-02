Yoichi Takahashi pode não ser tão popular de nome no Brasil, mas sua obra de maior sucesso marcou gerações de otakus no Brasil. E não é exagero!

Desde criança Takahashi gostava de desenhar, sendo fã do clássico 'Ashita no Joe: Em Busca do Amanhã' (publicado no Brasil pela NewPOP Editora). Assim que terminou o ensino médio, o jovem começou a trabalhar para a editora Shueisha como colaborador de outros autores.

Aos 18 anos, ele acompanhou a Copa do Mundo de 1978, realizada na Argentina, e ficou fascinado com aquele esporte. Foi então que ele começou a desenvolver seu próprio mangá de futebol, intitulado 'Captain Tsubasa'.

Até então, o futebol não era tão querido no Japão, e o mangá de Takahashi ajudou a popularizar o esporte por lá. Até hoje, jogadores de futebol do Japão prestam reverência ao legado de 'Captain Tsubasa'.

A obra acabou ganhando algumas séries, todas de muito sucesso. Tirando a primeira, de 1983, todas as outras foram exibidas no Brasil: 'Captain Tsubasa J' chegou na Manchete com o nome de 'Super Campeões', o anime 'Captain Tsubasa Road to 2002' desembarcou no Cartoon Network e na RedeTV! e, por fim, 'Captain Tsubasa' de 2018 lançado em streamings e no Cartoon Network.

Além do Tsubasa, ele criou o mangá 'Pride - O Supercampeão' (lançado de forma incompleta no Brasil pela editora Nova Sampa) e o inédito por aqui 'Hungry Heart', cujo anime foi exibido no nosso país pelo canal Animax no começo dos anos 2000.

Infelizmente, o autor anunciou sua aposentadoria em janeiro de 2024, após 40 anos trabalhando nessa indústria, mas ele não parece ter parado de vez com os mangás. Takahashi tem publicado rascunhos no site Captain Tsubasa WORLD, então os fãs do maior jogador de futebol do Japão ainda podem acompanhar novas histórias.

Até a próxima semana, otakus!