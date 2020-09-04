Uma edição all-star do BBB com figuras que brilharam em temporadas anteriores sempre foi um sonho de boa parte dos fãs de reality. Promover o encontro de ex-participantes em um contexto totalmente inédito pode parecer uma ótima ideia, mas tenho cá minhas dúvidas. Desde que o mercado de realities explodiu no Brasil, a participação de ex-BBBs em vários formatos se tornou algo um tanto comum. A Fazenda quase todo ano tem algum egresso dos estúdios de Curicica. Hoje é plenamente possível viver um tempo fazendo carreira em realities das mais diferentes plataformas. Não faz muito tempo que o Arcrebiano passou um ano inteiro praticamente vivendo em emissoras de TV: emendou o BBB com A Fazenda e o No Limite. Considero uma boa jogada de marketing da Globo trazer para a próxima temporada os tais veteranos para interagir com novos integrantes dos grupos pipoca e camarote. Mas espero que sejam pouquíssimas vagas. O mínimo possível, só para causar barulho nesses meses que antecedem a estreia. A verdade é que nenhum ex-participante merece outra chance no programa. O que passou, passou. É importante dar espaço para histórias novas, sem requentar fandoms ou intrigas. E deixar que outros formatos aproveitem as supostas oportunidades. Acredito que os "cancelados" tentarão a todo custo reverter alguma má impressão que tenham causado anteriormente. E os plantas vão agir com desespero, fazendo o possível para provar que são merecedores de uma nova oportunidade. Lembro quando a Globo anunciou que faria um remake de Pantanal. Nas semanas seguintes, boa parte do seu elenco publicou imagens na mata para mostrar que tinham tudo a ver com a novela. Daqui até janeiro vamos ter que aguentar dezenas de ex-BBBs "fazendo a Juma". Voltamos a qualquer momento com novas informações.