Aldeíde (Karine Teles) e bebê reborn na novela 'Vale Tudo' Reprodução/TV Globo O verdadeiro problema dos bebês reborn em 'Vale Tudo' Chico Barney Prometo que é a última vez que escrevo sobre bebês reborn, a menos que tenha alguma mamãe reborn em A Fazenda (Record) ou BBB (TV Globo). Mas precisamos conversar sobre a maneira que 'Vale Tudo' abordou o assunto nas últimas semanas. Há 12 dias, logo que a pauta entrou na órbita do remake, refleti aqui nesse espaço a respeito da responsabilidade dos autores: seria uma oportunidade gloriosa para diminuir a agressividade e o preconceito contra as usuárias de bonecas. Apesar de tantas fake news e interpretações diagonais da realidade, é importante frisar aqui que bebê reborn nunca foi um problema social. Vídeos de roleplay, onde influenciadoras interpretavam a rotina dos bebês de mentira como se fossem reais, deram origem a uma miríade de confusões e muito ódio por parte dos internautas. Ora, chegou-se ao absurdo de um cidadão ser preso por ter dado um tabefe numa criança de verdade achando que era um reborn. O sujeito achou que a mãe estava usando um boneco para usufruir da fila preferencial. Seria uma atitude razoável, mesmo que fosse um bebê reborn? Não respondam. Pois a novela tentou surfar na "febre" das redes sociais e encaixá-la às pressas, sem muita responsabilidade. Inclusive do ponto de vista dramatúrgico: a trama consistia em César e Olavo se tornando traficantes de bebês falsificados e a Aldeíde comprando um exemplar. Nesse meio tempo, esqueceram que o César tinha acabado de ser contratado para um ótimo cargo na TCA e desvirtuaram completamente a personalidade da Aldeíde. Em vez de combater as fake news e os preconceitos, reforçaram todos os estereótipos antes de descartar o assunto em poucos capítulos. César usou o boneco para furar a fila, Aldeíde tratou o bebê como se fosse real… Para piorar, ainda deram o pior encerramento possível: ela desistiu de ser mamãe reborn quando arranjou um namorado, como se o hobby fosse um problema de carência emocional ou coisa que o valha. Eu até poderia reclamar da maneira abrupta como colocaram um ponto final nessa trama, mas acho que foi um favor que fizeram à sociedade. Quanto mais cedo deixarmos para trás a maneira catastrófica como o assunto foi tratado em 'Vale Tudo', melhor para todo mundo. Para a pobre Amélie, a boneca que foi tão rapidamente abandonada por Aldeíde, o melhor legado será o esquecimento. Até nunca mais, guerreira!