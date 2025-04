O BBB é um jogo de comprometimento! Quantas vezes ouvimos Tadeu Schmidt e seus predecessores bradando esse chavão para tentar dar algum ânimo aos elencos mais modorrentos de suas passagens pelo reality? Mas a Globo precisa dar o exemplo. A mesma coragem que ela pede aos seus funcionários temporários naquele estúdio frio em Curicica fica faltando à emissora. Basta ver a quantidade de possibilidades desperdiçadas neste ano. O ponto central da discussão após a vitória da Renata em uma temporada morna e sem graça será o sistema de votação. A Globo viu que tinha um problema ao deixar que as pessoas votassem quantas vezes quisessem. A dinâmica criou campeões impopulares, que ajudavam na alta crescente do programa. O que a emissora fez? Manteve esse tipo de participação, mas criou outro, o voto único, para tentar equilibrar as coisas. Mas quem se emociona com uma decisão trazida por intermédio de uma média ponderada? É o anticlímax do VAR no reality show. Muito sem graça. A emissora precisa tomar uma decisão, até para não acontecer o que houve neste ano. Renata venceu por merecimento, dentro das regras do jogo. Mas será para sempre discutida, como o Campeonato Brasileiro de 1987: Guilherme, o campeão do povo graças ao voto por CPF, e Renata, a campeã dos núcleos radicais mais apaixonados, podem repetir a polêmica entre Flamengo e Sport que se arrastou por décadas. Acredito que focar apenas no voto por CPF deixaria o público mais envolvido de fato na dinâmica do programa e serviria para deixar cada decisão mais emocionante. Todos os votos contam! Mas é claro que nada disso adianta se não houver uma escolha de elenco mais poderosa. Desde o BBB 22 que a emissora também tem falhado nessa missão. Com 3 semanas de programa naufragando, deviam ter trocado o casting inteirinho e recomeçado do zero. Além disso, entendo que a Globo tenha muito cuidado ao tratar de assuntos polêmicos no programa. Só que fugir deles como está fugindo nas edições da TV aberta é um tiro no pé de um formato que precisa desse tipo de calor para se manter relevante. O excesso de zelo para se tornar um marketplace inofensivo às marcas não é viável no longo prazo. Ontem foi comovente ver o VT homenageando as 25 edições do BBB. Deixou ainda mais claro o tanto que essa temporada foi ruim, mas fez com que eu me lembrasse, com os olhos rasos d`água, por quais razões amamos tanto esse programa. Que 2026 traga essa energia, que nada tem a ver com Vilmoca, de volta. Voltamos a qualquer momento com novas informações.