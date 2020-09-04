Nos últimos dias, Vale Tudo começou a construir com mais afinco a trama a respeito da identidade do futuro assassino de Odete Roitman. O crime na trama original foi obra do acaso, mas dessa vez parece que teremos uma experiência mais Agatha Christie. Apesar de cretina, a Odete de 2025 não chegou a dar tantos motivos para uma vingança que culminasse em um rompante assassino. Agora está subindo o tom! Tentou eliminar Marco Aurélio por conta de subtrações de ordem financeira na TCA, o que fez com que o calhorda viesse a jurar vingança. E casou com César, que ontem ficou sabendo que pode herdar a empresa caso a bilionária venha a óbito. Com isso, já temos dois suspeitos oficiais. Outros devem vir nos próximos dias. Estou feliz com a possibilidade que surgiu dia desses na coluna da Carla Bitencourt (Portal Leo Dias) que talvez a Odete apenas finja sua própria morte para depois fazer um retorno triunfal e inesperado no capítulo final. Não seria a primeira e nem a última vez que usariam um subterfúgio desses na dramaturgia. Mas gosto muito desse caminho para lá de criativo pela disrupção com a novela original. Serei sempre a favor de desrespeitar o cânone. E é um jeito divertido, no mesmo tom rocambolesco desse remake, de falar sobre impunidade no século 21. No final das contas, Odete Roitman não precisa morrer para que exista uma forte comoção a respeito do seu assassinato. Seria uma metáfora bonita a respeito das próprias expectativas e frustrações em torno do remake de Vale Tudo -que, apesar de tantas críticas, é mais aprovada do que reprovada pelo público, segundo pesquisa do Datafolha. Pois que a Odete Roitman rediviva em 2025 possa respirar aliviada. Voltamos a qualquer momento com novas informações.