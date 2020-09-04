Tati Machado e Gil do Vigor foram muito bem na estreia do comando do Mais Você. A dupla vai comandar o matutino durante as férias da titular, a apresentadora Ana Maria Braga.

Ambos mostraram que estão prontos para voos maiores na emissora. Normalmente escalados como comentaristas e participantes dos programas dos outros, talvez esteja na hora de pensar em atrações específicas para eles.

A Globo tem historicamente uma dificuldade para "subir" pratas da casa do entretenimento. A emissora costuma buscar talentos na concorrência ou importar de outros departamentos, como teledramaturgia (vide a longa lista de atores no Video Show, por exemplo) ou jornalismo (como os comandantes do BBB até aqui).

Elogiada por anos graças às suas contribuições em companion shows do BBB, onde ela foi revelada, Ana Clara se deu muito bem na condução do Estrela da Casa. Mas ainda é pouco aproveitada na TV aberta durante os outros 325 dias do ano.

O mesmo dá para dizer de Tati e Gil. Há tempos que ambos brilham bastante nas manhãs da Globo, são elogiados com veemência nas redes sociais e também agradam o mercado publicitário. A boa experiência no comando do Mais Você é uma oportunidade importante.

Além de aproveitá-los como peças do seu elenco de apoio, torço para que a Globo consiga encaixar seus talentos também na linha de frente em um futuro próximo.

