Foi bastante controversa a reação de parte da sociedade civil e também da mídia em relação aos primeiros episódios do Aberto ao Público. O humorístico da Globo se segurou bem no Ibope, mas dividiu opiniões na internet. Humor é assim mesmo. Não é por acaso que a TV aberta tem evitado investir nesse tipo de atração. As emissoras buscam atrair a maior diversidade possível para a audiência de seus programas. A comédia dificilmente chega a um consenso, ainda mais nos tempos atuais. Mas Aberto ao Público é surpreendentemente engraçado. Eu achei, pelo menos. Não durante o programa inteiro, claro. "Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro" cantava Wander Wildner, embora os humoristas no palco até se esforcem exibindo seus dentes durante um longo período dentro da exibição. Acho que o principal erro do programa foi de marketing. O simples termo "programa de humor" já é algo deveras divisivo nesses dias. A galera já chega com o pé atrás. "Se és tão programa de humor, faz-me rir!" Em vez de boa vontade, muitas vezes esse tipo de atração encara o ceticismo. Só que o humor nunca sumiu de verdade da TV aberta. Hoje ele se disfarça de outros formatos para surpreender e fascinar uma audiência mais desarmada. O Porchat faz comédia fantasiada de talk show, com roteiro, punchline e tudo mais. Paulo Vieira faz graça com ternura e curiosidade no Avisa Lá Que Eu Vou. Cariúcha e Leo Dias formam a dupla mais engraçada da TV desde o Professor Raimundo com o Ademar Vigário. O humor televisivo contemporâneo é mais um filtro do que um gênero necessariamente. E o Aberto ao Público traz esse olhar para um formato que, na verdade, é um programa de auditório. Uma versão transtornada e divertidíssima do Silvio Santos e quetais. Interação com a plateia e pegadinhas combinadas no melhor estilo Topa Tudo Por Dinheiro. São décadas de comprovação que isso é uma ótima pedida para o fim de noite no domingo. E a Globo acertou em cheio. Todos os humoristas estão ótimos, apesar de nem todos os formatos funcionarem bem. E também acho um erro o convidado fazer as vezes de apresentador. Faz falta um fio condutor melhor definido, e acho que Mauricio Meirelles faria isso muito bem. O programa cresce muito quando ele ocupa essa função. Voltamos a qualquer momento com novas informações.