Sou um fanático entusiasta e defensor do BBB, meu programa favorito neste mundo. Mas também sou um cidadão com o senso crítico apurado, pelo menos com os outros. Desta feita, preciso listar aqui os grandes erros que a Globo cometeu até aqui no BBB 25. A produção está sendo louvada pela insistência com que tenta salvar a temporada. Mas não podemos fechar os olhos para o que aconteceu de errado. Erro número 1

Aline Nas primeiras intervenções, parecia ter uma personalidade forte e exuberante. Logo deixou à mostra sua verdadeira face: uma pessoa simpática e conciliadora, que prefere a paz do que a guerra. Foi fazer o que no BBB? Erro número 2

Vinicius Parece sensato e muito ciente do que está acontecendo no jogo. Mas não faz absolutamente nada a respeito disso. Seu grande momento até agora foi chorar na piscina. Erro número 3

Camila Conspira e é falsa com Vitória, duas ótimas qualidades. Mas infelizmente atravanca o bom andamento do jogo com suas sugestões. Além disso, mesmo com as dicas do Tadeu, garante que não precisa se indispor com ninguém, pois já fala tudo o que pensa para seus aliados no quarto. Erro número 4

Thamires Assim como a irmã, possui uma grande influência dentro da casa e é diretamente responsável pelo marasmo da temporada. Erro número 5

Dani Hypolito Imagine só escalar para o BBB uma pessoa que já não tinha brilhado no Power Couple. Quieta, sorumbática e sem muita expressão, não consegue render nenhum assunto aqui fora. Erro número 6

Diego Hypolito Foi para o BBB no intuito de fazer amigos. Não quer o prêmio, não quer conflito, quer provar para todos que é um cara legal. No meio de tanta gente apagada, conseguiu se destacar oferecendo muito pouco. Erro número 7

Diogo Não tem medo do conflito, mas joga lento, joga devagar. E é muito ensaiado, sem conseguir passar qualquer verdade. Ainda assim, conquista grande torcida pela terrível burrice e insistência dos seus adversários. Erro número 8

Vilma Até que diverte a audiência quando se manifesta, mas se manifesta muito pouco. Dizia que seu grande sonho era participar do BBB, mas parece arrependida. Agora que está lá, parece que o grande sonho mesmo era assistir ao BBB. Erro número 9

Eva Gosto do jeito como ela pensa! É vingativa e rancorosa na medida certa. Mas muito low profile. Não basta pensar no BBB, precisa agir. Erro número 10

Renata Possui uma personalidade forte e também opiniões contundentes sobre seus adversários. Mas é discreta, guarda tudo para Eva ou para sua própria consciência. Depois de um mês de programa, ainda é uma mola encolhida. Erro número 11

Maike Mais liso que a minha eloquente careca, esse rapaz só fala quando os outros têm certeza e procura sempre agradar o interlocutor. Até começou a circular melhor depois da saída do Gabriel, mas ainda está longe de ser interessante. Erro número 12

Gracyanne Gosto da falsidade e do veneno dela! Mas está sendo beneficiada com tanto ovo e frango, além da academia aberta 24h por dia. Precisa passar por mais perrengue. E pensa que está jogando o BBB 20, sempre muito zelosa a respeito do que estão pensando dela aqui fora. Não se entregou. Erro número 13

Guilherme Faz um jogo completamente escorado no que imagina ser o favorito da edição, Diego Hypolito. Age de maneira segura e sem imaginação. Um porre. Erro número 14

Delma Inexplicável sua presença no programa. Não está disposta a participar das dinâmicas, se compromete muito pouco e ainda fica de brincadeirinhas que ajudam a manter esse clima ameno. Erro número 15

João Gabriel Sua truculência e intempestividade não costumam render momentos divertidos ou conflitos interessantes. Pelo menos ele e o irmão fazem umas besteiras, como desrespeitar o freeze e xixi na hora errada. Mas ainda é muito pouco. Para piorar, são tidos como favoritos lá dentro e ninguém tem coragem de votar neles. Loucura. Erro número 16

João Pedro Lembro quando o Vavá do Karametade fez uma dupla com seu irmão gêmeo, o Márcio. Eu adorava, mas até hoje não entendo a lógica de colocar dois caras com a mesma voz para cantar juntos. O mesmo serve para os Joões do BBB 25: qual o sentido de escalar duas pessoas com a mesma personalidade e que fazem tudo igual? Erro número 17

Vitória Strada Poderia ter abraçado as melhores narrativas da temporada, mas deixou passar todas. Insegura e mandona, não consegue criar uma boa história para si mesma. Erro número 18

Mateus Também não consegue sustentar nenhum fiapo narrativo para si mesmo, nem mesmo o climão com sua ex-dupla. E ainda ficou envergonhado de cantar lá dentro por conta dos feedbacks que viu do público antes do confinamento. Esses foram os 18 principais erros da Globo no primeiro mês do BBB 25. Não vou nem entrar no mérito dos 6 coitados que foram eliminados nos quatro paredões iniciais, tampouco vou entrar numas a respeito da catastrófica dinâmica de duplas (Ricky Hiraoka escreveu sobre isso hoje, recomendo a leitura). Haverá tempo para consertar tantos erros? A decisão do público é fácil, basta eliminar qualquer um. Mas a produção precisa continuar tentando desarmar essa bomba de dentro pra fora. Voltamos a qualquer momento com novas informações.