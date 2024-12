É uma tragédia sem precedentes a decisão da Globo de retirar o famigerado pay-per-view do BBB 25 da TV a cabo. Para forçar a assinatura do Globoplay, todas as câmeras 24h serão exclusivas do streaming pela primeira vez. A informação é do Gabriel Vaquer na Folha de São Paulo. Nem mesmo a notícia de que Beatriz do Brás seria a nova repórter de rua do programa teve um efeito tão devastador quanto essa. São diversos problemas novos para os fãs do reality show. O primeiro deles é a quantidade de cliques para chegar até onde deseja. O assinante da TV a cabo precisava exercitar seu dedão em apenas três míseros botões para chegar onde desejava. Agora com o Globoplay a média de cliques no controle remoto deve quadruplicar. Fora isso, existem os desafios inerentes ao formato de distribuição: a internet no Brasil é mais instável que o sinal a cabo. E o aplicativo do Globoplay não chega a ser uma manteiga -é lento, costuma travar e podemos chegar atrasados em brigas, barracos e desinteligências importantes. É justo e absolutamente normal que a Globo tenha vontade de valorizar cada vez mais sua plataforma digital de conteúdo. Mas o pay-per-view na TV a cabo era um elemento quase tão tradicional quanto os vídeos do Boninho na sacada de casa -e muito mais útil. Se alguém me perguntar, vou responder que a sociedade civil precisa se organizar e pressionar para que tal decisão seja repensada. Estou indo para a frente do Projac. Voltamos a qualquer momento com novas informações.