Medida desesperada da Globo deu certo e agora temos um BBB Muita gente criticou a ideia da Vitrine do Seu Fifi, mais uma dinâmica escalafobética tirada da cartola pela produção do BBB. Mas graças a ela já não é possível dizer que a temporada está tão ruim assim. Após uma votação popular com todos os participantes, Renata foi eleita para passar um dia inteiro ouvindo o que o público de um shopping tinha a dizer sobre o programa. Ela passou longas horas tendo a energia sugada por fãs emocionados, curiosos de todo tipo e até familiares de participantes -que aparentemente adorariam estar confinados também. A dinâmica em si já foi o maior barato, e quinta-feira passada foi o dia mais engraçado da temporada. Mas o principal era entender como tanta informação externa bateria na casa mais modorrenta do Brasil. E até que deu uma animada. O exposed da Gracyanne a respeito do roubo de comida garantiu momentos comoventes, embora a ruptura com os irmãos Hypolito não tenha vindo. A disputa entre os quartos ficou mais acirrada. E todo mundo sentiu o peso do fracasso da edição: agora tem mais gente disposta a animar o jogo. Tempos desesperados clamam por medidas desesperadas. Sem um favorito definido, tampouco protagonistas muito bem delineados, a Globo não tinha muito a perder colocando um participante para ouvir os feedbacks do público. Deu certo. Que a ousadia continue em alta nos corredores de Curicica! O legado do BBB 25 será a fascinante quantidade de testes que a produção está fazendo de ferramentas que podem funcionar ainda melhor em edições com elencos mais animados. Voltamos a qualquer momento com novas informações.