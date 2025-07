Terça-feira, 29/07/2025 Maria de Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond) alvos da 'kiss cam' do Coldplay? Reprodução/Globo Mais pautas para 'Vale Tudo' depois do morango do amor Chico Barney Parece que vem aí mesmo. O remake de 'Vale Tudo' abordará o importante tema do morango do amor, quitute que está causando reações nas redes sociais. E ele virá acompanhado de erotismo e sedução, segundo o site Notícias da TV. O doce surgirá no capítulo do dia 20 de agosto em meio a uma cena tórrida envolvendo Vasco e Lucimar. "Vamos começar pelo amor e depois a gente vai para o morango", afirmará o rapaz durante o enlace romântico, ainda de acordo com o site. Depois de surfar mais essa onda, existe uma longa lista de possibilidades borbulhando na internet. Câmera da traição Depois daquele casal proibido que vazou em um show do Coldplay, seria incrível ver César e Maria de Fátima (ou Ivan e Raquel!) sendo descobertos por causa de uma transmissão de algum pagode em Vila Isabel ou cercanias. Terapia com IA Já ficou muito claro que a profissional que está tratando Heleninha Roitman não está conseguindo bons avanços no tratamento. Desesperada, a herdeira de Odete poderia tentar uma alternativa tecnológica para servir de alerta à sociedade. Tarifaço do Trump Como ficarão os negócios da TCA a partir do dia 1o de agosto? E os insumos da Paladar? Os desdobramentos desse importante fato político seriam incríveis pontos de partida para comoventes tramas no antenado remake. O que mais você gostaria de ver sendo tratado de maneira acachapante em dois ou três capítulos da novela? Mande sua sugestão para a coluna. Voltamos a qualquer momento com novas informações. Publicidade Gabriella Potye faz o papel de Fran na mininovela 'Além do Toque' UOL/Divulgação UOL estreia mininovela com personagem carismática Estreou no UOL Flash 'Além do Toque', novelinha de 21 episódios, com uma trama conduzida por Fran, ainda virgem aos 26 anos, que passará por uma experiência transformadora na véspera de Natal. Essa história de apelo ao público feminino e criada por mulheres tem dois trunfos para o sucesso: é baseada no bem-sucedido livro homônimo de Mari Sales, e exibe o carisma da atriz Gabriella Potye. Sua Fran se conecta imediatamente com o público, dando vida a uma personagem que divide tudo que ela está sentindo, seja bom ou ruim. 'Além do Toque', 2025

Produção executiva May Lopes

Elenco Gabriella Potye, Barroso, Nicole Cordery

Onde UOL Flash ASSISTA Compartilhar essa edição