Diego Hypólito topou ser confinado no BBB 25 por uma missão muito nobre: ele quer provar que é digno da admiração das pessoas para além das suas importantes contribuições ao esporte olímpico. O atleta pretende ser amado por quem ele é. A disposição para fazer amizades esbarrou na falta de empenho por parte dos outros participantes, que não simpatizaram imediatamente com ele. Mas Diego é obstinado. Quer garantir que qualquer primeira impressão seja apagada e ressignificada. Legal pra ele! Gracyanne já conhecia os irmãos Hypólito aqui de fora. Apesar de tratá-los bem, já fez alguns comentários pouco alvissareiros sobre eles pelas costas. Nada demais, mas os fãs da dupla consideram que ela foi um pouco falsa. Acontece. A grande trama da musa fitness atualmente é a defesa de Aline contra Diogo por conta do contragolpe em consenso que ocorreu na já distante formação de paredão do último domingo. Aline não está mais tão preocupada assim, mas Gracyanne continua usando essa plataforma de conteúdo no intuito de obter ganhos com o público. Preocupado com quem acredita ser sua amiga, Diego deu uma dica valiosa nessa sexta-feira. Falou que é uma roubada comprar a briga dos outros no BBB, e que seria mais proveitoso usar essa energia para criar seus próprios conflitos -desta maneira, teria menos espaço para imprevistos. É um conselho maravilhoso, e faz todo o sentido do mundo. Quem dera eu tivesse um amigo como Diego Hypólito, teria poupado muitos problemas ao longo dessa árdua trajetória. Mas isso não me impede de ficar preocupado: a súbita sensatez do medalhista olímpico pode trazer de volta o BBB 25 para o marasmo! O único fiapo de desinteligência que está comovendo o país vai chegar ao fim por conta disso? Seria a destruição da TV brasileira como conhecemos até aqui. Que a Gracyanne não escute Diego! E que surjam outras brigas pra ela comprar de maneira eventualmente equivocada. Eu quero é assunto pra escrever essa coluna, o resto eles resolvem depois. Voltamos a qualquer momento com novas informações.