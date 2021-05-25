Annie Hall, um dos melhores filmes do Woody Allen, começa com o cineasta contando uma piada diretamente para o público. "Duas senhoras idosas estão num hotel numa montanha, e uma delas diz: 'A comida desse lugar é horrorosa". E a outra responde: 'É verdade, e as porções são tão pequenas…' Isso é o que eu penso da vida - cheia de solidão, miséria, sofrimento, infelicidade… E termina depressa demais." Nós somos um pouco como essas senhoras idosas, só que assistindo ao remake de Vale Tudo. Uma das críticas mais recorrentes em relação à novela é a agilidade com que as tramas se desenvolvem para logo em seguida desaparecer no oblívio. Lembro da comoção em torno dos bebês reborn de César e Olavo. A turma dizia "caramba, isso foi tão ruim". E mesmo assim reclamamos que terminou rápido. Parece ser uma nova diretriz das novelas da Globo -senti esse ritmo frenético de novelinha do Kwai também em Mania de Você, com a diferença que em Vale Tudo pelo menos algumas tramas chegam a fazer sentido. E apesar do estranhamento inicial, sinto que agora me acostumei. É como sentir dor nas costas, a gente se acostuma após um tempo. É inegável que a novela tem seus problemas, mas o ritmo acelerado eu não acho que esteja entre os piores. Acho gostoso demais ter coisas novas acontecendo em todos os capítulos. Devo confessar que sou um ansioso paranoico. Tive meu cérebro derretido pela opção de ver vídeos com o dobro da velocidade no TikTok e no Instagram. Então acho importante que as coisas aconteçam o tempo todo, e de preferência com agilidade. Claro que algumas coisas poderiam ser construídas com um pouco mais de sutileza. Os sintomas da doença do Afonso acontecerem todos em um espaço de 2 blocos? A Solange ficar grávida e 5 horas depois já apresentar todos os indícios? Um pouco de parcimônia nunca faz mal. Veja só essa derrocada da Raquel, que voltou à miséria após se tornar uma empresária de sucesso. Retornou à praia para vender sanduíche na terça-feira e na quinta-feira já estava com um estabelecimento comercial plenamente constituído para chamar de seu. Alguma parte dessa história foi boa? Cruzes, longe disso. Mas pelo menos acabou rápido. Ainda assim, é possível observar que alguns núcleos demoram a sair do lugar. O romance da Aldeíde com André ou o Vasco sufocando a Lucimar para ganhar uma nova chance, por exemplo. Além, claro dos personagens que surgem e depois desaparecem sem maiores explicações, como a saudosa e libidinosa Dalva dos fios de ovos ou mesmo o Mário Sérgio, lembra dele? No final das contas, essa intensidade dos acontecimentos no remake de Vale Tudo é uma Lipo LAD na tradicional barriga das novelas. A trama até parece sequinha, mas de um jeito pouco natural. Voltamos a qualquer momento com novas informações.