Se o público sequer embarcou na atual temporada do "BBB 25", houve uma pessoa que se esforçou ao máximo para extrair tudo que os participantes não estavam dispostos a dar: o apresentador Tadeu Schmidt. No comando do programa pelo quarto ano seguido, o jornalista tentou de tudo para que os confinados se comprometessem e entrassem em conflito. Não foram poucas as vezes que ele deu branco nos concorrentes que "sabonetaram" nas dinâmicas e nas justificativas de voto. Ontem, porém, ficou claro que até Tadeu Schmidt não aguenta mais a falta de disposição dos participantes do "BBB 25". Diante da resposta evasiva de Delma sobre o lado negativo de Guilherme, Tadeu jogou a toalha e deixou que a baiana terminasse o "Sincerão" sem apontar um defeito do genro. Claramente o apresentador já desistiu desse elenco desinteressado e desinteressante, que foi responsável pelo pior "BBB" desde 2019. Programado para ser o maior "BBB" da história e ser parte das comemorações dos 60 anos da Globo, o "BBB 25" transformou essa festa num enterro.