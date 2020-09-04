A Globo anunciou que William Bonner vai se despedir do Jornal Nacional em novembro. Vai ser substituído pelo César Tralli. Nesse período, os católicos tiveram 4 papas diferentes. A cadeira do Cid Moreira é substancialmente mais estável que a Santa Igreja. Mas tergiverso. Bonner já falou algumas vezes que os tempos radicais em que vivemos não lhe deram moleza na vida pessoal. Também deixou claro que pretende ter mais tempo para a família. Quem pode julgá-lo? Tenho vontade de fazer o mesmo e fugir do noticiário diário em 2026. Enquanto o pau come nas eleições, Bonner estará às voltas com cidades pitorescas da Europa e a vida de animais silvestres no Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg. Uma vida melhor é possível. Mas o que me incomodou foi a falta de disponibilidade do apresentador para fechar 30 anos certinho. Causa um enorme desconforto esse número quebrado, 29 anos à frente do Jornal Nacional. O que custava uns meses a mais? Bom, ele até explicou o que custava. Mas eu ainda acho que os números redondos precisam ser mais respeitados na TV brasileira. Se despedir depois de 10, 20 ou 30 anos é muito mais chique. E teria passado melhor essa impressão de planejamento de longo prazo que realmente ocorreu, uma vez que as tratativas para essa mudança existem desde 2020. * No frigir dos ovos, a Globo muda o comando do Jornal Nacional para mantê-lo igual. Tralli já havia se tornado o substituto mais recorrente de Bonner - além da presença no Jornal Hoje e na GloboNews. Não deve haver qualquer ruptura de linguagem, formato ou editorial. Nada como um "boa noite" depois do outro. Voltamos a qualquer momento com novas informações.