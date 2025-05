Nos últimos dias, durante suas passagens pelo Rancho do Carlinhos Maia, tanto a MC Mirella quanto o Rico Melquíades, recém-egresso da CPI das bets, avisaram que adorariam participar de uma edição com estrelas que bombaram em A Fazenda. Não acho uma boa ideia. "De vez em quando é bom falar dos fracassados". Minha música favorita do mundo livre s/a, Saldo do Aratu, começa assim. E acho que é uma boa síntese do que existe de melhor em A Fazenda: elencos que reúnem figuras excêntricas, nem sempre devidamente valorizadas pela mídia. Eu sou fã do casting da Record. Reunir justamente a galera que deu certo após a participação do reality rural é desprezar aquilo que existe de mais pitoresco, e justamente por isso mais interessante, nas seleções monumentais formadas por Carelli e sua equipe. Imaginar essas excelsas figuras de volta ao confinamento é uma temeridade. Poderíamos correr o risco de viver algo semelhante ao que muitos famosos fazem quando vão para o BBB. Muita parcimônia, cuidados com a imagem e tentativas de reinvenção dogmática. Se quiserem fazer uma edição reunindo novamente ex-participantes de A Fazenda, que façam com os desprezados! Uma temporada "zero stars", só com aqueles que partiram rumo ao oblívio midiático após a experiência. A gente gosta é da bagunça. Menos estrela, mais eclipse. Voltamos a qualquer momento com novas informações.