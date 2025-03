Nesta semana do BBB 25, pelo menos até agora, Gracyanne Barbosa começou a ser desmascarada, e até Vitória, com semanas de atraso, parece estar começando a ligar os pontos. Enquanto isso, Aline mergulhou de cabeça na disputa pelo prêmio, e Diego Hypolito, aparentemente menos preocupado em pagar suas dívidas, resolveu estacionar no meio do fogo cruzado por uma inexplicável lealdade à musa fitness. O Barrado No Baile tem se esforçado e, desta vez, conseguiu entregar algo melhor — sem piscina de bolinhas, o que já é um avanço. O grande momento do episódio de ontem foi uma discussão indireta entre Dani Hypolito e Aline, com Gracyanne no meio, sobre um dilema: cozinhar frango ou língua antes da festa. Um debate que pode render desdobramentos. Ou não. Hoje tem Vitrine do Seu Fifi, mais uma tentativa de esquentar o reality. A escolhida foi Renata, o que talvez decepcione quem esperava fogo no parquinho.