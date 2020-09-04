Hoje finalmente vai acontecer a aguardada cena do assassinato de Odete Roitman em "Vale Tudo". Ao longo das últimas semanas, a vilã deu uma guinada impressionante rumo à loucura. Se antes ela era uma pessoa terrivelmente desagradável, agora se tornou um perigo para a ordem pública. A própria Globo assume que existem cinco suspeitos "oficiais": Heleninha, Marco Aurélio, Celina, Maria de Fátima e César. Mas me recuso a admitir que o verdadeiro assassino esteja entre esses personagens. Torço para que não passe de uma estratégia para despistar o verdadeiro autor do tiro. Listo abaixo algumas especulações bem mais interessantes. Bartolomeu O desagradável personagem faliu todas as empresas pelas quais já passou. Seria a TCA sua próxima vítima? Para vingar o filho e a nora, creio que é um bom suspeito para tiro fatal. Ivan O suposto mocinho da novela já deu vários indícios de que tem a moral dúbia, para não dizer completamente estragada. Seria interessante vê-lo apelando para o assassinato como forma de livrar a filha de sua amada do jugo opressor dos Roitman, além de se vingar após ser pego com a boca na botija enquanto pagava propina para um funcionário público a pedido de Odete. Vasco Não consegui pensar em nenhum bom motivo para ligar Vasco ao assassinato da Odete. Mas minha vontade de ver esse canalha preso até o fim da novela me fez pensar nele como um suspeito. Ele precisa pagar de alguma forma por todo o mal que faz para a Lucimar, sufocando a pobre coitada o tempo todo com suas vontades. Agora quer até transformá-la em sócia do Choppinhokê para não precisar arcar com direitos trabalhistas! Aldeide A dificuldade de Aldeide em expressar emoções ao longo da primeira fase da novela sempre me causou estranheza. Seria ela uma psicopata? O romance com André ajudou a amenizar esse lado, mas ainda vejo um potencial na carismática ex-secretária. Freitas Seria divertido ver o Freitas assassinando a Odete para dar uma validação ainda maior para o trabalho de Luís Lobianco. Sua performance como o assessor de Marco Aurélio foi um grande acerto do remake. A novela foi tão criticada, muitas vezes comparada ao Zorra Total, que seria uma adorável afronta aos detratores colocar a resolução do principal mistério da trama logo no núcleo de humor. Poliana Quem tem um amigo tem tudo! Poliana é um péssimo amigo para a Raquel, o cara só atrapalha e parece se deliciar com cada problema que ela precisa enfrentar. Mas acredito que ele assassinaria a Odete como demonstração de lealdade à sua sócia na Paladar. E daria um sentido ao personagem nessa reta final. A própria Odete A Odete Roitman ficou tão burra nessa reta final que a solução mais condizente com a realidade seria ela escorregar numa casca de banana e atirar em si mesma sem querer, sendo assim a responsável pelo próprio assassinato. É só o que falta. Quem você acha que tem mais razões e emoções para realizar o tão aguardado crime da teledramaturgia? Voltamos a qualquer momento com novas informações.