Novelas do catálogo Globoplay Fábio Rocha e Estevam Avellar/Divulgação/Globo O grande acerto da Globo ao assassinar o Viva Chico Barney Adorei a notícia de que a Globo vai colocar um ponto final na longa e vitoriosa vida do canal Viva. Apesar das críticas que tive a oportunidade de ler na internet, acredito que foi um acerto muito grande. Vai virar Globoplay Novelas. Com tanto conteúdo velho e encardido disponível em todas as plataformas de streaming, qual o valor de mercado de um canal especializado apenas em reprises? Por melhores e mais vibrantes que elas sejam. Apesar da boa audiência, tudo depende da maneira como você empacota o produto. Transformar um canal de velharias num canal especializado no gênero da teledramaturgia mais popular do Brasil, e ainda por cima ajudando a divulgar sua própria plataforma de streaming, lamento, mas é um golaço. Além de trazer tramas inéditas da Turquia e do México, o canal ainda vai exibir uma novela inédita da própria Globo, a amplamente adiada Guerreiros do Sol. Toda essa movimentação busca dar um frescor novo a um canal que até então tinha poucas possibilidades. E dá mais visibilidade para ofertas que nem sempre o público sabe que a empresa tem. A expectativa agora é para saber o que vão fazer com os outros canais da saudosa Globosat. Será que vem aí o Globoplay Notícias (GloboNews), o Globoplay Esportes (sportv), o Globoplay Culinária (GNT) e o Globoplay Gritaria (Multishow)? É aguardar para ver. Voltamos a qualquer momento com novas informações.