Quis o destino que duas Odetes tivessem em suas mãos o destino da TV brasileira. Curiosamente, ambas em remakes de duas emissoras diferentes. Na Globo, finalmente pudemos ter mais do que um mero lampejo a respeito da Odete Roitman de Débora Bloch. As primeiras cenas completas da nobre vilã foram ao ar na terça-feira e deram uma nova energia à versão 2025 de "Vale Tudo". A emissora aposta bastante na entrada da personagem na trama. Tanto que investiu em posts patrocinados, inclusive no perfil do Twiter deste colunista, diga-se de passagem. Ainda é cedo para concluir algo, mas gostei do que vi até aqui —e dessa vez não é porque me pagaram para divulgar. Uma coisa que me divertiu foi a Odete terminando algumas frases no tom mais grave, que a Fernanda Montenegro usa nos comerciais do Itaú. E tirando todos os trechos preconceituosos, até que a matriarca dos Roitman falou umas verdades para aqueles parentes encostados absolutamente imprestáveis. Vamos ver o que vem por aí. Enquanto isso, na Record, ontem finalmente estreou a nova temporada do Power Couple! Foram 2 anos sem o reality de casais e ele fez falta, até por conta das atrações que substituíram o programa durante esse intervalo. Cruzes! Até dói lembrar. Além da ótima apresentação de Rafa Brites e Felipe Andreoli, casados na vida real, o principal destaque desse começo é o retorno triunfal de outra Odete —mais especificamente, Maria Odete Brito de Miranda Sousa, a popular Gretchen. Ela já havia participado do formato em sua primeira temporada, na época casada com outro cidadão. Agora, ela tenta novamente o prêmio ao lado do marido atual, o Esdras, que faz barulho na internet tocando saxofone em vídeos virais da diva dos memes. Estou animado! Depois de um ano difícil com a dobradinha indigesta de "Mania de Você" e BBB 25, parece que o horário nobre pode finalmente entrar nos eixos. A festança dos 60 anos da Globo nos fez lembrar que uma TV aberta mais feliz é possível. Caberá às Odetes mostrar que podemos ter esperança. Voltamos a qualquer momento com novas informações.