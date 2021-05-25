Terça-feira, 30/09/2025 Pôster com cena do emocionante flashback de Akaza em 'Demon Slayer: Castelo Infinito' Divulgação/ufotable 'Demon Slayer: Castelo Infinito' arrasa na bilheteria e derruba até Marvel e DC Fabio Garcia O longa-metragem 'Demon Slayer: Castelo Infinito' segue em cartaz e batendo recordes em vários locais. Para começar, o longa está há 10 semanas sendo um sucesso no Japão, tendo já se tornado a segunda maior bilheteria de todos os tempos no país (abaixo apenas de 'Demon Slayer: Mugen Train', do mesmo anime). O longa arrecadou até o momento 34 bilhões de ienes (algo como R$ 1 bilhão e 200 milhões) só na exibição japonesa, deixando pra trás outros campeões no Japão como 'A Viagem de 'Chihiro' e 'Titanic'. Mas, se analisarmos a bilheteria global, a coisa é ainda mais impressionante. 'Castelo Infinito' arrecadou cerca de 600 milhões de dólares (aproximadamente R$ 3 bilhões), ultrapassando os números de 'Quarteto Fantástico' e do novo 'Superman'. Considerando que filmes de heróis ainda são grandes, o feito de 'Demon Slayer' é um fenômeno. E no Brasil? Bem, 'Castelo Infinito' continua fazendo muito bonito. De acordo com um artigo publicado no site JBox, o filme de 'Demon Slayer' se tornou o anime de maior público nos cinemas brasileiros de todos os tempos, superando o antigo campeão 'Pokémon: O Filme'. Ou seja, o recorde foi batido 25 anos após o último longa de anime que mais arrebatou público nos cinemas brasileiros. Como os números provavelmente continuarão subindo, voltaremos na próxima semana com mais recordes batidos por Tanjiro Kamado e seus amigos no castelo do Muzan. E devemos voltar também com mais informações sobre uma possível inscrição do longa ao Oscar 2026, ideia de Rahul Purini (CEO da Crunchyroll) ventilada ao site The Hollywood Reporter. 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito'

Onde ver? Nos cinemas. Mais filmes de anime chegando no Brasil Divulgação/Crunchyroll 'Chainsaw Man: O Filme - Arco da Reze' O próximo grande filme de anime é o de 'Chainsaw Man', que inclusive tem chamado a atenção dos japoneses nas últimas semanas por ter superado a bilheteria de 'Castelo Infinito'. O filme é uma sequência direta do anime para TV e adapta o arco de Reze. Chega ao Brasil em 23 de outubro. Divulgação/TMS 'Detetive Conan: O Pentagrama de Milhões de Dólares' 'Detetive Conan' é uma franquia valiosíssima no Japão e o mais recente filme da série chegará este mês aos cinemas brasileiros. A Sato Company, a mesma do Ghibli Fest, é a responsável pela empreitada e eu particularmente estou muito feliz. Estreia em 16 de outubro nos cinemas. Mangá 'Jujutsu Kaisen Módulo' Divulgação/Shueisha Notícia ou ameaça? 'Jujutsu Kaisen Módulo' ganha lançamento em português Apesar do traço confuso e do roteiro inconsistente, 'Jujutsu Kaisen' se tornou um sucesso nos últimos anos e a editora Shueisha o considerava um pilar para a revista 'Shonen Jump'. No entanto, a obra de Gege Akutami foi encerrada em setembro de 2024 e, desde então, a revista sofria com a falta de shonens de lutinha de impacto. Isso tudo pode ter motivado a uma decisão curiosa da equipe editorial do almanaque: publicar já em 2025 uma sequência chamada 'Jujutsu Kaisen Módulo'. Dessa vez Gege Akutami não faz todo o trabalho e está responsável apenas pelo roteiro de 'Módulo', deixando a arte para Yuuji Iwasaki (do engenhoso 'Cypher Academy'). A história é ambientada em 2086, muitos anos após os eventos da história original, e mostra os feiticeiros jujutsu Yuuka e Tsurugi, netos do casal Yuuta e Maki, que vão realizar uma missão comum e acabam sendo acompanhados por Maru, um alienígena com poderes. 'Módulo' tem quase as mesmas qualidades e defeitos de 'Jujutsu Kaisen'. Os personagens são ultra carismáticos e a história atiça a curiosidade, mas ao mesmo tempo é contada de uma forma pouco clara para o leitor. Ao menos dessa vez não precisamos tentar decifrar os acontecimentos no meio do traço confuso de Gege Akutami, afinal Yuuji Iwasaki fez um milagre e deixou as lutas da série um pouco mais compreensíveis. Mas, no fim, 'Módulo' continua sendo um 'Jujutsu Kaisen', para o bem e para o mal. A novidade é que 'Jujutsu Kaisen Módulo' agora está disponível oficialmente em português, lançamento simultâneo com o Japão. Ou seja, todo domingo você pode acompanhar a nova presepada de Gege Akutami tal qual o público japonês. Não canso de me impressionar com a tecnologia, quem diria que hoje em dia podemos sofrer com um mangá confuso lançado oficialmente em nosso idioma ao mesmo tempo que nossos colegas japoneses? O futuro, às vezes, é um pouco triste. 'Jujutsu Kaisen Módulo' (4 capítulos até o momento)

Onde ler? App/site MangaPlus (em português) Evento Mangá Festa da editora JBC Divulgação Mangá Festa: Evento gratuito celebra os 25 anos de publicações de mangás no Brasil Há 25 anos o mercado editorial brasileiro recebeu uma invasão japonesa. As editoras Conrad e JBC começaram a publicar os primeiros títulos japoneses com o formato de publicação asiático (em preto e branco, com leitura da direita para a esquerda) e o resto é história: o formato pegou no país, atualmente é campeão de vendas e ocupa a preferência dos leitores. E pensando nessa data comemorativa que a JBC, em parceria com o Sesc, realizará o evento gratuito Mangá Festa neste próximo final de semana, em São Paulo. Serão vários palcos e espaços diferentes, com uma programação variada que mistura bate-papo com pessoas que participaram da história dos mangás no Brasil, oficinas e a presença de influenciadores. E terá até um espaço para convivência e descanso, algo sempre bem vindo em eventos assim. Para os bate-papos realizados no Teatro Raul Cortez (e também para as oficinas) será necessário pegar o ingresso com antecedência no site da Central de Relacionamento do Sesc, pelo app da Credencial Sesc ou presencialmente antes da sessão. Separamos alguns destaques entre os vários painéis do evento: Sábado (04) 10h30 - Talk show: Akira e sua influência na cultura POP mundial

Convidados: Cassius Medauar (JBC), Leandro del Manto (editor de Akira pela Globo), Guilherme Kroll (Conrad), Renata Leitão (tradutora)

Local: Teatro Raul Cortez 13h - Mangás na educação: cultura, aprendizado e futuro

Convidados: Sônia Luyten (Professora e pesquisadora, especialista em histórias em quadrinhos), Cassius Medauar (JBC) e Juh Oliveira (historiadora e socióloga) com mediação de Rafaela Deiab (Companhia na Educação)

Local: Palco Akibas 14h15 - Boys e Girls Love e a diversidade nos mangás

Convidados: Patricia Machado (JBC), Caio Yo (autor de Cosmico), Amanda Freitas (autora de The Flower Pot) e Debbie Garcia (autora de Forget-me-not).

Local: Palco Akibas 16h - Oficina de storyboard para mangás, com Caio Yo e Amanda Freitas (30 vagas) Local: Sala Mangaká Domingo (05) 13h - Painel: Editoras discutem: O que é demografia?

Convidados: Pedro Catarino (MPEG) e Max Andrade (Taverna do Rei), com mediação de Patricia Machado (JBC).

Local: Palco Mangá! 13h - Oficina de roteiro, decupagem e elaboração do layout, com Phellip Willian & Eduardo Ribas (30 vagas)

Local: Sala Mangaká 14h15 - Elas no mangá: Mulheres em preto e branco

Convidadas: Moo-Chan (influencer), Renata Leitão (tradutora), Ligia Zanella (autora de Calendar) e Elise (Portal Shoujo) e Natalia Palomares (@wasabi.manga)

Local: Palco Akibas 15h30 - 25 anos de mangá no Brasil

Convidados: Cassius Medauar (JBC) e Rogério de Campos (Veneta), Santtos (desenhista de Jiraiya e Blackout) e Cah Poszar (autora Teerra & Windy)

Local: Palco Akibas Mangá Festa

Onde? Sesc 14 Bis (Rua Dr. Plinio Barreto, 285 - Bela Vista, São Paulo/SP)

Quando? 04 e 05 de outubro, a partir das 10h30

Entrada Gratuita Conteúdo otaku em Splash UOL Divulgação/Crunchyroll/Bones Destaques da próxima temporada A nova temporada chegou e fizemos aquele trabalho de destacar os principais animes que estão chegando por aí agora em outubro. Já clica no link para ler mais sobre essas séries. Leia mais Divulgação/Ghibli Filmes do Ghibli fazem bem Você sabia que os filmes do estúdio Ghibli podem fazer bem para sua criança? Pelo menos é o que diz uma pesquisa norte-americana. Confira no link um pouco mais sobre isso. Leia mais Reprodução Bandeira de One Piece em protestos A bandeira dos Chapéus de Palha de One Piece tem aparecido em vários protestos pelo mundo, e a Moo-chan gravou um videozinho falando um pouco sobre este fenômeno. Leia mais Segunda temporada de 'Ranma 1/2' Reprodução Agenda de Animes: Final de 'My Hero', continuação de 'Ranma ½' e mais animes chegando Começou oficialmente a temporada de Inverno 2025 dos animes, também conhecida como a temporada de outubro. Dezenas de produções e sequências estão chegando nas principais plataformas de streaming e vamos te ajudar fazendo um guia do que sai a cada dia. Confira: Já estrearam 'A Gatherer's Adventure in Isekai' (Crunchyroll)

'A Wild Last Boss Appeared!' (Crunchyroll)

'The Fated Magical Princess: Who Made Me a Princess' (Crunchyroll) 30 de setembro 'Yano-kun's Ordinary Days' (Crunchyroll) 1º de outubro 'Kakuriyo -Bed & Breakfast for Spirits-' 2ª Temporada (Cruchyroll)

'Let's Play' (Crunchyroll) 2 de outubro 'Pass the Monster Meat, Milady!' (Crunchyroll)

'This Monster Wants to Eat Me' (Crunchyroll)

'Uma Estrela Mais Radiante que o Sol' (Prime Video) 3 de outubro 'May I Ask for One Final Thing?' (Crunchyroll)

'Shabake' (Crunchyroll) 4 de outubro 'Inexpressive Kashiwada and Expressive Oota' (Crunchyroll)

'Let This Grieving Soul Retire' 2º cour (Crunchyroll)

'My Friend's Little Sister Has It In for Me!' (Crunchyroll)

'My Hero Academia' Temporada Final (Crunchyroll)

Temporada Final (Crunchyroll) 'SI-VIS: The Sound of Heroes' (Crunchyroll)

'SPY x FAMILY' (3ª temporada, Crunchyroll)

(3ª temporada, Crunchyroll) 'Tales of Wedding Rings' 2ª temporada (Crunchyroll)

'The Banished Court Magician Aims to Become the Strongest' (Crunchyroll)

'To Your Eternity' 3ª temporada (Crunchyroll)

3ª temporada (Crunchyroll) 'Tojima Wants to Be a Kamen Rider' (Crunchyroll)

(Crunchyroll) 'Touring After the Apocalypse' (Crunchyroll) 5 de outubro 'Alma-chan Wants to Be a Family!' (Crunchyroll)

'Dad is a Hero, Mom is a Spirit, I'm a Reincarnator' (Crunchyroll)

'Mechanical Marie' (Crunchyroll)

'Ranma ½' 2ª temporada (Netflix) 6 de outubro 'A Mangaka's Weirdly Wonderful Workplace' (Crunchyroll)

'My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero's' (Crunchyroll)

'Plus-sized Misadventures in Love!' (Crunchyroll) 7 de outubro 'Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill' 2ª temporada (Crunchyroll) Vale destacar que essa agenda pode sofrer alterações após o fechamento do texto desta newsletter, afinal os serviços de streaming ainda estão confirmando os animes dessa temporada. Caso isso aconteça, na próxima edição vamos informar as adições. Já destacamos as principais séries na lista, mas vale ficar de olho nas novidades 'Yano-kun's Ordinary Days', 'Let's Play' e 'Uma Estrela Mais Radiante que o Sol'. Já entre os retornos de temporadas os expoentes são 'My Hero Academia' (em sua temporada final), 'SPY x FAMILY' e o retorno de 'Ranma ½' na Netflix. Publicidade Mangá 'Kaoru Hana - A Nobreza das Flores' Reprodução Guia de Mangás de outubro: Lovecraft, nova obra do One e shoujo muito aguardado Como fazemos todo começo de mês, temos aqui um guia dos mangás lançados nas próximas semanas. O balanço é feito com base no site Biblioteca Brasileira de Mangás, uma das mais confiáveis fontes de notícias sobre o mundinho editorial brasileiro de quadrinhos japoneses. Vamos à lista: Editora Panini 'Salaryman Z', de Number 8 e Ten Ishida

'Tougen Anki: A Lenda do Sangue Maldito'

'Tower Dungeon', de Tsutomu Nihei

'Jujutsu Kaisen: O Caminho Espinhoso Ao Amanhecer' (light novel) Editora JBC 'O Chamado de Cthulhu' , de Gou Tanabe

, de Gou Tanabe 'Versus', de One e Kyoutarou Azuma Editora MPEG '10 Dance', de Satou Inoue

'A Nobreza das Flores' , de Saka Mikami

, de Saka Mikami 'Dicas de Férias de Um Nobre Gentil', de Misaki, Momochi e Sand

'Se Quiser, é só pedir?', de Niyama NewPOP Editora 'Afterglow', de Wagimoko Wagase

'Dororo' , de Osamu Tezuka (edição nova)

, de Osamu Tezuka (edição nova) 'Fuja Comigo, Garota!', de Battan Editora Baú 'Correspondência do Fim do Universo', de Menota Universo Geek 'Twisted Wonderland: O Mangá' Editora Conrad '12 Cores', de Hisashi Sakaguchi Se comparar com meses anteriores, aqui temos menos lançamentos que o habitual. Inclusive a Panini se destaca apenas com o esperado 'Tougen Anki: A Lenda do Sangue Maldito', a versão original do anime que é uma aposta deste ano ao lado de 'Gachiakuta' (também publicado pela editora). Já nas outras editoras tem bastante coisa interessante. A JBC lança 'O Chamado de Cthulhu', uma nova adaptação de Gou Tanabe da obra de H.P. Lovecraft, a MPEG se destaca com o querido 'A Nobreza das Flores' (cujo anime chegou à Netflix em setembro) e, por fim, a NewPOP relança o clássico 'Dororo' em um formato mais luxuoso, com edições maiores. E One (de 'One-Punch Man' e 'Mob Psycho 100') terá mais um mangá lançado no Brasil, agora pela JBC com o seu 'Versus'. Até a próxima semana, otakus!




