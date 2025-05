Terça-feira, 27/05/2025 Cena do anime '7th Time Loop' Reprodução/Studio Kai/Hornets Debate: Crunchyroll Anime Awards 'ignorou' bons animes de 2024? Fabio Garcia O Crunchyroll Anime Awards é como se fosse o 'Oscar dos Animes' e, tal qual a premiação norte-americana de cinema, aqui encontramos muitas injustiças inevitáveis. A seleção de indicados é definida graças à indicação de um júri de especialistas, entre produtores de conteúdo, profissionais do meio e jornalistas, e todos precisam indicar animes para cada uma das dezenas de categorias. Ao final, os indicados são selecionados e aí se inicia a votação popular —e o júri também vota, com um peso grande. Ainda que faça sentido e permita a indicação dos mais populares animes do ano, todo o processo acaba fatalmente excluindo algumas pérolas escondidas nos catálogos dos streamings. Produtores de conteúdo, por exemplo, focam as obras populares porque são essas que atraem visualizações, então sobra pouco tempo para eles explorarem animes que ninguém está falando. Encontrar ouro no meio de várias produções medianas é possível, mas dá trabalho e não são todos que têm essa disponibilidade. E, infelizmente, não há o que ser feito. Fiz parte do júri do Crunchyroll Anime Awards em muitas edições e, por mais que tentasse colocar algum anime bem obscuro em uma ou outra categoria, nada disso adiantava porque a grande massa acaba focando os animes populares. Isso não é necessariamente um problema, até porque a seleção deste ano na categoria melhor anime trouxe obras de qualidade inegável. Mas fica uma pequena lamentação por não existir um espaço para aqueles animes verdadeiramente bons, mas que não são grandes como um 'Dan Da Dan' ou não conseguem uma campanha de marketing como um 'Kaiju No. 8' da vida. Recomendações: Não foram indicados, mas mereciam Divulgação/Telecom Animation Film 'Astro Note' Um dos animes de romance mais fofos de 2024 acabou sendo ofuscado por outras obras maiores como 'Blue Box' e 'Ranma ½'. Aqui conhecemos um cozinheiro que vai trabalhar em uma pensão e se apaixona pela gerente, mas ele não sabe que ela é uma alienígena querendo voltar ao seu planeta. Disponível na Crunchyroll. Reprodução/Hornets/Kai '7th Time Loop' Ainda que não seja isekai, '7th Time Loop' merecia participar da competição por ser uma trama bem inusitada de uma vilã que toda vez que morre retorna ao momento de seu casamento desfeito. Nessa sétima tentativa de sobreviver ela fará as coisas diferentes, e a história é muito intrigante. Disponível na Crunchyroll. Divulgação/White Fox 'Sengoku Youko' Em um mundo dividido por humanos e demônios, uma criatura chamada Tama decide lutar contra sua própria espécie para nos defender. Essa série é criação de Satoshi Mizukani, mestre dos mangás por trás de 'Lúcifer e o Martelo'. O que ele tem de bom ele também tem de azar nos animes de suas obras. Disponível na Crunchyroll. Cantora Pabllo Vittar com cosplay de Sakura de 'Card Captor Sakura' Reprodução/Instagram Julgando... digo: Analisando os animes favoritos de Pabllo Vittar Pabllo Vittar foi a primeira artista brasileira a se apresentar no palco do Crunchyroll Anime Awards, trazendo orgulho para a nossa nação otaku. Só que além de ser uma cantora incrível e arrasar nas performances, Pabllo também é otaku de carteirinha e revelou para Crunhyroll seus 5 animes favoritos. Vamos analisar a lista dela para ver se a mãe tem bom gosto? 'Dragon Ball Z': Sem maiores surpresas por aqui. Muitos menosprezam a força de 'Dragon Ball' graças ao fato de o anime ter sido reprisado quase tanto quanto o 'Chaves' na TV aberta, mas a série é realmente muito boa e competente no que se propõe. Pode não ter envelhecido tão bem, os episódios são bem arrastadinhos, mas é uma pérola. Começou bem, Pabllo! 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba': Um dos grandes fenômenos da atualidade está presente na lista da cantora. 'Demon Slayer' é responsável por trazer uma multidão de novos fãs para as 'tetas' dos animes, e também ajudou a difundir a ideia de que os animes precisam ter lutas muito bonitas e cinematográficas. 'Hunter x Hunter':Um dos melhores mangás shonen de todos os tempos está na lista de Pabllo Vittar. 'Hunter x Hunter' é luta, é subversão, é personagem dando trambique, empinando moto (sendo que a moto pode ser uma pessoa). O autor de 'Yu Yu Hakusho' acertou muito aqui, e a Pabllo está correta de eleger este como um de seus favoritos. 'JoJo's Bizarre Adventure': Zero surpresa aqui. 'Jojo's' é um anime que entrega ação na mesma medida que entrega estilo. Este aqui é o anime ideal para quem gosta de séries como 'Hunter x Hunter' e procura umas batalhas cheias de jogos mentais, tudo com um humor afiadíssimo. 'Puella Magi Madoka Magica': Claro que a Pabllo teria algum anime de garota mágica na lista, mas confesso ter ficado surpreso por não ter sido 'Card Captor Sakura'. Ela já comentou que assistia na infância e até fez cosplay de Sakura em um show de Carnaval, mas vai ver que ela prefere a Madokinha por ser mais trevosa. Não vamos julgar. Matérias da Semana em Splash UOL Reprodução/Science Saru Matando saudade de 'Dan Da Dan' Os fãs de 'Dan Da Dan' estão sofrendo enquanto não chega o mês de julho com novos episódios. O que eles farão neste mês de junho? Simples, selecionei uma lista com 5 animes bem parecidos com 'Dan Da Dan' para ir matando a vontade enquanto a série não retorna. Ou seja, tem muita dica de anime aí, só clicar em Leia Mais para ver. Foto/Splash UOL Visitando o café da Sakura Finalmente foi inaugurado o café de 'Card Captor Sakura', e fui lá conferir durante um dia comum de serviço. Acordei cedo, provei os quitutes com sorvete e morango e, nessa matéria, eu detalho como é a experiência do primeiro café temático de anime a chegar no Brasil de forma oficial. Clique para conferir o texto (e as fotos). Reprodução/A-1 Pictures Discutindo o Anime Awards A premiação já acabou, mas ainda vale a pena conferir nossa última live de anime que rolou no YouTube de Splash UOL. Eu recebi Pedro Henrique Ribeiro, lá do Omelete, para tentar debater sobre os indicados desse ano e, no fim, acabou gerando uma discussão super divertida com a ajuda de quem assistia ao vivo. Clique para ver. Anime OVA 'Tenchi Muyo Ryo-Ohki' e anime ONA 'Beastars' Montagem: Reprodução/Pioneer/Netflix Dicionário Otaku: O que é 'OVA'? E 'ONA'? Além da seção 'Mestre da Semana', teremos mais um quadro semanal aqui na newsletter para falar sobre termos usados pelos otakus e que muitos novatos ficam perdidos. Uma palavra que percebo uma confusão é OVA (também visto como OAV) e ONA, então vamos de explicação! Com a popularização de aparelhos VHS no começo dos anos 1990 no Japão, e também da própria cultura otaku, se tornou comum alguns animes serem lançados diretamente para o mercado de home-video, sem exibição pela televisão. São os OVAs (ou Original Video Animation, ou até Original Animation Video em alguns lugares). Alguns eram histórias originais, outros adaptações especiais de obras de sucesso. Uma característica dos OVAs dessa época era a animação mais elaborada, temas mais adultos e duração maior que do anime para TV. Após um tempo, os OVAs foram sendo lançados também no formato Laserdisc e, posteriormente, se tornaram populares em DVD. Alguns OVAs dos anos 1990 foram lançados no Brasil direto nas locadoras e foram exibidos num programa chamado 'U.S. Mangá', do extinto canal Manchete. Outros foram parar na televisão mesmo: o clássico OVA 'Tenchi Muyo Ryo-Ohki' foi exibido pela Band como se fosse parte da série televisiva. Já os ONAs são animações produzidas para lançar via internet, ou seja, Original Net Animation. Nessa categoria entram animes como 'Sailor Moon Crystal', lançado direto para internet em 2014, e produções lançadas apenas em streaming, como 'Beastars' e os demais que chegam exclusivamente na Netflix e afins. Como muita coisa chega a nós somente por esses streamings, pode ser difícil para classificarmos, mas se tratam de animes sem exibição na televisão japonesa. Até a próxima semana, otakus!