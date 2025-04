A sigla W.O. significa 'without oponnent' -em tradução livre, algo como sem concorrente. É usada quando algum atleta ou time vence uma competição pela ausência do adversário. A única medalha que ganhei na gincana do colégio foi por causa disso. Mas tergiverso. O BBB 25 deve ser resolvido quase que nos mesmos termos. Tadeu tem se gabado que esse é o BBB mais imprevisível dos últimos tempos! Ele não está mentindo. Mas a motivação dessa imprevisibilidade é que não chega a ser muito alvissareira. A falta de obviedade não é pelo excesso de postulantes ao prêmio, mas pelo extremo oposto! A deprimente falta de alguém para gostar, alguém para torcer. Uma história que faça sentido, que tenha sido bancada durante a temporada. Um campeão. Por mais que as corajosas e imaginativas torcidas tentam provar o contrário, é impossível se empolgar com alguma trajetória nesse BBB que já é de tão triste memória. Estamos desolados, esperando o fim chegar. E pelo menos agora ele está próximo. Cheguei a rascunhar aqui que o paredão atual, entre Diego, Renata e Vitória, seria uma final antecipada. Deletei tudo, pois não sei se é verdade. Existe uma boa vontade natural com esses três personagens, mas chamá-los de protagonistas? Tenho minhas dúvidas. Quem vencer terá que conviver com o fato de que foi por falta de opção. Acontece. Voltamos a qualquer momento com novas informações.