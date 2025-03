Na falta de grandes reviravoltas, o Dummy gigante roubou a cena por alguns minutos no episódio de ontem do BBB 25, decretando o fim do Quarto Fantástico.

O suspense se transformou em satisfação para o público ao ver Dona Delma tomar a decisão certeira: garantir R$ 90 mil para os estudos dos netos e, de quebra, colocar a casa inteira no Tá com Nada — com exceção do genro Guilherme e do bonitão Vinicius. O brasileiro, que batalha diariamente para dar oportunidades aos filhos e netos, certamente se identificou com a sogra do bem.

No Bombástico, Ademir e Dona Graça, personagens de Rodrigo Sant'Anna, mais uma vez brilharam, especialmente no momento com Gracyanne.

Outro destaque foi João Gabriel, o gêmeo que se acha, se lascando no meio de um mar de bexigas enquanto tentava desvendar os segredos dos cofres coloridos. Foi um prazer ver alguém tão confiante tropeçar.

O episódio culminou com uma festa finalmente diferente, embalada pelo ritmo do frevo e pelos icônicos bonecões de Olinda — para a alegria do público e, claro, de Guilherme, cujo sorriso sedutor já tem cheiro e pinta de campeão.

No fim, ficou a lição: a alegria de uns sempre incomoda quem escolheu o lado errado do jogo.