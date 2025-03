Camilla sempre achava tudo tão óbvio, eis que ontem deu o óbvio que ela não antecipava: foi eliminada com uma rejeição eloquente, a quinta maior da história do BBB. Merecia tudo isso? Acho que não. Mas em uma temporada terrivelmente morna, o público parece sedento por sentir algum tipo de emoção. No bate-papo com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, ela deu de ombros quando viu os 94,67% na tela. "Acho isso ótimo", exclamou, feliz por não ter passado incólume aos humores da audiência. Mas não conseguiu segurar a mesma postura quando viu o número de seguidores no Instagram. Desde a temporada 20, quando os influenciadores digitais passaram a fazer parte do elenco, o sucesso na internet passou a contar tanto quanto o prêmio. Se em priscas eras o termo "ex-BBB" era praticamente uma triste sentença, algo muito pouco chique e descolado, nesta década figuras como Juliette, Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Thelma Assis ajudaram a dar um verniz sofisticado à classe. Camilla mal conseguiu disfarçar o susto quando viu que tinha apenas pouco mais de 90 mil seguidores. Era um número impensável, mesmo para os participantes mais flopados, até o ano passado. Há algumas semanas, Gabriel saiu com 60 mil. É o novo normal. Alguns fatores explicam essa situação e vão muito além do magnetismo pessoal desse ou daquele participante. Existe uma crise de conjuntura sem precedentes para quem achava que ganharia notoriedade fácil na internet simplesmente participando do reality. O mercado enfrenta uma disputa cada vez mais acirrada por atenção: são milhões de pessoas para seguir nas redes sociais, e o público está cada vez mais seletivo. Só algo muito relevante ou então de muito impacto para fazer coçar o dedo do like —como o caso da moça da janela do avião, por exemplo. Essa mesma disputa por atenção faz do BBB 25 pouco memorável enquanto plataforma de lançamento. O que aconteceu de relevante? Quais foram os acontecimentos impactantes? Pois é, 50 dias se passaram e nada foi capaz de furar a bolha. A fadiga dos influenciadores digitais faz com que o número de seguidores flutue para baixo. Tem muita gente falando muita coisa o tempo todo, não basta aparecer na Globo para fazer sucesso. Precisa construir um contexto muito favorável, e o elenco deste ano não conseguiu ainda. A turma de 2024 já havia reclamado das poucas oportunidades. Apenas Beatriz, Fernanda, Pitel e Alane conseguiram algum destaque do ponto de vista mercadológico mais próximo ao mainstream. É um percentual baixo, parecida com a média de candidatos por vaga em algum curso bom de medicina. E deveria ter acendido o alerta para que os concorrentes do Vestibular da Fama deste ano tentassem brigar com mais afinco pela admissão. Infelizmente a maioria segue em Curicica na expectativa por pulseirinhas VIP que jamais vão chegar. Por mim, tudo bem. Que no ano que vem os futuros confinados compreendam esse cenário e trabalhem melhor. Voltamos a qualquer momento com novas informações.