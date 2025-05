Terça-feira, 13/05/2025 Cena do anime 'Apocalypse Hotel' Reprodução 'Apocalypse Hotel': ETs e robôs juntos no anime mais humano da temporada Fabio Garcia Todos os dias Yachiyo acorda e começa sua rotina como gerente do Gingarou Hotel. Troca roupa de cama, avalia o cardápio, confere se a limpeza foi bem feita e vai para o balcão de atendimento esperar o próximo hóspede. Só que um detalhe chama a atenção: a última vez que um cliente colocou os pés ali foi há décadas, quando ainda existiam humanos no planeta Terra. O anime 'Apocalypse Hotel' parte de uma premissa curiosa: o que aconteceria se um grupo de robôs cuidasse diariamente de um hotel esperando o retorno dos humanos —que fugiram do planeta durante uma pandemia. O mais interessante é que a falta de convivência com os seres humanos fez com que as máquinas por conta própria começassem a desenvolver vontades e anseios comuns à nossa espécie. No decorrer dos capítulos o hotel recebe a visita de algumas raças alienígenas, e isso deixa o anime ainda mais rico. As convivências conturbadas entre os funcionários robôs (rígidos e formulaicos) e outras espécies (de costumes inusitados) se tornam uma alegoria sobre como nós humanos lidamos com o diferente, com as relações interpessoais. É ótimo acompanhar uma adaptação de mangá bem feita, mas é mais fascinante ver um anime original, onde tudo é surpresa e não se sabe o que esperar. 'Apocalypse Hotel' tem sido minha diversão nas últimas semanas —seja com cenas engraçadas, seja com momentos emocionantes e reflexivos. Sigo ansioso para saber como essa história deve se desdobrar. 'Apocalypse Hotel'

Recomendações: Animes sem humanos Reprodução/Orange 'Beastars' Esqueça os seres humanos: aqui, quem protagoniza são animais antropomórficos que lidam com dilemas amorosos e crises de amadurecimento --tal qual nós humanos. 'Beastars' é uma obra fantástica sobre crescer e se entender no mundo, mesmo que você não seja um lobo cinza. O anime está disponível na Netflix.
Reprodução/David Production 'Cells At Work' Neste anime, o púbico é levado para dentro do corpo humano, onde as células --especialmente os glóbulos-- ganham forma humana e atuam como funcionários de uma grande organização. Apesar de não haver personagens humanos, todos eles vivem dentro de nós. O anime está disponível na Crunchyroll e na Netflix. Megan Tee Stallion e Pabllo Vittar com cosplay Montagem/Reprodução/Instagram Pabllo Vittar, Megan Thee Stallion e mais famosos que têm carteirinha otaku No próximo dia 25 de maio, os otakus vão madrugar para assistir ao Crunchyroll Anime Awards, o Oscar dos Animes, mais uma vez realizado no Japão. Nos últimos anos, virou tendência chamar celebridades para anunciar vencedores no palco —nomes como Megan Thee Stallion, o diretor Bong Joon-Ho e, agora, Pabllo Vittar representam essa nova leva. E o que esses artistas têm em comum? São otakus assumidos. Megan Thee Stallion, por exemplo, nunca escondeu que ama animes e, inclusive, surpreendeu o público na premiação do ano passado ao subir ao palco vestida como Bruno Bucciarati, de 'Jojo's Bizarre Adventure: Golden Wind'. Além disso, a rapper já fez ensaio com cosplay do Todoroki, de 'My Hero Academia', e já incluiu referências a 'Dragon Ball Z' em suas músicas. Já Bong Joon-Ho, diretor do filme 'Parasita', é tão fã de anime, que desenvolve uma animação no Japão. O destaque deste ano (para nós, claro) é a participação da nossa mãe Pabllo Vittar no palco do Crunchyroll Anime Awards. Uma das cantoras mais influentes da atualidade, com um hit atrás do outro, ela é uma otaku de carteirinha. Em seu bloco de Carnaval, Pabllo desfilou vestida de Jesse, de 'Pokémon', e Sakura, de 'Card Captor Sakura', além de já ter declarado ser fã de 'Hunter x Hunter'. Talvez esteja mais curioso para saber qual será a roupa de Pabllo no evento que descobrir se 'Dan Da Dan' ou 'Solo Leveling' vai levar o prêmio de anime do ano. E fica o aviso: teremos mais informações, em breve, aqui em Splash e na Newsletter Universo dos Animes. Notícias rapidinhas: Artistas japoneses vindo ao Brasil! Reprodução Já pode tirar CPF... Nagabe, autor do mangá 'A Menina do Outro Lado', será um dos convidados internacionais da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que acontece entre os dias 13 e 22 de junho. Publicado no Brasil pela editora Darkside, ele já esteve por aqui em 2024. Divulgação/Maru Division Festival otaku? Tô dentro! As redes sociais do Anime Friends têm revelado, aos poucos, os artistas que se apresentam na edição de 2025, prevista para o início de julho. Entre os nomes já confirmados estão Hiroshi Kitadani, Do As Infinity, Yumi Matsuzawa, Flow e o ator Tetsuo Kurata.
Momo e Okarun do anime 'Dan Da Dan' Reprodução/Science Saru 'Dan Da Dan' vs 'Solo Leveling', quem merece ganhar o Anime Awards? E por falar em Crunchyroll Anime Awards, já temos data marcada para a próxima live de animes em Splash. A live será realizada em 20/05, às 19h, e terá como tema a grande premiação otaku do ano. Vamos passar por todas as categorias do Anime Awards e debater quem realmente merece ganhar cada troféu. Vamos? Sim! Como sempre, temos a presença de convidados especiais e, desta vez, quem se junta a nós é Pedro Henrique Ribeiro, do Omelete. Clique no link abaixo para ativar o sininho e não perder nosso encontro.
Só em Splash UOL Fábio Rocha/Globo Quem mente, rouba! Animes são, basicamente, novelas em 2D --e foi esse espírito que publiquei uma lista de vilãs com um quê de Maria de Fátima, de 'Vale Tudo'. Tem personagem que odeia a própria mãe, amiga invejosa e muito mais. Clique em 'leia mais' e descubra quem são essas odiosas personagens.
Divulgação Ela ainda vai vir! A tão aguardada estreia do filme de Hatsune Miku estava marcada para a semana passada, mas a Cinecolor adiou o lançamento para o dia 29 de maio. De qualquer forma, já está no ar o nosso especial sobre a cantora holográfica que conquistou o Japão --e que já se apresentou no Brasil. Clique em 'leia mais' e confira! Autor Nagabe e sua obra 'A Menina do Outro Lado' Montagem: Reprodução/YouTube/Darkside Mestre da Semana: Nagabe, um mangaká silencioso Como Nagabe está prestes a voltar ao Brasil, é interessante dedicar um espaço a ele nesta seção sobre artistas do mundo otaku. Nascido em 1993, em Tóquio, ele é relativamente novo no cenário, mas já começou sua carreira de mangaká cedo, após se formar em Artes Visuais. Sua estreia como autor foi com o mangá 'Bucho wa Onee' (2013), publicado pela editora Akane Shinsha. Um detalhe curioso sobre sua biografia é o fato de Nagabe nunca ter colaborado com outros autores de mangá, preferindo trabalhar sozinho e em silêncio —algo que ele revelou em entrevista ao site Planete BD. No mesmo bate-papo, ele contou que, ao analisar seu primeiro mangá, percebeu algumas falhas e decidiu se aprimorar. Foi então que apareceu 'A Menina do Outro Lado' (2015), seu primeiro mangá serializado. A obra conquistou rapidamente o público ao redor do mundo, destacando-se pelo traço singular, fora do padrão dos quadrinhos japoneses. Em entrevista, Nagabe confessou que tinha um plano inicial para o fim da história, mas o sucesso inesperado o levou a expandir a trama e a criar entrechos. O mangá foi concluído somente em 2021, com 11 volumes no total. Desde então, o autor publicou algumas obras curtas, como os one-shots (volumes únicos) 'Eat' e 'Smell', ambos em 2022. Fica a dica para a editora Darkside trazer essas histórias para o Brasil, não é mesmo? Até a próxima semana, otakus!