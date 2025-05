Quarta-feira, 21/05/2025 Maria de Fátima (Bella Campos) e Odete Roitman (Débora Bloch) em 'Vale Tudo' Angélica Goudinho/Globo O público não está sendo justo com Vale Tudo Chico Barney Tenho visto recorrentemente notícias a respeito dos problemas de audiência que Vale Tudo está enfrentando desde a estreia -um processo que se intensificou ao longo das últimas semanas. Não raro, a novela é menos assistida que os outros folhetins inéditos da Globo, podendo até ficar perigosamente próxima das reprises do fim de tarde. Uma inversão do que sempre aconteceu, já que o horário das 21h costuma ser o mais prestigioso. Mas acho que isso tudo é um pouco injusto com a novela. É claro que ela tem seus problemas, ora, o que é que não tem problema hoje em dia. Podemos discutir a abordagem de alguns assuntos, a falta de emoção de determinadas tramas, o roteiro, a direção e até algumas atuações. Ainda assim, é um produto que merecia ser muito mais visto -e discutido. Porque novela é gostoso, nem que seja para falar mal! O que me incomoda nessa audiência de Vale Tudo é que a repercussão acaba sendo também impactada. É parte de um problema maior, acredito: uma crise que a TV aberta está passando como um todo, e ainda precisa entender quais estratégias vai adotar para superar. As constantes comparações com a novela original podem ter atrapalhado a largada. Não passou de ruído: acho um absurdo usar o texto ou o elenco original como parâmetro para avaliar qualquer remake. Sempre serei contra o cânone! Vale Tudo de 2025 merece ser celebrada ou criticada pelos seus próprios méritos. Aquilo que foi realizado em 1988 está feito e jamais será mudado. Quem tiver saudades, é só acessar o Globoplay. Agora é importante deixar o verbo delirar. De qualquer forma, perdeu-se muito tempo debatendo os méritos das mudanças em relação à versão de Gilberto Braga e também as dificuldades de audiência. Prefiro mil vezes falar das tramas, sejam elas instigantes ou estapafúrdias. E é o que farei corajosamente neste espaço nas próximas oportunidades. Bom, a menos que falar de audiência dê mais audiência que falar da história. Também preciso caprichar no meu horário nobre. Voltamos a qualquer momento com novas informações. Publicidade